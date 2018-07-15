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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 20:20
FotoÄŸraf: Berk Özkan/AA
15 Temmuz anmasÄ± iÃ§in alan dolmaya baÅŸladÄ±
15 Temmuz 2018 14:37
ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla anma programÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde oluÅŸturulan alanÄ± vatandaÅŸlar doldurdu.
15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi’nin ardÄ±ndan adÄ± 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü olarak deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasÄ±ndaki bölümünde oluÅŸturulan alan, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan anma programÄ± için doldurdu.
Alanda Türk bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan gruplar tekbir getirdi.
Alana geliÅŸler her iki yakadan devam ediyor.
Alanda bazÄ± medya temsilcilerine tepki gösterilmesi üzerine kürsüden tüm basÄ±n mensuplarÄ±na saygÄ± gösterilmesi gerektiÄŸi yönünde uyarÄ± anonsu yapÄ±ldÄ±.
Bu arada, köprüye yakÄ±n bazÄ± evlerin çatÄ±larÄ±nda keskin niÅŸancÄ±lar görev yapÄ±yor. (AA)
Darbe giriÅŸiminden karÅŸÄ± devrime: 15 Temmuz
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 20:20
15 Temmuzâ€™un Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti; ihraÃ§ edilen kadÄ±nlar anlatÄ±yor
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