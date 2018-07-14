CHPâ€™li Ä°lhan Kesici KÃ¼lliyeâ€™de ErdoÄŸanâ€™Ä± ziyaret etti

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Kesici, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± KÃ¼lliye'de ziyaret etti.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Kesici, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± bugün öÄŸleden sonra külliyede ziyaret etti. Demirören Haber AjansÄ±’ndan (DHA) Ümit Kozan’a konuÅŸan Kesici, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiÄŸini söyledi. Kesici, "SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä± seçildiÄŸi günün sabahÄ± bir mesaj yayÄ±nlayarak tebrik etmiÅŸtim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuÅŸtum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

Öte yandan Ä°lhan Kesici 25 Haziran sabahÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan, "VatanÄ±mÄ±z, devletimiz, milletimiz ve halkÄ±mÄ±z için hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. En baÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak üzere kazananlarÄ±, seçime katÄ±lan herkesi ve çok yüksek bir katÄ±lÄ±mla oy kullanan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± can ve gönülden kutluyorum" diye tweet atarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± tebrik etmiÅŸti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 26 Haziran'da Muharrem Ä°nce'ye "Diktatörün nesini tebrik edeyim" diyerek yanÄ±t vermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 18:35

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