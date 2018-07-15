Wimbledon tek kadÄ±nlarda ÅŸampiyon Angelique Kerber

Wimbledon tek kadÄ±nlar finalinde Angelique Kerber, Serena Williams'Ä± 2-0 yenerek ÅŸampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasÄ± Wimbledon'da tek kadÄ±nlar finalinde Angelique Kerber, Serena Williams'Ä± 2-0 yenerek ÅŸampiyon oldu.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadÄ±nlar final mücadelesinde, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaÅŸan 25 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Williams ile kariyerinde iki grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan 11 numaralÄ± seribaÅŸÄ± AlmanyalÄ± Angelique Kerber karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Kerber, ilk oyunda Serena Williams'Ä±n servisini kÄ±rarak 1-0 öne geçti. Sert servislerinin yardÄ±mÄ±yla oyuna denge getiren Williams, dördüncü oyunda Kerber'in servisini kÄ±rarak skoru 2-2'ye getirdi. Etkili "backhand" vuruÅŸlarÄ±yla maçta kontrolü yeniden ele alan Kerber, uzun rallilerden galip ayrÄ±larak rakibinin servisini iki kez daha kÄ±rdÄ± ve ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçti.

Daha dengeli geçen ikinci sette çok fazla basit hata yapan Williams karÅŸÄ±sÄ±nda 6. oyunda bir kez saha servis kÄ±ran Kerber, bu avantajÄ±nÄ± iyi kullandÄ±. 1 saat 5 dakika süren mücadelenin ardÄ±ndan ikinci seti 6-3 alan Kerber, rakibini ise 2-0 yenerek ÅŸampiyon oldu.

KERBER'Ä°N Ä°LK WIMBLEDON ÅžAMPÄ°YONLUÄžU

Avustralya AçÄ±k ve ABD AçÄ±k'ta 2016 yÄ±lÄ±nda ÅŸampiyonluk elde eden 30 yaÅŸÄ±ndaki Alman tenisçi, Wimbledon'Ä± da kazanarak kariyerindeki üçüncü grand-slam zaferine ulaÅŸtÄ±.

KadÄ±nlar dünya sÄ±ralamasÄ±nÄ±n eski 1 numarasÄ± ve 23 ÅŸampiyonlukla "açÄ±k dönemde en fazla grand slam turnuvasÄ± kazanan tenisçi" unvanÄ±nÄ±n sahibi Serena Williams, 24 ÅŸampiyonlukla "tüm zamanlarÄ±n en fazla grand slam turnuvasÄ± kazanan tenisçisi" AvustralyalÄ± Margaret Court'u yakalayamadÄ±.

Turnuvada bugün, tek erkekler finalinde 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± SÄ±rbistanlÄ± Novak Djokovic ile dünya klasmanÄ±nda 8'inci sÄ±rada yer alan Kevin Anderson karÅŸÄ±laÅŸacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 11:26

www.evrensel.net