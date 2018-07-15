Erzincan'da hastane inÅŸaatÄ±ndaki gÃ¶Ã§Ã¼kte 8 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

Erzincan'da MengÃ¼cek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ek hizmet binasÄ± inÅŸaatÄ±nda yaÅŸanan gÃ¶Ã§Ã¼kte 8 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Erzincan'da Mengücek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ek hizmet binasÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada göçük meydana geldi. Demir ve betonlarÄ±n altÄ±nda kalÄ±p yaralanan 8 iÅŸçi, kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra yandaki hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.

Olay öÄŸlen saatlerinde BaÅŸbaÄŸlar Mahallesi'ndeki Mengücek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi yanÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden ek bina inÅŸaatÄ±nda meydana geldi. Bu yÄ±l temeli atÄ±lan inÅŸaatte iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çöken beton ve demirlerin altÄ±nda 8 iÅŸçi kaldÄ±.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kÄ±sa süren çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu beton ve demirlerin altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸçiler kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla Mengücek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan 8 iÅŸçiden 6'sÄ± ayakta tedavi edildi. (Erzincan/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 13:38

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