â€˜Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼rleriâ€™ internet sitesi aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°stanbulâ€™un kÃ¼ltÃ¼rel Ã§oÄŸulluÄŸunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen 'Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼rleri' internet sitesi aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°stanbul’un kültürel çoÄŸulluÄŸunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve görünür kÄ±lÄ±nmasÄ± amacÄ±yla yürütülen proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan “Ä°stanbul Kültürleri” internet sitesi açÄ±ldÄ±. Site, Ä°stanbul’da kültürel gruplar ve kültürel çeÅŸitlilikle ilgili çalÄ±ÅŸma yürüten dernekler, vakÄ±flar, süreli yayÄ±nlar, yayÄ±nevleri, kitabevleri, radyo-televizyonlar, internet siteleri ve baÄŸÄ±msÄ±z araÅŸtÄ±rmacÄ±lar için baÅŸvurulacak temel bir kaynak olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

“Ä°stanbul’da Kültürel ÇeÅŸitliliÄŸin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite GeliÅŸtirme” projesi, Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi koordinasyonunda, Nisan 2017 - Mart 2018 tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul Ä°sveç BaÅŸkonsolosluÄŸu, AçÄ±k Toplum VakfÄ± ve Anadolu Kültür desteÄŸiyle yürütüldü. Bu projenin bir çÄ±ktÄ±sÄ± olarak hazÄ±rlanan “Ä°stanbul Kültürleri” internet sitesi, dört ana bölümden oluÅŸuyor.

Sitenin Katalog ve Harita bölümünde, bahsedilen alanda çalÄ±ÅŸma yürüten kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n güncel bilgileri yer alÄ±yor. Böylece, benzer alanda çalÄ±ÅŸma yürüten araÅŸtÄ±rmacÄ±lara birbiriyle iliÅŸkilenme ve bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± imkanÄ± sunuluyor. Bu bölümde, “Kurum” veya “AraÅŸtÄ±rmacÄ±-Yazar” baÅŸlÄ±klarÄ± ve kültürel grup, çalÄ±ÅŸma temalarÄ± ve türler gibi seçeneklerle bu alanda çalÄ±ÅŸma yürütenlere ulaÅŸÄ±labiliyor.

ÇOÄžUL MEDYA BÖLÜMÜ

Ä°kinci bölümde, Ä°stanbul’un çoÄŸulluÄŸunun en görünür ve kalÄ±cÄ± ürünleri olarak, farklÄ± türde medya organlarÄ± ve kanallarÄ±nÄ± içeren, “ÇoÄŸul Medya” bölümünde “ÇoÄŸul Medya Ansiklopedisi” ve “ÇoÄŸul Ä°stanbul MedyasÄ± Sergisi” yer alÄ±yor. Ortak birikimin ürünü olarak düÅŸünülen “Ansiklopedi” bölümünde, topluluk medyalarÄ± hakkÄ±nda ansiklopedi maddelerine ve süreli yayÄ±nlarÄ±n künyelerine ulaÅŸÄ±lÄ±yor. Sergi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ise 23 Åžubat-18 Mart 2018 tarihleri arasÄ±nda Depo-Ä°stanbul’da izleyiciyle buluÅŸan, “1990’lardan Bugüne ÇoÄŸul Ä°stanbul MedyasÄ±: ‘Öteki’ BasÄ±nÄ±n Bilinmeyen DünyasÄ±” sergisinin sanal versiyonu yer alÄ±yor.

Bir yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda pilot bölge olarak seçilen Ä°stanbul’daki kültürel gruplarÄ± ve kültürel çeÅŸitliliÄŸi odaÄŸÄ±na alan projenin bütün detaylarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Kültürleri internet sitesi, “http://istanbulkulturleri.org/” adresinden ziyaret edilebilir. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 13:01

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