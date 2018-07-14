ÅžarkÄ±cÄ± Ä°ntizarâ€™a sosyal medyada homofobik linÃ§

ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli eski eÅŸi Sinem Gedikâ€™in Ä°ntizarâ€™la iliÅŸkisi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ntizar sosyal medyada homofobik lince maruz kaldÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli, kendisine bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan gönderildiÄŸini iddia ettiÄŸi kamera kayÄ±tlarÄ±yla Ä°stanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne baÅŸvurarak eski eÅŸi Sinem Gedik’in Ä°ntizar’la iliÅŸkisi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Görüntülerin eski eÅŸi Sinem Gedik ile ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°ntizar’Ä±n beraberliÄŸini gösterdiÄŸini iddia eden Mustafa Ceceli, 7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ArÄ±n’Ä±n velayetini istedi.

Ceceli ayrÄ±ca Gedik’e baÄŸlanan yoksulluk nafakasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve eski eÅŸi Sinem Gedik için kendisi, oÄŸlu ve yeni eÅŸi Selin Ä°mer’e yaklaÅŸmamasÄ± için uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ä°NTÄ°ZAR: BÜYÜK SUÇ Ä°ÅžLÄ°YOR

YaÅŸananlara iliÅŸkin açÄ±klama yapan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°ntizar ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ä°nsanlarÄ±n bedenleri, ruhlarÄ±, mahremiyetlerine dil uzatÄ±lmasÄ± ahlaksÄ±zlÄ±k, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altÄ± vurmaktÄ±r. BoÅŸanalÄ± 1.5 yÄ±l oldu. Ve eÅŸinden kendi isteyerek boÅŸandÄ±. Bir baÅŸkasÄ±yla evlendi. BoÅŸanmasÄ± ve yeni evliliÄŸi sürecinde prestiji, güvenilirliÄŸi kamuoyu önünde kayboldu. Ä°stediÄŸi çevrelere giremedi.

Åžimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. O konular son derece baÄŸÄ±msÄ±z konulardÄ±r. Beni bu ÅŸekilde itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸamaz! Üstelik kanunlar önünde büyük suç iÅŸliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eÅŸi Sinem Gedik ona dava açtÄ±.”

YAPIMCI Ä°NTÄ°ZAR’LA SÖZLEÅžMEYÄ° FESHETTÄ°

Mustafa Ceceli’nin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialar üzerine Ä°ntizar'Ä±n baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yapÄ±m ÅŸirketinin sahibi Polat YaÄŸcÄ±, sosyal medyadan açÄ±klama yaparak Ä°ntizar'la baÄŸlarÄ±nÄ± kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Polat YaÄŸcÄ±'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

“YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r Poll Production çatÄ±sÄ± altÄ±nda sanatsal faaliyetlerini sürdüren Ä°ntizar'Ä±n medya vasÄ±tasÄ±yla kamuoyuna yansÄ±yan haberlerini üzüntü ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle ÅŸirketimizle hiçbir baÄŸÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.”

Polat YaÄŸcÄ±'nÄ±n bu açÄ±klamasÄ±na sosyal medyadan tepki yaÄŸdÄ±.

Ä°NTÄ°ZAR'I HEDEF ALAN HOMOFOBÄ°K LÄ°NCE SOSYAL MEDYADAN TEPKÄ° YAÄžDI

Hürriyet yazarÄ± Cengiz SemercioÄŸlu baÅŸta olmak üzere birçok haber sitesi “Magazin bombasÄ±” baÅŸlÄ±klarÄ± ile olayÄ± haberleÅŸtirirken cinsiyetçi ve ayrÄ±mcÄ± bir dil kullandÄ±.

Özel hayatÄ±n gizliliÄŸinin hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlere KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’ndan tepki geldi. Platformun Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yapÄ±larak Ä°ntizar ve Sinem Gedik’e destek mesajÄ± verilirken cinsel yönelimi bahanesiyle Ä°ntizar’Ä±n iÅŸ akdinin feshedilmesi eleÅŸtirildi.

Gazeteci Melis Alphan da Twitter hesabÄ±ndan, sÄ±zdÄ±rÄ±lan görüntülere tepki göstererek, "Bu görüntüleri çeken ve sÄ±zdÄ±ran her kimse en büyük kötülüÄŸü küçük bir çocuÄŸa yaptÄ±. EÄŸer o kimse Ceceli ise çocuÄŸuna en büyük kötülüÄŸü o yaptÄ±" diye yazdÄ±.

Åžimdi Mustafa Ceceli'nin eski eÅŸi ile Ä°ntizar'Ä±n videolarÄ± Whats app'te dolaÅŸÄ±yor. Bu görüntüleri çeken ve sÄ±zdÄ±ran her kimse en büyük kötülüÄŸü küçük bir çocuÄŸa yaptÄ±. EÄŸer o kimse Ceceli ise çocuÄŸuna en büyük kötülüÄŸü o yaptÄ±. — melis alphan â™€ (@melisalphan) 14 Temmuz 2018

Sosyal medyada cinsiyetçi haberlere yönelik eleÅŸtirilerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

Ä°ntizar Mustafa Ceceli'den daha iyi bir seçenek bence tebrik ediyorum Sinem hanÄ±mÄ± https://t.co/YjYWIsivwr — Janet Huvaj (@janethuvaj) 13 Temmuz 2018

Ä°ki kadÄ±nÄ±n iliÅŸkisi neden ‘skandal’, üstelik gazetenin ekipleri bir ara ikisini de kamerayla takibe almÄ±ÅŸ ve bu böbürlenerek yazÄ±lÄ±yor! https://t.co/mk99pgFzSx — Rabîa Çetîn (@yagmurabiaaa) 13 Temmuz 2018

#intizar Ä±n lezbiyen olup olmamasÄ±, Sinem Cececli ile iliÅŸki yaÅŸayÄ±p yaÅŸamamasÄ± deÄŸil, 2018 yÄ±lÄ±nda bir kimsenin sÄ±rf cinsel yönelimi yüzünden plak ÅŸirketinin sahibi tarafÄ±ndan kovulmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±. — Berk Erkent (@BerkentIn) 13 Temmuz 2018

Ayrica ceceli mi intizar mi deseler, dusunmeden intizar derim

Bir sanatcinin, bir insanin cinsel tercihi sebep gosterilerek bagli bulundugu sirketten kovulmasi nedir arkadas!!?? Hangi yilda yasiyoruz?? #intizar — Bedük (@beduk) 14 Temmuz 2018

#intizar "Ä°nsanlarÄ±n bedenleri, ruhlarÄ±, mahremiyetlerine dil uzatÄ±lmasÄ± ahlaksÄ±zlÄ±k, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altÄ± vurmaktÄ±r.” demiÅŸ, iyi demiÅŸ. — Melda Onur (@meldaonur) 14 Temmuz 2018

AKP’liysen, eÅŸcinsel, trans, veya her ne olursan ol, farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n görünmezleÅŸir, dokunulmaz resmî “sanatkar”sÄ±ndÄ±r; AKP’li deÄŸilsen sanatkarlÄ±ÄŸÄ±n görünmezleÅŸir, farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n linç gerekçendir; mahremiyetin alenileÅŸtirilir , röntgenlenir. Linç, muhafazakar ahlakÄ±n ÅŸanÄ±dÄ±r! #intizar https://t.co/MrykOedJxU — ErtuÄŸrul Kürkçü (@ekurkcuHDP) 14 Temmuz 2018

Ä°nsanlarÄ± cinsel yönelimlerine göre ayÄ±rmak sadece içinizdeki farklÄ±ya karÅŸÄ± olan korku ve nefreti gösteriyor. Oysa ki gökkuÅŸaklarÄ± hepimizi sevgiyle kucaklÄ±yor... #intizar — Aynur Aydin (@aynurofficial) 14 Temmuz 2018

Özel hayatÄ±n gizliliÄŸini bu kadar kolay ihlal edebilmenize, "skandal" dediÄŸinizin hayatlarÄ±mÄ±z olmasÄ±na, bir haberle bir kiÅŸinin iÅŸini diÄŸerinin çocuklarÄ±nÄ± elinden alabilme hoyratlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za karÅŸÄ± elbette #sinemgedikveintizarÄ±nyanÄ±ndayÄ±z #intizar — yÄ±ldÄ±z tar (@yildiz_tar) 14 Temmuz 2018