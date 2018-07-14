Londraâ€™da Ä±rkÃ§Ä±lara bÃ¼yÃ¼k tepki

Ä°ngiltereâ€™de Ä±rkÃ§Ä± EDL lideri Tommy Robinsonâ€™a Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in eylem yapÄ±ldÄ±. IrkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ± da kitlesel biÃ§imde sokaktaydÄ±.

Ä°ngiltere’de Ä±rkçÄ± English Defence League (EDL) lideri Tommy Robinson’a özgürlük adÄ± altÄ±nda, Londra’da bir araya gelen Ä±rkçÄ±lara karÅŸÄ± bir karÅŸÄ± eylem düzenlendi. Adi bir suçtan dolayÄ± cezaevinde olan Robinson için “ifade özgürlüÄŸü” diyerek sokaÄŸa çÄ±kan Ä±rkçÄ±lar, Trump için de ‘Trump hoÅŸ geldin’ sloganlarÄ± ile Londra’da yürüdü. 2 bin kiÅŸi olduklarÄ± tahmin edilen Ä±rkçÄ±lara karÅŸÄ± düzenlenen antifaÅŸist gösteriye ise yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±k ve Parlamento binasÄ±nÄ±n olduÄŸu Whitehall’da toplanan iki grubu bir kaç bariyerle ayÄ±ran polis geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±.

SENDÄ°KALARIN KATILIMI YOÄžUN OLDU

BaÅŸta Demiryolu Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (RMT) olmak üzere, CWU, PCS, UNISON, NEU, UCU gibi sendikalarÄ±n Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± eyleme katÄ±lÄ±mÄ± yoÄŸun oldu. Gösteri baÅŸlarken kalabalÄ±ÄŸa konuÅŸan RMT Genel Sekreter yardÄ±mcÄ±sÄ± Steve Hedley, faÅŸistlere karÅŸÄ± sendikalarÄ±n onurlu bir mücadele tarihinin olduÄŸunu ve mücadelenin devam etmesi gerektiÄŸini belirtti.

TÜRKÄ°YELÄ°LER DE VARDI

IrkçÄ±lÄ±ÄŸa ve faÅŸizme karÅŸÄ± mücadelesi ile bilinen Türk ve Kürt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi (DAY-MER) de üyeleriyle eylemde yerini aldÄ±. Bir süredir eylemin çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± Türkiyelilere yapan DAY-MER, eylemde “IrkçÄ±lÄ±ÄŸa hayÄ±r, yaÅŸasÄ±n iÅŸçilerin birliÄŸi ve halklarÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±” pankartÄ± açtÄ±.

Ä°ÅŸçi Partisi’nin de bazÄ± ilçe örgütlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemin büyük bir çoÄŸunluÄŸunun Ä°ngiliz gençlerden olmasÄ± dikkat çekti. (Londra/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 18:28

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