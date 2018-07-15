ABD'de polisin bir siyahÄ± vurmasÄ± Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±

ABD'nin Chicago kentinde polisin siyah bir ÅŸahsÄ± vurmasÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan eylemde 150 kiÅŸi polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'nin Chicago kentinde polisin, silah taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelendiÄŸi siyah bir yurttaÅŸÄ± vurmasÄ± sonrasÄ± 150'ye yakÄ±n kiÅŸi güney yakasÄ± bölgesinde polise tepki gösterdi ve çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

BBC'nin yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre polise "katiller" diye baÄŸÄ±rarak cisimler fÄ±rlatan 150 kiÅŸi, polis araçlarÄ±nÄ±n üzerinde zÄ±pladÄ±. 3 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarda 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, eylemlerin 22.30'da bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Vurulan ÅŸahsÄ±n kimliÄŸi henüz belirlenemedi ancak 30'lu yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu tahmin ediliyor.

The situation just severely escalated when Chicago Police officers moved their line forward. Officers hit multiple protestors with batons, and protesters punched officers back. I haven't seen a police shooting scene this tense since Laquon McDonald. pic.twitter.com/LfEnMP0k85 — Nader Issa (@NaderDIssa) July 15, 2018

Polis açÄ±klamasÄ±nda saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda vurulan ÅŸahÄ±s için "SilahlÄ± bir kiÅŸinin davranÄ±ÅŸ karakteristiklerini sergiliyordu" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Åžahsa yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nda pantolonunda silaha benzeyen bir çÄ±kÄ±ntÄ± gördüklerini söyleyen polis ÅŸefi Fred Waller, kaçmaya çalÄ±ÅŸan ÅŸahsÄ±n silahÄ±na doÄŸru hamle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Siyahlara yönelik artan polis saldÄ±rÄ±larÄ± ve ölümler, ABD genelinde büyük tepki çekiyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 14:15

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