Ä°stanbul Caz festivalinin kapanÄ±ÅŸÄ± Robert Plantâ€™tan

Ä°stanbul Caz Festivali, salÄ± akÅŸamÄ± Led Zeppelinâ€™in solisti Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shisfters konseriyle sona erecek.

25. Ä°stanbul Caz Festivali, 17 Temmuz SalÄ± akÅŸamÄ± Harbiye Cemil Topuzlu AçÄ±khava Sahnesi’nde gerçekleÅŸtireceÄŸi kapanÄ±ÅŸ konserinde Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shisfters sahne alacak. Led Zeppelin’in efsanevi sesi Robert Plant konserde son albümü “Carry Fire”dan ÅŸarkÄ±lar seslendirecek. Müzik tutkunlarÄ±nÄ± bir araya getirecek konser 21.00’de baÅŸlayacak.

MÜLTECÄ°LER KONSERE DAVETLÄ°

Ä°stanbul’da yaÅŸayan mülteciler kapanÄ±ÅŸ konserinde davetli olarak yer alacak. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Göçmenlerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Ä°nsan KaynaÄŸÄ±nÄ± GeliÅŸtirme VakfÄ± ve Habitat DerneÄŸi iÅŸbirliÄŸiyle, yaklaÅŸÄ±k 200 mültecinin konsere katÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Projeye destek veren kuruluÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, konseri birlikte tecrübe edecek izleyiciler arasÄ±nda birleÅŸtirici bir diyalog imkanÄ±nÄ±n yaratÄ±labilmesi amaçlanÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda festival kapsamÄ±nda 2016’daki “Damon Albarn&Suriyeli Müzisyenler OrkestrasÄ±” konserinde ve Basel Rajoub’un 2017’de “Suriyeli KadÄ±nlar Korosu”nun da katÄ±lÄ±mÄ± ile gerçekleÅŸtirilen konserinde mülteci konuklar yer almÄ±ÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 12:09

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