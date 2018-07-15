Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May: Trump, AB'ye dava aÃ§mamÄ± Ã¶nerdi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n kendisine AB'yi dava etmesi Ã¶nerisinde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n kendisine Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) karÅŸÄ± dava açmasÄ± tavsiyesinde bulunduÄŸunu söyledi.

BBC'de The Andrew Marr Show'da konuÅŸan May, "Bana AB’yi mahkemeye vermem gerektiÄŸini söyledi. ‘AB’ye dava aç. Müzerekere gitme, onlarÄ± dava et’ dedi” ifadelerini kullandÄ±.

May, daha sonra gülümseyerek bu öneriyi dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve "Müzakerelere gireceÄŸiz" dedi.

President @realDonaldTrump told me I should sue the European Union,” says Prime Minister @theresa_may#marr pic.twitter.com/LfVzMKOXMJ — The Andrew Marr Show (@MarrShow) July 15, 2018

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrasÄ± Ä°ngiltere'ye uzun süredir ertelenen ilk ziyaretini gerçekleÅŸtirdi. BaÅŸbakan Theresa May'le görüÅŸen Trump, Londra'da yüz binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 12:42

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