Kars'ta kazlarÄ±n hastalÄ±k nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi

Karsâ€™ta bulunan bir Ã§iftlikte bulunan yaklaÅŸÄ±k bin 500 kazÄ±n hastalÄ±k nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Kars'taki bir çiftlikte yaklaÅŸÄ±k bin 500 kazÄ±n hastalÄ±k nedeniyle öldüÄŸü iddia edildi.

Kentte kaz besiciliÄŸi yapan Fatma NagaÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, çiftliÄŸinde 5 bine yakÄ±n kaz bulunduÄŸunu söyledi.

YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r kazlarÄ±nÄ±n yakalandÄ±klarÄ± bir hastalÄ±k nedeniyle ölmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten NagaÅŸ, “ÇiftliÄŸimdeki kazlardan bin 500'e yakÄ±nÄ± telef oldu. Kars kazÄ±yla meÅŸhur. Buna bir çare bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

Yetkililerden yardÄ±m isteyen NagaÅŸ, “TarÄ±m müdürlüÄŸüne gidiyorum, 'AÅŸÄ± üretilecek' diyorlar. AÅŸÄ± yapÄ±lana kadar kepenk kapatacaÄŸÄ±m o zaman. Kepenk kapatÄ±p gittikten sonra ne kÄ±ymeti var. Günde 500 kilogram arpa yediriyorum, cebimde param kalmadÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü yetkilileri, olayla ilgili gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kümes hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olaÄŸanüstü bir durum bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dezenfekte çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütüldüÄŸünü söyledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 19:23

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