15 Temmuz anmasÄ± iÃ§in alan dolmaya baÅŸladÄ±

ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla anma programÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde oluÅŸturulan alanÄ± vatandaÅŸlar doldurdu.

15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi’nin ardÄ±ndan adÄ± 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü olarak deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasÄ±ndaki bölümünde oluÅŸturulan alan, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan anma programÄ± için doldurdu.

Alanda Türk bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan gruplar tekbir getirdi.

Alana geliÅŸler her iki yakadan devam ediyor.

Alanda bazÄ± medya temsilcilerine tepki gösterilmesi üzerine kürsüden tüm basÄ±n mensuplarÄ±na saygÄ± gösterilmesi gerektiÄŸi yönünde uyarÄ± anonsu yapÄ±ldÄ±.

Bu arada, köprüye yakÄ±n bazÄ± evlerin çatÄ±larÄ±nda keskin niÅŸancÄ±lar görev yapÄ±yor. (AA)

Darbe giriÅŸiminden karÅŸÄ± devrime: 15 Temmuz

15 Temmuzâ€™un Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti; ihraÃ§ edilen kadÄ±nlar anlatÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 20:20

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