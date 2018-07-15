Wimbledon tek erkeklerde ÅŸampiyon Novak Djokovic

Wimbledon'da tek erkekler finalinde bugÃ¼n SÄ±rp Novak Djokovic'le GÃ¼ney AfrikalÄ± Kevin Anderson karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Djokovic ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasÄ± Wimbledon'da tek erkekler finalinde bugün SÄ±rp Novak Djokovic'le Güney AfrikalÄ± Kevin Anderson karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6'lÄ±k setlerle 13. grand slam ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±.

YarÄ± finalde Rafael Nadal'Ä± 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 ve 10-8'lik setlerle geçen Djokovic, Nadal ile 52. karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 27. galibiyetini aldÄ±. Djokovic, 2016 ABD AçÄ±k'tan bu yana ilk grand slam finaline yükseldi.

2011, 2014 ve 2015 ÅŸampiyonu Djokovic, Wimbledon'daki 5, kariyerindeki 22. grand slam finaline çÄ±ktÄ±.

8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Kevin Anderson ise 6 buçuk saati geçen mücadelenin ardÄ±ndan 9 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek finale çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

7-6 (8-6) 6-7 (5-7) 6-7 (9-11) 6-4 26-24'lük setlerin ardÄ±ndan kazanan Anderson, bu galibiyetle Wimbledon'da ilk kez son ikiye adÄ±nÄ± yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 18:35

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