Ä°ran SaÄŸlÄ±k BakanÄ±ndan ABD'ye yaptÄ±rÄ±m tepkisi

Ä°ran SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hasan HaÅŸimi, ABD'nin Tahran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme teminini engellediÄŸini belirtti.

Ä°ranlÄ± ÖÄŸrenciler Haber AjansÄ± ISNA'nÄ±n haberine göre Ä°ran SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hasan HaÅŸimi, bünyesinde tÄ±p fakülteleri barÄ±ndÄ±ran üniversitelerin rektörleriyle baÅŸkent Tahran'da bir araya geldi.

HaÅŸimi, buradaki görüÅŸmesinde kasÄ±m ayÄ±nda uygulanmaya baÅŸlayacak ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n doÄŸrudan halkÄ± etkilediÄŸini vurgulayan HaÅŸimi, “ABD'nin Ä°ran halkÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü, ilaç ve tÄ±bbi malzemelerin yaptÄ±rÄ±m listesinde olmadÄ±ÄŸÄ± bir yalan çünkü, finansal yaptÄ±rÄ±mlarda kundaktaki bebekten sÄ±radan vatandaÅŸa kadar herkes zarar görür” dedi.

Ä°ranlÄ± bakan, ÅŸöyle devam etti:

“BankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri yaptÄ±rÄ±ma maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda mali kaynaklar zarara uÄŸruyor ve bunun zararÄ± doÄŸrudan halka yansÄ±yor. Bu süreçte gece gündüz çalÄ±ÅŸmalÄ± ve ÅŸartlarÄ±n geçmiÅŸten çok daha farklÄ± olduÄŸunu anlamalÄ±yÄ±z.”

HaÅŸimi, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n oldukça ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, “Bir fÄ±rtÄ±nanÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeliyiz ve hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±yÄ±z” ifadesini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 17:21

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