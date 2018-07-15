ErdoÄŸan 15 Temmuz anmasÄ±nda konuÅŸtu

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki anmaya ErdoÄŸan da katÄ±larak vatandaÅŸlara seslendi.

15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi’nin ardÄ±ndan adÄ± 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü olarak deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasÄ±ndaki bölümünde oluÅŸturulan alan, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan anma programÄ± için doldurdu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da bölgeye geldi ve vatandaÅŸlara seslendi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ± baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

*Åžüphesiz hiçbir zafer altÄ±n tepside sunulmaz.

* Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynÄ± anda yüreÄŸimizde hissediyoruz.

* Bu zafer, milletimizin direniÅŸi yanÄ±nda o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan ÅŸehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.

* Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasÄ±na, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiÅŸtir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

* Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± deldiÄŸi o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, KuvayÄ± Milliye ÅŸuurunun halen diri olduÄŸunu göstermiÅŸtir.

* O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün baÅŸarÄ±sÄ± için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacaÄŸÄ±z.

VATANDAÅžLAR ALANI DOLDURDU

15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi’nin ardÄ±ndan adÄ± 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü olarak deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasÄ±ndaki bölümünde oluÅŸturulan alan, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan anma programÄ± için doldurdu. Alanda Türk bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan gruplar tekbir getirdi. Alana geliÅŸler her iki yakadan devam etti.

Alanda bazÄ± medya temsilcilerine tepki gösterilmesi üzerine kürsüden tüm basÄ±n mensuplarÄ±na saygÄ± gösterilmesi gerektiÄŸi yönünde uyarÄ± anonsu yapÄ±ldÄ±.

Bu arada, köprüye yakÄ±n bazÄ± evlerin çatÄ±larÄ±nda keskin niÅŸancÄ±lar görev yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA Darbe giriÅŸiminden karÅŸÄ± devrime: 15 Temmuz

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 23:00

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