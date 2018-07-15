Berk Esen: ABD ve AB arasÄ±ndaki gÃ¼ven iliÅŸkisi sarsÄ±ldÄ±

Yrd. DoÃ§. Dr. Berk Esen, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n NATO zirvesindeki â€˜silahâ€™ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de yapÄ±lan NATO zirvesinde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n “NATO üyelerinin savunmaya ayÄ±rdÄ±klarÄ± bütçenin derhal artÄ±rÄ±lmasÄ±” konusundaki Ä±srarÄ± ve Almanya’ya yönelik “Rusya’nÄ±n esiri oldu” çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yankÄ±larÄ± sürüyor.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuÅŸan Bilkent Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berk Esen, “Trump’Ä±n sert açÄ±klamalarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸta Almanya Åžansölyesi Merkel olmak üzere AvrupalÄ± liderler sessiz kalmakla birlikte iki taraf arasÄ±nda güven iliÅŸkisinin çok sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

Trump’Ä±n sert açÄ±klamalarÄ± NATO üyesi ülkeler karÅŸÄ±sÄ±nda pazarlÄ±k gücünü artÄ±rma çabasÄ± olarak yorumlayan Esen, öte yandan bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Almanya ve Fransa hükümetlerini savunma konusunda birbirlerine yaklaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Esen, “AB, ortak bir savunma politikasÄ±nÄ± geliÅŸtirememesinin bedelini Trump sonrasÄ± çok aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde ödüyor” dedi.

FotoÄŸraf: Berk Esen

NATO zirvesinde ABD BaÅŸkanÄ± Trump, baÅŸta Almanya olmak üzere Avrupa BirliÄŸi ülkelerine yönelik suçlamalarÄ±nda bulundu. Bu suçlamalarÄ± nasÄ±l yorumlarsÄ±nÄ±z? ABD-AB iliÅŸkileri nereye gidiyor?

Trump baÅŸkan seçildiÄŸinden beri, Ä°srail ve Suudi Arabistan’Ä± bir tarafa bÄ±rakÄ±rsak, ABD’nin neredeyse bütün geleneksel müttefikleriyle iliÅŸkileri çok bozulmuÅŸ durumda. Son NATO zirvesinde bu tablonun bir sonucunu ABD-AB iliÅŸkilerinde gördük. Trump’Ä±n sert açÄ±klamalarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸta Almanya Åžansölyesi Merkel olmak üzere AvrupalÄ± liderler sessiz kalmakla birlikte iki taraf arasÄ±nda güven iliÅŸkisinin çok sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Trump’Ä±n bu suçlamalarÄ±nÄ± bir miktar kendi seçmen tabanÄ±na karÅŸÄ± hoÅŸ görünme, bir miktar da NATO üyesi ülkeler karÅŸÄ±sÄ±nda pazarlÄ±k gücünü arttÄ±rma çabasÄ± olarak yorumladÄ±m. Geleneksel diplomasi metotlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± pek sevmeyen Trump, sert çÄ±kÄ±ÅŸlar ve kiÅŸisel iliÅŸkiler üstünden hayli ÅŸahsi bir dÄ±ÅŸ politika yürütmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu tarzÄ±n kendi milliyetçi ve tepkisel tabanÄ±nÄ± da belli oranda tatmin ettiÄŸini ve dolayÄ±sÄ±yla kendisine iç siyasette puan kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kabul etmek gerek. Trump’Ä±n bu tavrÄ±nÄ±n özellikle Almanya ve Fransa hükümetlerini savunma konularÄ±nda daha çok birbirlerine yaklaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

AB, ortak bir savunma politikasÄ±nÄ± geliÅŸtirememesinin bedelini Trump sonrasÄ± çok aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde ödüyor.

NATO ÜLKELERÄ°NÄ°N SAVUNMA HARCAMALARI ARTACAK

Zirve yine Trump kriziyle sonra erdi. Özellikle “NATO üyelerinin savunmaya ayÄ±rdÄ±klarÄ± bütçenin artÄ±rÄ±lmasÄ±” konusunda sert çÄ±ktÄ±. 2024 hedefinin “hemen” gerçekleÅŸmesini istedi. Nedir ABD’nin bu konudaki Ä±srarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki politikasÄ±? Bu sadece “maddi katkÄ±da eÅŸitlik” talebi olarak yorumlanabilir mi? NATO üyelerinin hÄ±zlÄ± militarizasyonu neden gerekli görülüyor?

Trump epey uzun süredir ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki NATO üyesi ülkelerinin savunma konusunda kendi paylarÄ±na düÅŸen yükümlülüklerini yerine getirmediklerini ve bu konuda ABD’ye fazlasÄ±yla dayandÄ±klarÄ±nÄ± iddia ediyordu. Bu özellikle Sovyet Rusya’nÄ±n çöküÅŸü sonrasÄ± azalan Rus tehdidi sonrasÄ± Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± düÅŸürmelerinden kaynaklandÄ±. ABD’nin kaynaklarÄ±nÄ± mümkün olduÄŸunca ülke içinde kullanmak isteyen ve uluslararasÄ± düzenin kurallarÄ±na inanmayan Trump savunma harcamalarÄ±nÄ±n daha adil daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor. Bunun arkasÄ±nda Çin karÅŸÄ±sÄ±nda ABD’nin kaynaklarÄ± daha verimli kullanma kaygÄ±sÄ± olduÄŸu gibi kendi seçmeninin ABD’yi yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rmacÄ± politik tercihlerinin de etkisi var. Önümüzdeki senelerde NATO ülkelerinin militarizasyonundan çok bazÄ± üye ülkelerinin

savunma harcamalarÄ±nÄ± hâlâ nispeten düÅŸük bir oran olan GSMH’nin yüzde 2’sine çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± göreceÄŸiz. Bu özellikle son dönemde savunma harcamalarÄ± hayli düÅŸük olan Kanada, Almanya, Ä°spanya, ve Ä°talya gibi ülkeler için geçerli. Mukayese etmek için ekleyeyim; ABD için bu oran yaklaÅŸÄ±k yüzde 3.7.

SONUÇ BÄ°LDÄ°RGESÄ° RUSYA ODAKLI

Zirve daha bitmeden yayÄ±nlanan sonuç bildirgesi NATO ve üye ülkelerin önümüzdeki dönem politikalarÄ± açÄ±sÄ±ndan ne anlatÄ±yor?

Sonuç bildirgesinde NATO ve üye ülkelerinin savunma politikalarÄ±nda yükselen Rusya tehdidine odaklandÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. Rusya’nÄ±n baÅŸta Ukrayna karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tutum olmak üzere uluslararasÄ± düzene tehdit eden politikalarÄ±na karÅŸÄ± ortak hareket etme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ. YakÄ±n zamanda Makedonya ile üyelik müzakerelerine baÅŸlanacaÄŸÄ± ve son 10 senede

Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸ Gürcistan ve Ukrayna ile daha yakÄ±n iliÅŸkiler geliÅŸtirileceÄŸi taahhüdünde bulunulmuÅŸ.Yine benzer ÅŸekilde Rusya’yÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸüm siber-güvenlik vurgusu yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu savunma yükümlülüklerini finanse etmek için ABD’nin çaÄŸrÄ±sÄ± doÄŸrultusunda tüm üye ülkeler savunma harcamalarÄ±nÄ± 2024 yÄ±lÄ±na kadar ulusal gelirlerinin yüzde 2’sine çÄ±karacaklarÄ± konusunda anlaÅŸmada bulundular.

‘MENBÄ°C KONUSUNDA KALICI BÄ°R ANLAÅžMAYA HÂLÂ VARILDIÄžINI SANMIYORUM’

NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde yayÄ±nlanan bildirgede Türkiye’nin “güney sÄ±nÄ±rÄ±ndan gelen tehditlere karÅŸÄ± önlem alÄ±nacaÄŸÄ±” belirtildi. Burada kastedilen nedir? Türkiye’nin güney sÄ±nÄ±rÄ±nda diÄŸer NATO üyeleri ABD, Fransa askerleri de var, bu bir çeliÅŸki deÄŸil mi?

NATO zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye’nin son 4 senede güney sÄ±nÄ±rÄ±ndan gelen balistik füze saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sorunu NATO’nun izlemede olup, Türkiye’nin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± tehditlere karÅŸÄ± savunmasÄ±nÄ±n güçlendireceÄŸine dair bir ifade geçti. Burada saldÄ±rÄ±yÄ± yapanÄ±n kim olduÄŸu muÄŸlak bir ÅŸekilde bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için taraflarÄ±n metni ne ÅŸekilde okuduÄŸuna baÄŸlÄ± olarak çeliÅŸki olarak yorumlanmayabilir. Türkiye, çok uzun süredir

Suriye’de Esad rejimi ve ayrÄ±ca PYD karÅŸÄ±sÄ±nda kendi savunma güvenliÄŸine destek vermesi için NATO’ya çaÄŸrÄ±da bulunuyor. PYD konusunda son dönemde ABD yönetimiyle yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± dikkate alÄ±rsak belli bir ilerleme kaydedildi ama Menbic konusunda kalÄ±cÄ± bir anlaÅŸmaya hâlâ varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum.

‘TÜRKÄ°YE NATO’DAN BELLÄ° TAVÄ°Z ALMIÅžA BENZÄ°YOR’

TÜRKÄ°YE’yi NATO’da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bakanlar Akar ve ÇavuÅŸoÄŸlu temsil etti, çeÅŸitli görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±. Türkiye’nin yeni yönetiminin NATO zirvesinden beklentisi neydi? Türkiye yönetimi açÄ±sÄ±ndan zirve nasÄ±l geçti?

Türkiye açÄ±sÄ±ndan zirvenin büyük bir baÅŸarÄ±ya sahne olduÄŸunu söylemek zor. Suriye’den gelen güvenlik tehdidini vurgulayarak Türkiye belli bir taviz almÄ±ÅŸa benziyor. Fakat zirvenin önemli tartÄ±ÅŸma maddelerinin hiçbirisi Türkiye’nin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± hayati güvenlik sorunlarÄ±yla alakalÄ± deÄŸildi. Zirve daha çok yeni ErdoÄŸan yönetiminin uluslararasÄ± camianÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmasÄ± gibi okunabilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 21:29

www.evrensel.net