FotoÄŸraf: Berk Özkan/AA
ErdoÄŸan 15 Temmuz anmasÄ±nda konuÅŸtu
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki anmaya ErdoÄŸan da katÄ±larak vatandaÅŸlara seslendi.
15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi’nin ardÄ±ndan adÄ± 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü olarak deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasÄ±ndaki bölümünde oluÅŸturulan alan, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan anma programÄ± için doldurdu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da bölgeye geldi ve vatandaÅŸlara seslendi.
ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ± baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:
*Åžüphesiz hiçbir zafer altÄ±n tepside sunulmaz.
* Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynÄ± anda yüreÄŸimizde hissediyoruz.
* Bu zafer, milletimizin direniÅŸi yanÄ±nda o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan ÅŸehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.
* Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasÄ±na, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiÅŸtir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.
* Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± deldiÄŸi o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, KuvayÄ± Milliye ÅŸuurunun halen diri olduÄŸunu göstermiÅŸtir.
* O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün baÅŸarÄ±sÄ± için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacaÄŸÄ±z.
VATANDAÅžLAR ALANI DOLDURDU
15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi’nin ardÄ±ndan adÄ± 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü olarak deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasÄ±ndaki bölümünde oluÅŸturulan alan, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan anma programÄ± için doldurdu. Alanda Türk bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan gruplar tekbir getirdi. Alana geliÅŸler her iki yakadan devam etti.
Alanda bazÄ± medya temsilcilerine tepki gösterilmesi üzerine kürsüden tüm basÄ±n mensuplarÄ±na saygÄ± gösterilmesi gerektiÄŸi yönünde uyarÄ± anonsu yapÄ±ldÄ±.
Bu arada, köprüye yakÄ±n bazÄ± evlerin çatÄ±larÄ±nda keskin niÅŸancÄ±lar görev yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Darbe giriÅŸiminden karÅŸÄ± devrime: 15 Temmuz
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 23:00
15 Temmuzâ€™un Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti; ihraÃ§ edilen kadÄ±nlar anlatÄ±yor