YÃ¼ksek Askeri Åžura'daki (YAÅž) deÄŸiÅŸiklikler neler?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle YÃ¼ksek Askeri Åžura'nÄ±n yapÄ±sÄ± yeniden dÃ¼zenlendi. Peki deÄŸiÅŸiklikler neleri kapsÄ±yor?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle Yüksek Askeri Åžura'nÄ±n (YAÅž) yapÄ±sÄ± yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Åžura, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkan olarak belirleyeceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± ile yÄ±lda en az bir kez toplanacak, CumhurbaÅŸkanÄ± gerektiÄŸinde Åžura'yÄ± toplayabilecek. Öte yandan CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ± ile Milli EÄŸitim BakanÄ± da YAÅž üyesi oldu.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararnameye göre deÄŸiÅŸiklikler ÅŸöyle:

♦ YAÅž üyeleri CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, Adalet BakanÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ±, Milli EÄŸitim BakanÄ±, Milli Savunma BakanÄ± ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile Kuvvet KomutanlarÄ±ndan oluÅŸtu.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ± gerekli gördüÄŸü hallerde Yüksek Askeri Åžura toplantÄ±larÄ±na katÄ±lÄ±p baÅŸkanlÄ±k edecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda durumlarda toplantÄ±ya görevlendireceÄŸi yardÄ±mcÄ±sÄ± baÅŸkanlÄ±k yapacak.

♦ YAÅž'Ä±n görevleri, "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiÄŸinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarÄ± ve SilahlÄ± Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüÅŸ bildirmek, SilahlÄ± Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarÄ±nÄ± inceleyip görüÅŸ bildirmek, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n lüzum gördüÄŸü hallerde SilahlÄ± Kuvvetlerle ilgili diÄŸer konular hakkÄ±nda görüÅŸ bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak" olarak belirlendi.

♦ YAÅž, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkan olarak belirleyeceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla yÄ±lda en az bir kez toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± gerektiÄŸinde Åžura'yÄ± toplayabilecek.

♦ Åžura, bütün üyelerin katÄ±lmasÄ± ile toplanacak. Ancak özürü olanlar "toplantÄ±ya katÄ±lamayacaklarÄ±nÄ±" toplantÄ± gününden önce Åžura sekreteryasÄ±na bildirecek.

♦ Kararlar, toplantÄ±ya katÄ±lan üyelerin salt çoÄŸunluÄŸu ile alÄ±nacak. Oylarda eÅŸitlik olmasÄ± halinde BaÅŸkanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±n oylarÄ± geçerli sayÄ±lacak. Oylama iÅŸlemi aksine bir karar alÄ±nmadÄ±kça açÄ±k olarak yapÄ±lacak.

♦ ToplantÄ±ya katÄ±lamayan üyeler, gündemdeki konular hakkÄ±nda görüÅŸlerini yazÄ±lÄ± olarak bildirebilecek.

♦ YAÅž kararlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ± ile tekemmül edecek.

♦ Åžura'nÄ±n sekretarya hizmetlerini, CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenecek merci yürütecek.

♦ YAÅž üyeleri, kendileri, kendilerinden kÄ±demli veya eÅŸiti olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantÄ±lara katÄ±lamayacak.

♦ Gizli olarak yapÄ±lacak YAÅž toplantÄ±larÄ±nda görüÅŸmelerin ve alÄ±nan kararlarÄ±n açÄ±klanmasÄ± veya yayÄ±mlanmasÄ± yasak olacak. AçÄ±klanmasÄ±na Åžura'nÄ±n kararÄ±yla müsaade edilen konular, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanacak.

♦ Åžura'da görüÅŸülen mevzuat taslaklarÄ± ile alÄ±nan kararlarÄ±n gizliliÄŸinin ne ÅŸekilde ve ne zaman kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± yönetmelikte gösterilecek.

♦ Yüksek Askeri Åžura'nÄ±n yönetimi ve çalÄ±ÅŸma usulleri ile sekretarya hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak yönetmelikte belirlenecek.

♦ YayÄ±mÄ± itibarÄ±yla yürürlüÄŸe giren kararnamenin hükümlerini CumhurbaÅŸkanÄ± yürütecek. (Ankara/AA)

7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev, yetki ve sorumluluklarÄ± nedir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 11:10

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