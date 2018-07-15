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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 14:51
FotoÄŸraf: DHA
Â 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
15 Temmuz 2018 14:37
15Â Temmuz Darbe GiriÅŸimin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle etkinlikler iÃ§in 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
15 Temmuz darbe giriÅŸimin yÄ±l dönümü nedeniyle yapÄ±lacak etkinlikler için 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Köprü yolu Zincirlikuyu ve Barbaros BulvarÄ± üzerinden bariyerlerle kesildi.
Polis ekiplerinin bu noktalarda güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Türk bayraÄŸÄ± sarÄ±lÄ± 3 hafriyat kamyonunun etkinlikler için köprüye gittiÄŸi görüldü. (Ä°stanbul/DHA)
Darbe giriÅŸiminden karÅŸÄ± devrime: 15 Temmuz
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 14:51
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