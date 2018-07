ABD'de polisin bir siyahÄ± vurmasÄ± Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±

ABD'nin Chicago kentinde polisin siyah bir şahsı vurması üzerine yapılan eylemde 150 kişi polisle çatıştı.

ABD'nin Chicago kentinde polisin, silah taşıdığından şüphelendiği siyah bir yurttaşı vurması sonrası 150'ye yakın kişi güney yakası bölgesinde polise tepki gösterdi ve çatışma yaşandı.

BBC'nin yansıttığı habere göre polise "katiller" diye bağırarak cisimler fırlatan 150 kişi, polis araçlarının üzerinde zıpladı. 3 polisin yaralandığı olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Polis, eylemlerin 22.30'da bastırıldığını açıkladı.

Vurulan şahsın kimliği henüz belirlenemedi ancak 30'lu yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

The situation just severely escalated when Chicago Police officers moved their line forward. Officers hit multiple protestors with batons, and protesters punched officers back. I haven't seen a police shooting scene this tense since Laquon McDonald. pic.twitter.com/LfEnMP0k85