MÄ±sÄ±r yetiÅŸtiricisi isyanda: Devlet Ã§iftÃ§iyi Ã¶lÃ¼me mahkum etti

DiyarbakÄ±r'daki mÄ±sÄ±r Ã¼reticileri masraflarÄ± bile karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ±nÄ±, gelecek dÃ¶nem mÄ±sÄ±r ekimini bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar, yetersiz tarÄ±m desteÄŸi, mazot, tohum ve gübre gibi girdi maliyetlerin sürekli yükselmesi çiftçiye zor günler yaÅŸatÄ±yor. Silvan’da 40 dönüm üzerinde mÄ±sÄ±r yetiÅŸtiren çiftçiler, gelecek dönem mÄ±sÄ±r ekimini bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

DiyarbakÄ±r merkez baÅŸta olmak üzere Silvan, Bismil, ÇÄ±nar ve Ergani ilçelerinde yetiÅŸtirilen mÄ±sÄ±r, bu yÄ±l masrafÄ± kurtaramÄ±yor. Silvan ilçesinde yaklaÅŸÄ±k 40 bin dönümlük arazi üzerinde mÄ±sÄ±r yetiÅŸtiren çiftçiler, taban fiyatÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± bekliyor. Devlet desteÄŸinin yetersiz olduÄŸunu, mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin yükseldiÄŸini dile getiren çiftçiler, zor günler geçiriyor. Yerli tohum yerine ithal tohum kullanmaya teÅŸvik edilen çiftçiler, 12-13 kilogramlÄ±k mÄ±sÄ±r tohumlarÄ±nÄ± ise 350 ile 500 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fiyatlarda almak zorunda kalÄ±yor.

BÄ°R DÖNÜME BÄ°N LÄ°RA

Bir buçuk liraya alÄ±nan gübrenin ise bazen karaborsaya düÅŸmesi sonucunda kilosu 2 liraya çÄ±kÄ±yor. Yine, mazotun 6 lirayÄ± bulmasÄ± çiftçinin belini büküyor. Åžubat ayÄ±ndan itibaren mÄ±sÄ±r yetiÅŸtirmek için hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±lÄ±rken, aÄŸustosun ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru ise mÄ±sÄ±r hasadÄ± yapÄ±lÄ±yor. YoÄŸun emek isteyen mÄ±sÄ±rÄ±n ekildiÄŸi bir dönümlük arazide ise çiftçilere maliyeti en az bin lira. Silvan’da yetiÅŸtirilen mÄ±sÄ±r ise bölge illerinde bulunan fabrikalara götürülerek, hayvan yemi ve mÄ±sÄ±r yaÄŸÄ± olarak iÅŸlendikten sonra piyasaya sürülüyor. 40 yÄ±ldÄ±r Silvan’da çiftçilik yapan Abdulbaki Ä°lterli (55), son 12 yÄ±ldÄ±r mÄ±sÄ±r ekiyor. 150 dönüm arazide mÄ±sÄ±r eken Ä°lterli, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dile getirdi. Ä°lterli, “Devlet, çiftçiye sahip çÄ±kmÄ±yor. Bizleri, ölüme mahkum etti” dedi.

‘DEVLET DESTEÄžÄ° BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N HÄ°ÇTÄ°R’

Çiftçi desteklemelerine iliÅŸkin de konuÅŸan Ä°lterli, “Devletin desteÄŸi, bizim için hiçtir. Bize dönüm baÅŸÄ± en fazla 15 lira destek veriyor. 100 dönümde bin 500 lira veriyor. Her çanta, 85 litre mazot alÄ±yor. Verilen para 4 çanta mazot etmiyor. Destekleme bizim için bir ÅŸey ifade etmiyor. 100 dönümde 100 bin lira masrafÄ±n oluyor” dedi.

Hasat ettikleri mahsulleri ya Devlet Mahsulleri Ofisi’ne ya da mÄ±sÄ±r alÄ±cÄ±sÄ± tüccarlara sattÄ±klarÄ± belirten Ä°lterli, geçen yÄ±l mÄ±sÄ±rÄ±n kilosunu 70 kuruÅŸa sattÄ±klarÄ±nÄ±, bu yÄ±l 80 kuruÅŸtan düÅŸmemesi gerektiÄŸini, aksi takdir zarar edeceklerini belirtti.

‘ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N BELÄ° KIRILIYOR’

Önümüzdeki yÄ±l mÄ±sÄ±r yerine buÄŸday ekeceÄŸini ifade eden Ä°lterli, ÅŸöyle devam etti: “MÄ±sÄ±rÄ±n maliyeti yüksek. Mazot pahalÄ±. Bu ÅŸekilde beni kurtarmÄ±yor. BuÄŸdayÄ±n masrafÄ± daha az. Önümüzdeki yÄ±l buÄŸday ekmeyi düÅŸünüyorum. Zaten borçlanÄ±yoruz. BorçlarÄ±mÄ±zÄ± ödeyemediÄŸimiz vakit ne yapacaÄŸÄ±z.” Mazot, tohum ve gübre fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ±yla durumlarÄ±nÄ±n gittikçe kötüye gittiÄŸini ifade eden Ä°lterli, “Bu üçü çiftçinin belini kÄ±rÄ±yor. Gemiye 2 liradan verilen mazot, çiftçiye neden 6 liraya veriliyor” diye konuÅŸtu.

‘ÇÄ°FTÇÄ°YÄ° ÖLDÜRMEK Ä°ÇÄ°N HER ÅžEY YAPILIYOR’

Emek veren çiftçinin olduÄŸu, ancak zarar edenin de yine çiftçi olduÄŸunu vurgulayan Ä°lterli, “Çiftçiler, komisyonculara, sebze haline ve marketlere çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bizler çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, onlar kazanÄ±yor” dedi. Bu yÄ±l yetiÅŸtirilen mÄ±sÄ±rdan herhangi bir kazanç elde edemedikleri durumunda mÄ±sÄ±r yetiÅŸtirmeyi bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± dile getiren Ä°lterli, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Devlet çiftçiye bakmÄ±yor. DiÄŸer devletler çiftçilerine destek veriyor. Ama burada çiftçiye destek verilmiyor. Çiftçiyi öldürmek için ellerinden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yorlar. Neden çiftçileri üretimden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz? DÄ±ÅŸardan ithal ettiÄŸiniz ürünleri almayÄ±n. Diyorlar, ‘Daha ucuza alÄ±yoruz.’ Mazotu, gübreyi ve tohumu ucuzlatÄ±n. Çiftçinizi destekleyin. Maliyet ucuz oldu mu ürünler de ucuz olur” diyerek yetkililerin duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 12:53

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