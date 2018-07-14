ÅžarkÄ±cÄ± Ä°ntizarâ€™a sosyal medyada homofobik linÃ§
ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli eski eÅŸi Sinem Gedikâ€™in Ä°ntizarâ€™la iliÅŸkisi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ntizar sosyal medyada homofobik lince maruz kaldÄ±.
ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli, kendisine bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan gönderildiÄŸini iddia ettiÄŸi kamera kayÄ±tlarÄ±yla Ä°stanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne baÅŸvurarak eski eÅŸi Sinem Gedik’in Ä°ntizar’la iliÅŸkisi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.
Görüntülerin eski eÅŸi Sinem Gedik ile ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°ntizar’Ä±n beraberliÄŸini gösterdiÄŸini iddia eden Mustafa Ceceli, 7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ArÄ±n’Ä±n velayetini istedi.
Ceceli ayrÄ±ca Gedik’e baÄŸlanan yoksulluk nafakasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve eski eÅŸi Sinem Gedik için kendisi, oÄŸlu ve yeni eÅŸi Selin Ä°mer’e yaklaÅŸmamasÄ± için uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
Ä°NTÄ°ZAR: BÜYÜK SUÇ Ä°ÅžLÄ°YOR
YaÅŸananlara iliÅŸkin açÄ±klama yapan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°ntizar ise ÅŸunlarÄ± söyledi:
“Ä°nsanlarÄ±n bedenleri, ruhlarÄ±, mahremiyetlerine dil uzatÄ±lmasÄ± ahlaksÄ±zlÄ±k, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altÄ± vurmaktÄ±r. BoÅŸanalÄ± 1.5 yÄ±l oldu. Ve eÅŸinden kendi isteyerek boÅŸandÄ±. Bir baÅŸkasÄ±yla evlendi. BoÅŸanmasÄ± ve yeni evliliÄŸi sürecinde prestiji, güvenilirliÄŸi kamuoyu önünde kayboldu. Ä°stediÄŸi çevrelere giremedi.
Åžimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. O konular son derece baÄŸÄ±msÄ±z konulardÄ±r. Beni bu ÅŸekilde itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸamaz! Üstelik kanunlar önünde büyük suç iÅŸliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eÅŸi Sinem Gedik ona dava açtÄ±.”
YAPIMCI Ä°NTÄ°ZAR’LA SÖZLEÅžMEYÄ° FESHETTÄ°
Mustafa Ceceli’nin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialar üzerine Ä°ntizar'Ä±n baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yapÄ±m ÅŸirketinin sahibi Polat YaÄŸcÄ±, sosyal medyadan açÄ±klama yaparak Ä°ntizar'la baÄŸlarÄ±nÄ± kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Polat YaÄŸcÄ±'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:
“YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r Poll Production çatÄ±sÄ± altÄ±nda sanatsal faaliyetlerini sürdüren Ä°ntizar'Ä±n medya vasÄ±tasÄ±yla kamuoyuna yansÄ±yan haberlerini üzüntü ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle ÅŸirketimizle hiçbir baÄŸÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.”
Polat YaÄŸcÄ±'nÄ±n bu açÄ±klamasÄ±na sosyal medyadan tepki yaÄŸdÄ±.
Ä°NTÄ°ZAR'I HEDEF ALAN HOMOFOBÄ°K LÄ°NCE SOSYAL MEDYADAN TEPKÄ° YAÄžDI
Hürriyet yazarÄ± Cengiz SemercioÄŸlu baÅŸta olmak üzere birçok haber sitesi “Magazin bombasÄ±” baÅŸlÄ±klarÄ± ile olayÄ± haberleÅŸtirirken cinsiyetçi ve ayrÄ±mcÄ± bir dil kullandÄ±.
Özel hayatÄ±n gizliliÄŸinin hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlere KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’ndan tepki geldi. Platformun Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yapÄ±larak Ä°ntizar ve Sinem Gedik’e destek mesajÄ± verilirken cinsel yönelimi bahanesiyle Ä°ntizar’Ä±n iÅŸ akdinin feshedilmesi eleÅŸtirildi.
Cinsel yönelimi bahanesiyle iÅŸ akdi feshedilen #Ä°ntizar yalnÄ±z deÄŸildir.— KadÄ±n Meclisleri (@kadinmeclisleri) 14 Temmuz 2018
CinsiyetçiliÄŸe, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± #KadÄ±nlarDurmayacak
@intizarOfficial pic.twitter.com/DlgnZEvUiQ
Gazeteci Melis Alphan da Twitter hesabÄ±ndan, sÄ±zdÄ±rÄ±lan görüntülere tepki göstererek, "Bu görüntüleri çeken ve sÄ±zdÄ±ran her kimse en büyük kötülüÄŸü küçük bir çocuÄŸa yaptÄ±. EÄŸer o kimse Ceceli ise çocuÄŸuna en büyük kötülüÄŸü o yaptÄ±" diye yazdÄ±.
Åžimdi Mustafa Ceceli'nin eski eÅŸi ile Ä°ntizar'Ä±n videolarÄ± Whats app'te dolaÅŸÄ±yor. Bu görüntüleri çeken ve sÄ±zdÄ±ran her kimse en büyük kötülüÄŸü küçük bir çocuÄŸa yaptÄ±. EÄŸer o kimse Ceceli ise çocuÄŸuna en büyük kötülüÄŸü o yaptÄ±.— melis alphan â™€ (@melisalphan) 14 Temmuz 2018
Sosyal medyada cinsiyetçi haberlere yönelik eleÅŸtirilerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:
Ä°ntizar Mustafa Ceceli'den daha iyi bir seçenek bence tebrik ediyorum Sinem hanÄ±mÄ± https://t.co/YjYWIsivwr— Janet Huvaj (@janethuvaj) 13 Temmuz 2018
Ä°ki kadÄ±nÄ±n iliÅŸkisi neden ‘skandal’, üstelik gazetenin ekipleri bir ara ikisini de kamerayla takibe almÄ±ÅŸ ve bu böbürlenerek yazÄ±lÄ±yor! https://t.co/mk99pgFzSx— Rabîa Çetîn (@yagmurabiaaa) 13 Temmuz 2018
#intizar Ä±n lezbiyen olup olmamasÄ±, Sinem Cececli ile iliÅŸki yaÅŸayÄ±p yaÅŸamamasÄ± deÄŸil, 2018 yÄ±lÄ±nda bir kimsenin sÄ±rf cinsel yönelimi yüzünden plak ÅŸirketinin sahibi tarafÄ±ndan kovulmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±.— Berk Erkent (@BerkentIn) 13 Temmuz 2018
Ayrica ceceli mi intizar mi deseler, dusunmeden intizar derim
Bir sanatcinin, bir insanin cinsel tercihi sebep gosterilerek bagli bulundugu sirketten kovulmasi nedir arkadas!!?? Hangi yilda yasiyoruz?? #intizar— Bedük (@beduk) 14 Temmuz 2018
#intizar "Ä°nsanlarÄ±n bedenleri, ruhlarÄ±, mahremiyetlerine dil uzatÄ±lmasÄ± ahlaksÄ±zlÄ±k, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altÄ± vurmaktÄ±r.” demiÅŸ, iyi demiÅŸ.— Melda Onur (@meldaonur) 14 Temmuz 2018
AKP’liysen, eÅŸcinsel, trans, veya her ne olursan ol, farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n görünmezleÅŸir, dokunulmaz resmî “sanatkar”sÄ±ndÄ±r; AKP’li deÄŸilsen sanatkarlÄ±ÄŸÄ±n görünmezleÅŸir, farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n linç gerekçendir; mahremiyetin alenileÅŸtirilir , röntgenlenir. Linç, muhafazakar ahlakÄ±n ÅŸanÄ±dÄ±r! #intizar https://t.co/MrykOedJxU— ErtuÄŸrul Kürkçü (@ekurkcuHDP) 14 Temmuz 2018
Ä°nsanlarÄ± cinsel yönelimlerine göre ayÄ±rmak sadece içinizdeki farklÄ±ya karÅŸÄ± olan korku ve nefreti gösteriyor. Oysa ki gökkuÅŸaklarÄ± hepimizi sevgiyle kucaklÄ±yor... #intizar— Aynur Aydin (@aynurofficial) 14 Temmuz 2018
Özel hayatÄ±n gizliliÄŸini bu kadar kolay ihlal edebilmenize, "skandal" dediÄŸinizin hayatlarÄ±mÄ±z olmasÄ±na, bir haberle bir kiÅŸinin iÅŸini diÄŸerinin çocuklarÄ±nÄ± elinden alabilme hoyratlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za karÅŸÄ± elbette #sinemgedikveintizarÄ±nyanÄ±ndayÄ±z #intizar— yÄ±ldÄ±z tar (@yildiz_tar) 14 Temmuz 2018
Ä°nsanlarÄ± hayat tercihlerinden dolayÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamak rencide etmek bizim kitabÄ±mÄ±zda yazmaz,yazanlarla da iÅŸimiz olmaz...Her insanÄ±n bir rengi vardÄ±r ve renkler, zevkler, tercihler asla tartÄ±ÅŸÄ±lamaz Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 20:54www.evrensel.net