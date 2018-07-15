Cemaat namazÄ± bitirmeden 31 aÄŸacÄ± kesip gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler

Sakarya'nÄ±n Serdivan ilÃ§esindeki camide cemaat namaz kÄ±larken, sakallÄ± ve ÅŸalvarlÄ± 4 kiÅŸi, bahÃ§edeki 31 aÄŸacÄ± 12 dakikada keserek gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Sakarya'nÄ±n Serdivan ilçesindeki camide cemaat namaz kÄ±larken, sakallÄ± ve ÅŸalvarlÄ± 4 kiÅŸi, bahçedeki 2,5- 3 metre uzunluÄŸundaki 31 aÄŸacÄ± 12 dakikada keserek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kameralarÄ±nca anbean kaydedildi.

Olay, cuma günü akÅŸam saatlerinde, Serdivan Zaim Güllü Camii'nde meydana geldi. Cemaat, akÅŸam namazÄ±nÄ± kÄ±lmak için camiye girerken, bahçeye de kimliÄŸi belirsiz, sakallÄ± ve ÅŸalvarlÄ± 4 kiÅŸi geldi. Cemaat namaza baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ellerine baltalar alan 4 kiÅŸi, bahçedeki sÄ±ralÄ± çam aÄŸaçlarÄ±nÄ± tek tek kesti. Elleri baltalÄ± kiÅŸiler, 2,5- 3 metre uzunluÄŸundaki 31 aÄŸacÄ± 12 dakikada kesip, kucakladÄ±ktan sonra caminin önüne çektikleri araca yükledi. 4 kiÅŸi, namaz bitmeden aÄŸaçlarla kaçarken, cemaat de namaz çÄ±kÄ±ÅŸÄ± gördüÄŸü manzaraya tepki gösterdi.

'HA Ä°NSAN ÖLDÜRMÜÅž HA AÄžAÇ KESMÄ°Åž'

Serdivan Buhara Camii Ä°lim ve Hizmet DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ruhi Cinak, olayÄ± kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyince fark ettiklerini belirterek, "Serdivan Buhara Camii Ä°lim ve Hizmet DerneÄŸi olarak caminin kuruluÅŸundan bitimine kadar bahçeleri biz onardÄ±k, bu hale getirdik. Olay, akÅŸam namazÄ± saatinde cemaat camideyken, gerçekleÅŸiyor. Kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledik ve 12 dakikada 31 adet çam aÄŸacÄ±nÄ± kesmiÅŸler. Namaz saatinde 4 kiÅŸi geliyor ve bunlardan 2'si kesiyor, 1'i taÅŸÄ±yor diÄŸer 1 kiÅŸi de aÄŸaçlarÄ± araca yüklüyor. Bunu yapanlar insan olamaz. Bunu yapanlar ha insan öldürmüÅŸ ha aÄŸaç kesmiÅŸ. Bunu normal bir insan yapamaz. Cami cemaatimiz de yaÅŸanan durum karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rarak, tepki gösterdi. Üzgünüz ve öfkeliyiz. Tekrar dikeceÄŸiz kesilen aÄŸaçlarÄ±. Biz onlarÄ± küçük ektik, 4,5 yÄ±lda büyüdüler, sürekli ben onlarÄ± suluyordum" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

AÄŸaçlarÄ± kesip, götürenlerin, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini dile getiren Cinak, "4,5 yÄ±l önce ekmiÅŸtik çam aÄŸaçlarÄ±nÄ± ÅŸimdi bu diÄŸerlerinin de kesilmesinden endiÅŸe ediyoruz. Biz yaÅŸanan durum karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. Çünkü Allah'Ä±n evinin bahçesine biz bu kadar hizmet ettik, güzelleÅŸtirdik ancak böyle görünce biz çok üzüldük. Emniyete haber verdik. Bu olayÄ± yapanlarÄ±n bir an önce yakalanarak, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu. (Sakarya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 12:06

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