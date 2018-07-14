ÅžarkÄ±cÄ± Ä°ntizarâ€™a sosyal medyada homofobik linÃ§
FotoÄŸraf: Cem GÃœL

ÅžarkÄ±cÄ± Ä°ntizarâ€™a sosyal medyada homofobik linÃ§

    • 14 Temmuz 2018 20:26

    ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli eski eÅŸi Sinem Gedikâ€™in Ä°ntizarâ€™la iliÅŸkisi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ntizar sosyal medyada homofobik lince maruz kaldÄ±.

    ÅžarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli, kendisine bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan gönderildiÄŸini iddia ettiÄŸi kamera kayÄ±tlarÄ±yla Ä°stanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne baÅŸvurarak eski eÅŸi Sinem Gedik’in Ä°ntizar’la iliÅŸkisi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

    Görüntülerin eski eÅŸi Sinem Gedik ile ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°ntizar’Ä±n beraberliÄŸini gösterdiÄŸini iddia eden Mustafa Ceceli, 7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ArÄ±n’Ä±n velayetini istedi.

    Ceceli ayrÄ±ca Gedik’e baÄŸlanan yoksulluk nafakasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve eski eÅŸi Sinem Gedik için kendisi, oÄŸlu ve yeni eÅŸi Selin Ä°mer’e yaklaÅŸmamasÄ± için uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

    Ä°NTÄ°ZAR: BÜYÜK SUÇ Ä°ÅžLÄ°YOR

    YaÅŸananlara iliÅŸkin açÄ±klama yapan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°ntizar ise ÅŸunlarÄ± söyledi:
    “Ä°nsanlarÄ±n bedenleri, ruhlarÄ±, mahremiyetlerine dil uzatÄ±lmasÄ± ahlaksÄ±zlÄ±k, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altÄ± vurmaktÄ±r. BoÅŸanalÄ± 1.5 yÄ±l oldu. Ve eÅŸinden kendi isteyerek boÅŸandÄ±. Bir baÅŸkasÄ±yla evlendi. BoÅŸanmasÄ± ve yeni evliliÄŸi sürecinde prestiji, güvenilirliÄŸi kamuoyu önünde kayboldu. Ä°stediÄŸi çevrelere giremedi.

    Åžimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. O konular son derece baÄŸÄ±msÄ±z konulardÄ±r. Beni bu ÅŸekilde itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸamaz! Üstelik kanunlar önünde büyük suç iÅŸliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eÅŸi Sinem Gedik ona dava açtÄ±.”

    YAPIMCI Ä°NTÄ°ZAR’LA SÖZLEÅžMEYÄ° FESHETTÄ°

    Mustafa Ceceli’nin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialar üzerine Ä°ntizar'Ä±n baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yapÄ±m ÅŸirketinin sahibi Polat YaÄŸcÄ±, sosyal medyadan açÄ±klama yaparak Ä°ntizar'la baÄŸlarÄ±nÄ± kopardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    Polat YaÄŸcÄ±'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:
    “YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r Poll Production çatÄ±sÄ± altÄ±nda sanatsal faaliyetlerini sürdüren Ä°ntizar'Ä±n medya vasÄ±tasÄ±yla kamuoyuna yansÄ±yan haberlerini üzüntü ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle ÅŸirketimizle hiçbir baÄŸÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.”

    Polat YaÄŸcÄ±'nÄ±n bu açÄ±klamasÄ±na sosyal medyadan tepki yaÄŸdÄ±.

    Ä°NTÄ°ZAR'I HEDEF ALAN HOMOFOBÄ°K LÄ°NCE SOSYAL MEDYADAN TEPKÄ° YAÄžDI

    Hürriyet yazarÄ± Cengiz SemercioÄŸlu baÅŸta olmak üzere birçok haber sitesi “Magazin bombasÄ±” baÅŸlÄ±klarÄ± ile olayÄ± haberleÅŸtirirken cinsiyetçi ve ayrÄ±mcÄ± bir dil kullandÄ±.

    Özel hayatÄ±n gizliliÄŸinin hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlere KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’ndan tepki geldi. Platformun Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yapÄ±larak Ä°ntizar ve Sinem Gedik’e destek mesajÄ± verilirken cinsel yönelimi bahanesiyle Ä°ntizar’Ä±n iÅŸ akdinin feshedilmesi eleÅŸtirildi.

    Gazeteci Melis Alphan da Twitter hesabÄ±ndan, sÄ±zdÄ±rÄ±lan görüntülere tepki göstererek, "Bu görüntüleri çeken ve sÄ±zdÄ±ran her kimse en büyük kötülüÄŸü küçük bir çocuÄŸa yaptÄ±. EÄŸer o kimse Ceceli ise çocuÄŸuna en büyük kötülüÄŸü o yaptÄ±" diye yazdÄ±.

    Sosyal medyada cinsiyetçi haberlere yönelik eleÅŸtirilerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

    ETÄ°KETLER intizar