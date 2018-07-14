DBP, 20 belediyeyi daha kazanabilir

Yerel seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n da 24 Haziran gibi olmasÄ± durumunda DBPâ€™nin AKP ve CHPâ€™den 20 belediyeyi daha alabileceÄŸi belirtiliyor.

Salih YEÅžÄ°L

24 Haziran seçim sonuçlarÄ±na göre, DBP olasÄ± bir seçimde kayyÄ±m atanan 11 il belediyesinden 10’unu, 67 ilçe belediyesinden ise 62’sini koruyacak, 6’sÄ±nÄ± AKP’ye kaptÄ±racak. AKP ve CHP’nin elinde bulunan 20 belediyeyi ise alacak.

Rawest Kamuoyu AraÅŸtÄ±rma Merkezi, 24 Haziran seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± deÄŸerlendirmeyi açÄ±kladÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± AÄŸrÄ±, Batman, Bingöl, Bitlis, DiyarbakÄ±r, Hakkâri, Kars, Mardin, MuÅŸ, Siirt, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van’Ä±n kapsayan 13 Kürt ilinde yapan Rawest seçim sonucu deÄŸerlendirmesinde, saha çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yürüttüÄŸü 13 Kürt ilinin 24 Haziran seçimlerindeki kayÄ±tlÄ± seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n 5 milyon 32 bin 329 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. DeÄŸerlendirmede, 13 ildeki seçime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n Milletvekili Seçimleri’nde yüzde 82,6, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seçimleri’nde ise yüzde 82,7 olduÄŸu, 3 bin 666 kiÅŸinin MilletvekilliÄŸi Seçimleri’nde oy kullanmadÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

DeÄŸerlendirmede, olasÄ± bir yerel seçimde kayyÄ±m atanan DBP’li belediyelerde tablonun kimin lehine iÅŸleyeceÄŸine dair 24 Haziran seçimleri baz alÄ±narak yerel seçimlerdeki tablo deÄŸerlendirildi.

KAYYIM ATANAN 1 Ä°L 5 Ä°LÇEDE AKP BÄ°RÄ°NCÄ° ÇIKTI

DBP’li 12 il belediyesinin 11’ine, 70 ilçe belediyesinin de 67'sine kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan Rawest seçim sonucu deÄŸerlendirmesinde, kayyÄ±m atanan DBP’li 11 il belediyesinden 10’unda, 67 ilçe belediyesinden 62’sinde HDP’nin birinci parti olduÄŸu belirtildi.

KayyÄ±m atanan Bitlis Belediyesi, Bahçesaray, Mutki, Hizan, Karakoçan ile Bozova'da ise AKP’nin birinci parti olduÄŸu ve yerel seçimlerde 24 Haziran’a benzer bir durumun çÄ±kmasÄ± halinde bu il ve ilçelerde belediyelerin AKP geçeceÄŸi ifade edildi.

DBP, AKP VE CHP’DEN 20 BELEDÄ°YEYÄ° ALACAK

Rawest Kamuoyu AraÅŸtÄ±rma Merkezi’nin 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin il, ilçe bazÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeye göre, 2014 yerel seçimlerinde AKP ve CHP’nin kazandÄ±ÄŸÄ± 20 ilçede HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde birinci çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, “Yine 24 Haziran seçimlerine göre HDP, 2014 yerel seçimlerinde kazanamadÄ±ÄŸÄ± 20 ilçede birinci parti durumundadÄ±r. Bu sonuçlar yerel seçimler için baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda HDP/DBP 82 olan il ve ilçe belediyesi sayÄ±sÄ±nÄ±, AKP ve CHP’den bazÄ± belediyeleri alarak arttÄ±rÄ±yor görünmektedir” denildi.

HDP BÄ°RÄ°NCÄ° AKP Ä°KÄ°NCÄ° PARTÄ° OLDU

DeÄŸerlendirmede, 13 Kürt ilinde AKP’nin yüzde 33,6, MHP’nin yüzde 4,0, HÜDA PAR’Ä±n yüzde 2,3, HDP’nin 52,6, CHP’nin yüzde 3,2, SP’nin yüzde 1,3, Ä°YÄ° Parti’nin 2,2, diÄŸer partilerin ise yüzde 0,3 oranÄ±nda oy aldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

70 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°NDEN 40’I HDP’YE 27’SÄ° AKP’YE GÄ°TTÄ°

Bahsi geçen 13 ilde 70 milletvekili kontenjanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan deÄŸerlendirmede, bu 70 milletvekilinin 40’Ä±nÄ±n HDP, 27’sinin AKP, 2’sinin CHP ve birinin MHP’nin elde ettiÄŸi vurgulandÄ±.

HDP 2 Ä°TTÄ°FAKIN TOPLAMINDAN FAZLA OY ALDI

Rawest seçim sonucu deÄŸerlendirmesinde, 13 Kürt ilinde ittifaklar dahil edildiÄŸindeyse, Cumhur Ä°ttifak’Ä±nÄ±n 38,1, Millet Ä°ttifak’Ä±nÄ±n yüzde 6,7, HDP’nin yüzde 52,6 HÜDA PAR’Ä±n yüzde 2,3 oranÄ±nda oy aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n 13 Kürt ilinde aldÄ±ÄŸÄ± oy oranlarÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seçim sonucu deÄŸerlendirmesinde, Kürt illerinde Muharrem Ä°nce’nin yüzde 7,3, Meral AkÅŸener’in yüzde 1,3, Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yüzde 41,1, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n yüzde 49,4, Temel KaramollaoÄŸlu’nun yüzde 0,8, DoÄŸur Perinçek’in yüzde 0,1 oranÄ±nda oy aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

‘CUMHUR Ä°TTÄ°FAK’ININ OYU REFERANDUMDAKÄ°NÄ°N ALTINDA KALDI’

Bahsi geçen 13 ilde AKP’nin en düÅŸük oy oranÄ±na gerilediÄŸi, 1 KasÄ±m Genel Seçimleri ile 16 Nisan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Referandumu’nda oylarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ancak 24 Haziran seçimlerinde 1 KasÄ±m seçimleriyle 16 Nisan referandumunda gösterdiÄŸi performansÄ±n altÄ±na düÅŸtüÄŸüne dikkat çekilen Rawest’in seçim sonucu deÄŸerlendirmesinde, “ÇalÄ±ÅŸma bölgemizdeki 13 ÅŸehrin tamamÄ±nda Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n toplam oyu, referandumda alÄ±nan ‘evet’ oylarÄ±nÄ±n altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadesi yer aldÄ±.

‘HDP OYLARINI ARTTIRDI AMA 1 KASIM SEVÄ°YESÄ°NE ULAÅžAMADI’

Rawest deÄŸerlendirmesinde, HDP’nin ise oylarÄ±nÄ±n 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra düÅŸüÅŸe geçen oylarÄ±nÄ±n 1 KasÄ±m ve referandumun gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ± 24 Haziran’da oylarÄ±nÄ± artÄ±rmakla birlikte 1 KasÄ±m seviyesine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ERDOÄžAN VE Ä°NCE PARTÄ°SÄ°NDEN FAZLA OY ALDI, DEMÄ°RTAÅž AZ

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n 13 Kürt ilinde partisinden 3 puan fazla oy aldÄ±ÄŸÄ±, HDP’nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n ise partisinden 2 puan altÄ±nda oy aldÄ±ÄŸÄ± dile getirilen deÄŸerlendirmede, CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin partisinin toplam oyundan fazla oy aldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, HDP ve DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki olumlu ifadeleri nedeniyle Ä°nce’nin partisinden fazla oy almasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

‘HÜDA-PAR OYLARINI 90 BÄ°NDEN 200 BÄ°NE ÇIKARDI’

Rawet’in deÄŸerlendirmesinde HÜDA PAR’Ä±n oylarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek, HÜDA PAR’a iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

“HÜDA PAR, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’ne bölgedeki 8 ilde baÄŸÄ±msÄ±z adaylarla girmiÅŸ ve toplam 70 bin oy almÄ±ÅŸtÄ±. 2014 yerel seçimlerinde de toplam yaklaÅŸÄ±k 90 bin oy alan HÜDA PAR ilk kez bütün Türkiye sathÄ±nda seçimlere girmiÅŸ ve oyunu 200 binin üzerine çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r. 7 Haziran’da baÄŸÄ±msÄ±z adaylarla girdiÄŸi 8 il genelinde oyunu yaklaÅŸÄ±k yüzde 40 oranÄ±nda arttÄ±rarak 100 bine yaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 18:13

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