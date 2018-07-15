Ä°srailâ€™den Gazzeâ€™ye bÃ¼yÃ¼k hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Ä°srail, Hamas ve Ä°slami Cihad hareketlerinin ateÅŸkese varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ± dün (14 Temmuz) Gazze’nin farklÄ± bölgelerindeki Filistin mevzilerini bombaladÄ±. Hamas’a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Al Quds gazetesi Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n, Gazze Åžeridi'nde birçok hedefe bir dizi baskÄ±n düzenlediÄŸini ve Hamas’Ä±n da bu saldÄ±rÄ±lara roketlerle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini yazdÄ±.

Londra merkezli Al arabi Al Cedid gazetesi de Ä°srail uçaklarÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n çoÄŸunun Hamas hareketinin askeri kolu KasÄ±m TugaylarÄ± mevzilerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Yine, Ä°srail SavaÅŸ uçaklarÄ± 20 dakikadan az bir sürede Gazze’nin kuzeyinde Beyt Laheya’da KasÄ±m TugaylarÄ±na ait “Filistin” eÄŸitim tesislerine yönelik 14’ten fazla füze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulundu. AynÄ± ÅŸekilde Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ± füze saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Gazze merkezinde Filistin-MÄ±sÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Selahaddin sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na yakÄ±n boÅŸ alanlarÄ± bombaladÄ±.

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref el Kadad, Ä°srail iÅŸgal güçlerinin Gazze Åžehridi'nin doÄŸusundaki Elma mahallesini hedef almasÄ± sonucu bir Filistinlinin ÅŸarapnel parçalarÄ± ile yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Buna mukabil olarak Filistin direniÅŸ güçleri de Ä°srail’in kapalÄ± askeri bölgesine yönelik çok sayÄ±da füze saldÄ±rÄ±sÄ± ile Ä°srail’in bombardÄ±manÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k verdi. MÄ±sÄ±r merkezli MÄ±sraviya Haber sitesi Ä°srail savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ±na paralel olarak Filistinli savaÅŸçÄ±larÄ±n da sÄ±nÄ±rdaki Ä°srail kasabalarÄ±na doÄŸru onlarca roket attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MÄ±sraviya Haber sitesi, 30 Mart'tan bu yana Gazze Åžeridindeki Filistinlilerin, Mültecilerin Ä°srail Devleti'nin kurulmasÄ±yla 1948'de bÄ±raktÄ±klarÄ± veya terk ettikleri topraklarÄ±na ve evlerine dönme haklarÄ±na dikkat çekmek ve Ä°srail’in on yÄ±ldan fazla bir süredir Gazze Åžeridi’ne yönelik uyguladÄ±ÄŸÄ± kuÅŸatmayÄ± kÄ±rmak için "geri dönüÅŸ yürüyüÅŸleri" düzenlemeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. Protestolar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri en az 140 Filistinlinin Ä°srail ordusu tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸüne dikkat çekti.

Hamas ve Ä°slami Cihad, dün akÅŸam, Gazze'deki saldÄ±rÄ±larÄ±n durmasÄ± için MÄ±sÄ±r'Ä±n ara buluculuÄŸunda yürütülen çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuç verdiÄŸini ve anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ise daha önceki açÄ±klamasÄ±nda Gazze'ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n devam edeceÄŸi sinyalini vermiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Ä°srail ilk 6 ayda 3 bin 533 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 10:49

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