Tutuklu CHP'li genÃ§leri ziyaret eden Budak: Siyasi gÃ¶zdaÄŸÄ± veriliyor

CHP Antalya Milletvekili Ã‡etin Osman Budak, seÃ§im gecesi yaÅŸanan gerginlik sonucu tutuklanan CHP'li genÃ§leri cezaevinde ziyaret etti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, seçim gecesi Antalya Adliyesi önünde yaÅŸanan olaylar sonucunda tutuklanan CHP Gençlik KollarÄ± üyesi gençleri cezaevinde ziyaret etti. CHP’li gençlerin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirten Budak, “Tutukluluk halinin siyasi bir gözdaÄŸÄ±na dönüÅŸtüÄŸünü gösteriyor” dedi.

Budak, seçim gecesi Antalya Adliyesi önünde yaÅŸanan olaylar sonucunda tutuklanan CHP Gençlik KollarÄ± üyeleri Salih Uslu, Mahir Åžen, Burhan ÇalÄ±ÅŸkan, TuÄŸrul BahadÄ±r Höze ve Veli YeÅŸilçay'Ä± cezaevinde ziyaret etti. Gençlerin saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ve morallerinin yerinde olduÄŸunu ancak haksÄ±z yere tutuklu olmanÄ±n verdiÄŸi huzursuzluÄŸu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Budak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Seçim gecesi silahlarla kutlama yapanlar serbest, ama oylarÄ±na sahip çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸan ve slogan atmak dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka herhangi bir eyleme karÄ±ÅŸmayan gençlerimiz tutuklu. Soma’da 301 iÅŸçimize mezar olan maden kazasÄ±nÄ±n sorumlularÄ±na beraat kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi, oluk oluk kan akÄ±tma tehdidinde bulunanlarÄ±n serbest kaldÄ±ÄŸÄ± bir ülkede, bu gençlerin tutuklu olmasÄ± reva mÄ±dÄ±r? Ne birinin canÄ±na kast ettiler, ne birini yaraladÄ±lar ne de baÅŸka tahrip edici eylemde bulundular.

O nedenle bu durum kamu vicdanÄ±nÄ± yaralamakla kalmÄ±yor, tutukluluÄŸun devam etmesi durumun siyasi bir gözdaÄŸÄ±na dönüÅŸtüÄŸünü gösteriyor. Muhalif unsurlar bu tür gözdaÄŸlarÄ± ile hizaya sokulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak bu yöntem toplumu geren ve daha çok kutuplaÅŸtÄ±ran bir yöntemdir. Bir an önce bu yanlÄ±ÅŸtan dönülmesini ve gençlerimizin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Adalet tecelli edene kadar da bu iÅŸin takipçisi olacaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Antalyaâ€™da seÃ§im sonrasÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 CHPâ€™li genÃ§ tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 14:28

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