KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: FETÃ–â€™yÃ¼ baÅŸÄ±mÄ±za musallat eden siyasiler hesap verecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 15 Temmuz mesajÄ±nda â€˜siyasi ayakâ€™ hatÄ±rlatmasÄ±nda bulundu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin 2. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’da anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya yönelik darbe giriÅŸiminin, vatandaÅŸlarÄ±n ve tüm siyasi partilerin demokrasiye baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± doÄŸrultusunda kullandÄ±klarÄ± ‘direnme hakkÄ±’ sayesinde baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “15 Temmuz, yüce Meclisin tek vücut olarak hain namlulara direndiÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n teröristlere geçit vermediÄŸi bir destandÄ±r. Sokaklarda ÅŸehit olma pahasÄ±na teröristlere direnen, tanklara karÅŸÄ± koyan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, yüce Meclisin çatÄ±sÄ± altÄ±nda toplanarak parlamenter sisteme ve demokrasimize sahip çÄ±kan parlamenterlerimiz, demokrasi kahramanÄ±dÄ±rlar” ifadelerine yer verdi.

FETÖ darbe giriÅŸiminin sadece 15 Temmuz gecesinden ibaret bir demokrasi karÅŸÄ±tÄ± saldÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek isteyen FETÖ'nün, bu doÄŸrultudaki faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda dönemin AKP hükümetlerinden yÄ±llarca açÄ±k destek gördüÄŸünü, kamu kurumlarÄ±na, güvenlik bürokrasisine ve hukuk sistemine yönelik kumpaslar kurduÄŸunu belirtti.

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarÄ± yoluyla çoÄŸunluÄŸu Atatürkçü binlerce kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sahte delillerle haklarÄ±nda hüküm tesis edildiÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, FETÖ üyelerinin Türk SilahlÄ± Kuvvetleri baÅŸta olmak üzere birçok kurumda yükselmesine zemin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kozmik odaya girilmesine göz yumulduÄŸunu ve 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mesajÄ±na ÅŸöyle devam etti:

“Bu baÄŸlamda Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, FETÖ ile yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin itirafÄ± niteliÄŸindeki 'Ne istediniz de vermedik' sözü, kumpas döneminin karakterini en doÄŸru ÅŸekilde betimlemesi bakÄ±mÄ±ndan tarihseldir. ErdoÄŸan’Ä±n 'aynÄ± menzile giden farklÄ± yollardan biri' olarak gördüÄŸü FETÖ ile arasÄ±ndaki kavga, 'daha demokratik, özgür ve adil bir Türkiye' konusundaki görüÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ± nedeniyle baÅŸlamamÄ±ÅŸtÄ±r. Aksine, demokrasinin geriletilmesi, özgürlüklerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± konusunda birbirleriyle yarÄ±ÅŸan iki yapÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu iki yapÄ± arasÄ±ndaki çÄ±kar çatÄ±ÅŸmasÄ± ülkemizi 15 Temmuz karanlÄ±ÄŸÄ±na sürüklemiÅŸtir.

Demokrasi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda birleÅŸen yapÄ±lardan biri 15 Temmuz’da darbe giriÅŸiminde bulunmuÅŸ, diÄŸeri ise 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüÅŸtürmüÅŸtür. Adil yargÄ±lanma hakkÄ± yok edilmiÅŸ, iÅŸkence ve kötü muamele rutinleÅŸmiÅŸ, on binlerce kamu çalÄ±ÅŸanÄ± KHK’larla iÅŸten çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ, iÅŸçi haklarÄ± yok edilmiÅŸ, adil ve serbest seçimler ilkesi ihlal edilmiÅŸ durumdadÄ±r. FETÖ ile mücadele adÄ± altÄ±nda ErdoÄŸan’a muhalif tüm seslere karÅŸÄ± 'sürek avÄ±' sürdürülmektedir. 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleri OHAL ÅŸartlarÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu seçimlerde toplum üzerinde her türlü baskÄ± kurulmuÅŸ, devlet kaynaklarÄ± hukuka ve ahlaka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde bir parti lehine kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MeÅŸru olmayan bir süreç yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da asla unutulmamalÄ±dÄ±r.

Öte yandan diktatörlük rejimi 15 Temmuz 2016’ya dair kararlÄ±lÄ±kla sorulan pek çok sorunun yanÄ±t bulmasÄ±nÄ±, o gecenin üzerindeki sis perdesinin aralanmasÄ±nÄ± da engellemeyi sürdürmektedir ancak biliyoruz ki tüm gerçekler er ya da geç ortaya çÄ±kacak, FETÖ’yü baÅŸÄ±mÄ±za musallat eden siyasi sorumlular yargÄ± önünde hesap vereceklerdir.” (AA)

HDP: 2 yÄ±ldÄ±r siyasi ayaÄŸÄ± bulunamayan darbe giriÅŸimi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 16:54

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