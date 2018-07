Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May: Trump, AB'ye dava aÃ§mamÄ± Ã¶nerdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine AB'yi dava etmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.

BBC'de The Andrew Marr Show'da konuşan May, "Bana AB’yi mahkemeye vermem gerektiğini söyledi. ‘AB’ye dava aç. Müzerekere gitme, onları dava et’ dedi” ifadelerini kullandı.

May, daha sonra gülümseyerek bu öneriyi dikkate almadığını belirtti ve "Müzakerelere gireceğiz" dedi.

