Rizeâ€™de saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan hortum oluÅŸtu

Rize'de sabah saatlerindeki saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan denizde hortum oluÅŸtu. Hortum yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sÃ¼rdÃ¼.

Rize'de sabah saatlerinde etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan denizde hortum oluÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi.

Rize'de Meteoroloji yetkililerinin de uyarÄ±larda bulunduÄŸu yaÄŸÄ±ÅŸ, sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸladÄ±. Rüzgarla birlikte etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda kÄ±yÄ±ya yakÄ±n bir noktada hortum oluÅŸtu. KÄ±yÄ±ya yaklaÅŸÄ±k 50 metre kadar yaklaÅŸan hortum, 5 dakika sürdü. Hortum, ÅŸehrin farklÄ± noktalarÄ±ndan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cep telefonlarÄ±nÄ±n kameralarÄ±yla kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, Rize çevreleriyle Giresun ve Artvin'de ÅŸiddetli ve aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurarak, meydana gelebilecek ani sel, su basÄ±nÄ±, heyelana karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± konusundaki uyarÄ±larÄ±nÄ± yineledi. (Rize/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 11:57

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