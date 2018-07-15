TRT ekibi, Yunanistan'da 3,5 saat gÃ¶zaltÄ±nda tutuldu

15 Temmuz kapsamÄ±nda yayÄ±n yapmak Ã¼zere Yunanistan'a giden TRT ekibi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p 3,5 saat sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

15 Temmuz kapsamÄ±nda yayÄ±n yapmak üzere Yunanistan'a gelen TRT ekibi, Yunan güvenlik güçleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ekip 3,5 saat DedeaÄŸaç Emniyet MüdürlüÄŸünde tutulduktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

TRT muhabiri Fatih Sabuncu, TRT kameramanÄ± Ufuk Karagül ve ulaÅŸtÄ±rma görevlisi Metin Talu'dan oluÅŸan ekip, Aleksandropolis (DedeaÄŸaç) HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda 15 Temmuz yayÄ±nlarÄ± için canlÄ± yayÄ±n testi yaptÄ±ktan sonra resmi plakalÄ± araçlarÄ±yla kaldÄ±klarÄ± otele döndükleri sÄ±rada polis tarafÄ±ndan araçlarÄ± durdurularak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Üzerlerinde bulunan telefon, cüzdan kimlik gibi özel eÅŸyalarÄ±na polisler tarafÄ±ndan el konulan ekip, sevk edildikleri DedeaÄŸaç Emniyet MüdürlüÄŸünde 3,5 saat tutulduktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

TRT muhabiri Sabuncu, olayla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Yunan güvenlik güçleri tarafÄ±ndan sebep gösterilmeden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±, 3,5 saat boyunca herhangi bir sorgulama yapÄ±lmadan polis merkezinde tutulduklarÄ±nÄ± söyledi. Sabuncu, "Ben, birçok ülkede görev yaptÄ±m, dünyanÄ±n en berbat diyebileceÄŸimiz yerinde bile böyle bir muamele görmedim. Bu gözaltÄ±na alÄ±ÅŸ ÅŸekli ve uygulanan ÅŸiddet çok çirkin. Bundan dolayÄ± çok üzüldüm. Bir Avrupa ülkesine böylesine vahÅŸice davranmalarÄ±nÄ± hiç yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m" dedi.

Polislere gazeteci olduÄŸunu söylemesine raÄŸmen sert bir ÅŸekilde araçtan dÄ±ÅŸarÄ± alÄ±narak üstünün arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Sabuncu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Herhangi bir soru sormadan kapÄ±larÄ± açtÄ±lar, ellerimizden telefonlarÄ± aldÄ±lar. Sert bir ÅŸekilde ensemize basarak araçlara dayadÄ±lar. Cebimizden cüzdanlar, kaÄŸÄ±tlar, notlar ne varsa hepsini aldÄ±lar. Sonra herbirimizi ayrÄ± araçlara bindirerek, DedeaÄŸaç Polis Merkezi'ne götürdüler. Bu arada, bize herhangi bir sorgu yapÄ±lmadÄ±. 3 saat boyunca telefonlarÄ±mÄ±zdaki bilgileri kendileri kaydettiler. Banka kartlarÄ±mÄ±zÄ± da aldÄ±lar. Banka hesaplarÄ±mÄ±za kadar kontrol ettiler.

TelefonlarÄ±mÄ±zda kayÄ±tlÄ± ÅŸifrelerin hepsinin kopyalarÄ±nÄ± aldÄ±lar. Her birimizi ayrÄ± odalarda tuttular. TelefonlarÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± için kimseye haber veremedik. 3,5 saat sonra da bunun rutin bir kontrol olduÄŸunu ve amirlerimize bu konuda hiçbir ÅŸey anlatmamÄ±za gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek bizi serbest bÄ±raktÄ±lar. AracÄ±mÄ±zÄ± teslim ettiklerinde otomobilde her ÅŸeyin alt üst olduÄŸunu gördük. Hiçbir ÅŸey aynÄ± yerinde deÄŸildi. FaturalarÄ±mÄ±z kaybolmuÅŸtu." (Gümülcine/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 08:29

www.evrensel.net