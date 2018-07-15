ErdoÄŸan'dan 15 Temmuz yazÄ±sÄ±: HayÄ±rlara vesile oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Sabah ve HÃ¼rriyet gazeteleri iÃ§in bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ikinci yÄ±l dönümünde Sabah ve Hürriyet gazetelerinde CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla bir yazÄ± yayÄ±mlandÄ±. ErdoÄŸan, darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece sarfettiÄŸi “Darbe giriÅŸimi Allah’Ä±n bir lütfudur” sözlerine benzer bir ÅŸekilde “15 Temmuz da, sonuçlarÄ± itibarÄ± ile ülkemiz, milletimiz ve geleceÄŸimiz için hayÄ±rlara vesile oldu” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gecesi Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±’nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Åžu anda bu çÄ±kÄ±ÅŸ, bu hareket Allah’Ä±n büyük bir lütfu. Bu tertemiz olmasÄ± gereken TSK’nÄ±n temizlenmesine vesile olacak bir harekettir” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sabah ve Hürriyet gazeteleri için bir yazÄ± kaleme alan ErdoÄŸan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ikinci yÄ±lÄ±nÄ±n ülkenin dört bir yanÄ±nda milletçe büyük gurur ve coÅŸkuyla idrak edildiÄŸini belirterek “Bu vesileyle, kahramanlÄ±k ve mücadeleleriyle bir kez daha tarih yazan ÅŸehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. VatanÄ±mÄ±zÄ±n bekasÄ± ve milletimizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± uÄŸruna o gece darbecilere meydan okuyan gazilerimize ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum” dedi.

ErdoÄŸan yazÄ±sÄ±nda ÅŸöyle dedi: "5 Temmuz da, sonuçlarÄ± itibarÄ± ile ülkemiz, milletimiz ve geleceÄŸimiz için hayÄ±rlara vesile oldu. Darbecilerin, milletin direniÅŸi karÅŸÄ±sÄ±nda ilk defa bozguna uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bu zafer, ülkemizde yeni bir dönemin kapÄ±larÄ±nÄ± araladÄ±. Milli iradeyi rehin almayÄ± hedefleyen o meÅŸum giriÅŸim, Türk demokrasisinin önünün açÄ±lmasÄ±na, daha da güçlenmesine vesile oldu. 29 gün süren demokrasi nöbetleriyle ülke sathÄ±nda devam eden, 7 AÄŸustos’ta YenikapÄ± MeydanÄ±’nda ete kemiÄŸe bürünen o diriliÅŸ sürecinin sonunda, 16 Nisan HalkoylamasÄ± ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye’yi yeni bir yönetim sistemine kavuÅŸturduk." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 13:21

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