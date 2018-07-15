Rize'de saÄŸanak, sel ve heyelana yol aÃ§tÄ±, denizde hortum Ã§Ä±ktÄ±

Rize'de etkili olan saÄŸanak nedeniyle bazÄ± dereler taÅŸtÄ±, yollarÄ± su bastÄ±. Heyelana neden olan saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan denizde de hortum Ã§Ä±ktÄ±.

Rize'de etkili olan saÄŸanak nedeniyle bazÄ± dereler taÅŸtÄ±, yollarÄ± su bastÄ±. TarÄ±m arazilerinin zarar gördüÄŸü saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan heyelan anÄ± da cep telefonu kamerasÄ± ile görüntülendi. Rize'de sabah saatlerinde etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan denizde hortum oluÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi.

Kentte, sabah saatlerinde baÅŸlayan ve akÅŸam saatlerinde etkili olan saÄŸanak, Pazarköy ile Akarsu köylerinde sele ve heyelana neden oldu. SaÄŸanak sonrasÄ± merkeze baÄŸlÄ± Pazarköy'de yer alan derede su seviyesi yükseldi, yollar çamur, toprak ve taÅŸ kitleleriyle kaplandÄ±. BazÄ± araçlar sularla kaplanan yolda kalÄ±rken, bölgeye sevk edilen iÅŸ makineleriyle yol temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±. Bölgede bazÄ± vatandaÅŸlar da ellerine aldÄ±klarÄ± kazma ve kürekle çamurlu suyla kaplanan yolu temizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± tarÄ±m arazilerinin zarar gördüÄŸü belirtildi.

HEYELAN ANI KAMERADA

FotoÄŸraf: DHA

Bu arada Pazarköy'de etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± aÄŸaçlarÄ±n bulunduÄŸu yamaç arazi üzerinde heyelan yaÅŸandÄ±. Heyelan anÄ± çevredeki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan da cep telefonu kamerasÄ±nca kaydedildi. Görüntülerde yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte yamaçtan kopan toprak yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n beraberinde bazÄ± aÄŸaçlarÄ± da sürüklediÄŸi görüldü.

ÅžELALENÄ°N DEBÄ°SÄ° ARTTI

Çayeli ilçesi KöprübaÅŸÄ± köyünde yaklaÅŸÄ±k 70 metre yüksekten dökülen AÄŸaran Åželalesi’nin debisi, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan arttÄ±, ÅŸelaleden gelen suyun boÅŸaldÄ±ÄŸÄ± dere taÅŸarak yolu ulaÅŸÄ±ma kapattÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

HORTUM ÇIKTI

Rize'de Meteoroloji yetkililerinin de uyarÄ±larda bulunduÄŸu yaÄŸÄ±ÅŸ, sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸladÄ±. Rüzgarla birlikte etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda kÄ±yÄ±ya yakÄ±n bir noktada hortum oluÅŸtu. KÄ±yÄ±ya yaklaÅŸÄ±k 50 metre kadar yaklaÅŸan hortum, 5 dakika sürdü. Hortum, ÅŸehrin farklÄ± noktalarÄ±ndan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cep telefonlarÄ±nÄ±n kameralarÄ±yla kaydedildi.

FotoÄŸraf: DHA

Meteoroloji yetkilileri, Rize çevreleriyle Giresun ve Artvin'de ÅŸiddetli ve aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurarak, meydana gelebilecek ani sel, su basÄ±nÄ±, heyelana karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± konusundaki uyarÄ±larÄ±nÄ± yineledi. (Rize/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 17:15

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