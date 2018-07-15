EÄŸitim Sen: Prof. Dr. AyÅŸen Uysal'Ä±n eÅŸyalarÄ± derhal geri verilsin

EÄŸitim Sen, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesinden ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyenlerinden Prof. Dr. AyÅŸen Uysalâ€™Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ±n derhal geri verilmesini istedi.

GeçtiÄŸimiz günlerde 701 sayÄ±lÄ± KHK ile ihraç edilen Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. AyÅŸen Uysal’Ä±n odasÄ±ndaki eÅŸyalarÄ±nÄ±n almasÄ±na izin verilmemesi üzerine EÄŸitim Sen Ä°zmir 3 No’lu Åžube yazÄ±lÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

KHK ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ akademisyeni Prof. Dr. AyÅŸen Uysal’Ä±n kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ± almasÄ±na Ä°ktisadi Ä°dari Bilimler Fakültesi (Ä°Ä°BF) DekanlÄ±ÄŸÄ± ve Dokuz Eylül Üniversitesi RektörlüÄŸünün izin vermemesi ilgili bir tepki de EÄŸitim Sen Ä°zmir 3 no’lu Åžube Yürütme Kurulundan geldi. AçÄ±klamada, “Bu haksÄ±zlÄ±k ve hukuksuzluÄŸa bir an önce son vermeli ve Prof. Dr. AyÅŸen Uysal’Ä±n kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ±, hiçbir gerekçe öne sürmeksizin derhal teslim etmelidir” denildi.

YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, bilim yapmak için, hapsolduÄŸunuz dört duvarlara ihtiyaçlarÄ± yok. YaÅŸamÄ± güzelleÅŸtirmek için, kilitlediÄŸiniz küçük odalara ihtiyaçlarÄ± yok. YaÅŸamÄ±n içinde bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor; insanlara barÄ±ÅŸÄ±, emeÄŸi, demokrasiyi anlatÄ±yorlar. ÇekildiÄŸiniz karanlÄ±k köÅŸelerinize raÄŸmen yÄ±llardÄ±r yaÅŸama deÄŸiyorlar ve yaÅŸamÄ± güzelleÅŸtirmeye devam ediyorlar. Fakat yÄ±llardÄ±r birer bilgi kaynaÄŸÄ±na, birer yaÅŸam alanÄ±na, birer dersliÄŸe dönüÅŸtürdükleri odalarÄ±ndan kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ± almak en temel haklarÄ±dÄ±r” ifadeleri yer aldÄ±.

“KiÅŸisel eÅŸyalarÄ±n alÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ±, bir yÄ±ldÄ±r ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belli olmayan odalarda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yapacaÄŸÄ± iÅŸlemleri öne sürmenin; haksÄ±z ve hukuksuz yeni durumlara yol açacaÄŸÄ± ve bu kararda sorumluluÄŸu olan kamu görevlilerinin bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa ortak olacaÄŸÄ± ortadadÄ±r” denilen açÄ±klamada, son olarak ÅŸunlar kaydedildi: “DEÜ RektörlüÄŸü ve Ä°Ä°BF DekanlÄ±ÄŸÄ± bu haksÄ±zlÄ±k ve hukuksuzluÄŸa bir an önce son vermeli ve Prof. Dr. AyÅŸen Uysal’Ä±n kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ±, hiçbir gerekçe öne sürmeksizin derhal teslim etmelidir. Ä°nsan, toplum ve doÄŸa yararÄ±na üniversite mücadelesinden ihraç edilemezler!” (Ä°zmir/EVRENSEL)

Ä°hraÃ§ edilen akademisyen Uysal'Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ± almasÄ±na izin verilmedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 12:42

www.evrensel.net