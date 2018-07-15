AKP eski milletvekili NÃ¼khet Hotar, DEÃœ'ye rektÃ¶r olarak atandÄ±

Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesine rektÃ¶r olarak, AKP'nin 22. ve 23. dÃ¶nem Ä°zmir Milletvekillerinden Fatma Seniha NÃ¼khet Hotar atandÄ±.

Resmi Gazetede yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla 6 üniversiteye atama gerçekleÅŸtirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandÄ±. KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesinden ihraç edilen barÄ±ÅŸ akademisyenleri, "Åžimdiye kadar rektörler biat etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordu ÅŸimdi ise AKP politikalarÄ±nÄ± doÄŸrudan hayata geçirecekler" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile, 6 üniversiteye rektör atandÄ±. Bu üniversitelerden biri Dokuz Eylül Üniversitesi. 22 ve 23. dönemde Ä°zmir AKP Milletvekili seçilen 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu ÜyeliÄŸi ve BaÅŸkanvekilliÄŸi yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi RektörlüÄŸüne atadÄ±.

‘ÅžÄ°MDÄ° DOÄžRUDAN AKP POLÄ°TÄ°KALARI HAYATA GEÇECEK’

CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yapÄ±lan atama ile ilgili KHK ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ akademisyenlerinden ArÅŸ. Gör. AydÄ±n ArÄ± ve ÖÄŸretim Görevlisi Erkin BaÅŸer, Evrensel'e deÄŸerlendirmelerde bulundu.

AraÅŸtÄ±rma Görevlisi AydÄ±n ArÄ± konuyla ilgili artÄ±k baÅŸka bir yorumun mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Tam da Dokuz Eylül Üniversitesine yakÄ±ÅŸan bir rektör olmuÅŸ! 23’ü içerden, 9’u dÄ±ÅŸarÄ±dan adaylar vardÄ±. Bunlar Zaten YÖK mülakatÄ±nda beÅŸer dakikalÄ±k sohbet ettiklerinde belliydi böyle olacaÄŸÄ±. O yüzden söyleyecek bir ÅŸey kalmadÄ±" diye konuÅŸtu.

ÖÄŸretim Görevlisi Erkin BaÅŸer ise, "AKP Genel Merkezinden DEÜ’ye iliÅŸkin kararlar için atanan rektör doÄŸrudan yetkili olmuÅŸ oldu, yani anahtarÄ± kendisine teslim ettiler. Åžimdiye kadar rektörler biat etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordu ÅŸimdi ise AKP politikalarÄ±nÄ± doÄŸrudan hayata geçirecektir" dedi.

FATMA SENÄ°HA NÜKHET HOTAR KÄ°MDÄ°R?

Fatma Seniha Nükhet Hotar, 25 Ekim 1961 yÄ±lÄ±nda Malatya'da dünyaya geldi. Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi Ä°ktisat Fakültesi ÇalÄ±ÅŸma Ekonomisi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü. KuruluÅŸundan bu yana AKP'de siyaset yapan Hotar, uzun yÄ±llar genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevinde bulundu.Türkiye-AB Ä°liÅŸkileri DerneÄŸi Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil DüÅŸünce ve Demokrasi Hareketi DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Yerel Gündem 21 DanÄ±ÅŸma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Kararnameyle deÄŸiÅŸtirilen Ã–SYM piyasayÄ± gÃ¶zetecek

Damat Berat Albayrak, kararnameyle YAÅž Ã¼yesi yapÄ±ldÄ±

7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 16:48

www.evrensel.net