Zeugma Antik Kenti'nde kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±

Zeugma Antik Kenti civarÄ±nda 'Mousalar Evi' olarak adlandÄ±rÄ±lan Roma villasÄ±nda sÃ¼ren kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bu sezonki etabÄ± baÅŸladÄ±.

Antep'in Nizip ilçesinde FÄ±rat Nehri'nin kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan ve 'Çingene kÄ±zÄ±' mozaiÄŸiyle ünlü Zeugma Antik Kenti civarÄ±nda 'Mousalar Evi' olarak adlandÄ±rÄ±lan Roma villasÄ±nda yeni eserlerin çÄ±karÄ±lmasÄ± için 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam eden kazÄ±larÄ±n bu sezonki etabÄ± baÅŸladÄ±.

Her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ±nÄ±n ziyaret ettiÄŸi, dünyanÄ±n en büyük müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesindeki pek çok mozaiÄŸin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± antik kentte zaman zaman 40 dereceyi aÅŸan sÄ±caklar altÄ±nda yürütülen kazÄ±larda çÄ±kan eserler araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±larak deÄŸerlendiriliyor.

Dün sabah kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± ve Zeugma’da gün doÄŸumunu izlemek üzere Nizip KaymakamÄ± Kemal Åžahin, Nizip Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Uygur, Gaziantep Ä°l Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih CoÄŸrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. KutalmÄ±ÅŸ Görkay, BelkÄ±s Mahallesine gitti.

‘ÇALIÅžMAMIZI EYLÜLE KADAR BÄ°TÄ°RECEÄžÄ°Z’

Ä°l Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, FÄ±rat Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Zeugma'da çok güzel gün doÄŸumu manzarasÄ± izlendiÄŸini söyledi. Bölgenin tarihi zenginliklere sahip olduÄŸunu ifade eden Öztürk, "Bu güzellikleri insanlarÄ±mÄ±za yaÅŸatmak için çok güzel ve yerinde projelerimiz var. TanÄ±tÄ±m rehberlerimiz, yürüyüÅŸ yollarÄ±mÄ±z, seyir teraslarÄ±mÄ±z olacak. Bizim buradaki amacÄ±mÄ±z nasÄ±l ki Gaziantep merkezde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi açÄ±sÄ±ndan çok iyi bir durumdaysa burayÄ± da ayrÄ± duruma getirmek. Zeugma'yÄ± ziyaret edecek yerli ve yabancÄ± misafirlerimiz için karÅŸÄ±lama merkezimizi de yapÄ±yoruz. Bu çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± eylül ayÄ±na kadar bitireceÄŸiz. ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda insanlarÄ±mÄ±z daha rahat bir ÅŸekilde Zeugma'ya gelerek hem buradaki gün doÄŸumunu seyredebilecekler hem de kazÄ±larda çÄ±kan eserleri rahatlÄ±kla görme imkânÄ±na sahip olacaklar" diye konuÅŸtu. (DHA)

FotoÄŸraf: Mustafa KanlÄ±/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 11:09

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