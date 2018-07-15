15 Temmuz anmasÄ± iÃ§in alan dolmaya baÅŸladÄ±

FotoÄŸraf: Berk Özkan/AA

15 Temmuz anmasÄ± iÃ§in alan dolmaya baÅŸladÄ±

    • 15 Temmuz 2018 14:37

    ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla anma programÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde oluÅŸturulan alanÄ± vatandaÅŸlar doldurdu.

    15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi’nin ardÄ±ndan adÄ± 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü olarak deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasÄ±ndaki bölümünde oluÅŸturulan alan, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan anma programÄ± için doldurdu.

    Alanda Türk bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan gruplar tekbir getirdi.

    Alana geliÅŸler her iki yakadan devam ediyor. 

    Alanda bazÄ± medya temsilcilerine tepki gösterilmesi üzerine kürsüden tüm basÄ±n mensuplarÄ±na saygÄ± gösterilmesi gerektiÄŸi yönünde uyarÄ± anonsu yapÄ±ldÄ±. 

    Bu arada, köprüye yakÄ±n bazÄ± evlerin çatÄ±larÄ±nda keskin niÅŸancÄ±lar görev yapÄ±yor. (AA) 

    Darbe giriÅŸiminden karÅŸÄ± devrime: 15 Temmuz

    15 Temmuzâ€™un Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti; ihraÃ§ edilen kadÄ±nlar anlatÄ±yor

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 20:20
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER 15 Temmuz