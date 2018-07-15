Darbe giriÅŸiminin Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§ti; pek Ã§ok soru yanÄ±t bekliyor

Darbe giriÅŸiminin Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti. Bu 2 yÄ±lda OHAL ile anayasal haklar rafa kalkarken, darbe giriÅŸimine dair pek Ã§ok soru yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±.

Birkan BULUT

Ankara

248 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi darbe giriÅŸiminin 2 yÄ±ldönümünde gazetemize konuÅŸan CHP’li Darbe Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, siyasi ayaÄŸÄ±n üzerine gidilmediÄŸini vurguladÄ±. Emre, baÅŸta darbenin siyasi ayaÄŸÄ± olmak üzere, darbe giriÅŸiminin karanlÄ±kta kalan yönlerinin aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. 15 Temmuz’dan bu yana verilen önergeler ve hükümete yöneltilen sorular da yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±. HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç ise Fethullah Gülen’e “Ne istedin de vermedik” “Hasretle dönmeni bekliyoruz” diye seslenenlerin nasÄ±l olduysa siyasi ayaÄŸÄ± bir türlü bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan ise “AKP, darbe giriÅŸimini ‘tek adam yönetimi’nin inÅŸasÄ± için dayanak yaptÄ±” dedi.

DARBE KOMÄ°SYONU ONLARI ÇAÄžIRMADI

15 Temmuz darbe giriÅŸimini araÅŸtÄ±rmak üzere kurulan Meclis komisyonunda yer alan CHP Ä°stanbul Milletvekili Zeynel Emre, darbe giriÅŸiminin tam olarak aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Emre, “Bir defa bu bir FETÖ darbesiydi. Ä°kincisi bunun amacÄ± ülkeyi adeta bir iç savaÅŸa sürüklemekti. Üçüncü ve asÄ±l olarak üstünde durduÄŸumuz ise darbenin daha önceden bilinip bilinmediÄŸi konusuydu. FETÖ’cülerin daha önceden darbe yapacaklarÄ±na dair bilgiler olduÄŸunu belirttik. Daha önce mahkeme dosyalarÄ±nda da yazÄ±yor.Adil Öksüz’ün ismi geçiyor. Ancak komisyona gelip ifade vermesi gereken isimler komisyona getirilmediler. Komisyon baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan bu talepler hep reddedildi. Komisyon çok daha saÄŸlÄ±klÄ± bir sonuca varabilirdi. Bir daha darbe giriÅŸimi olmamasÄ± için daha etkili çözüm önerileri getirilebilirdi. O gece önemli konumda olan herkes dinlenmeliydi. Bu haliyle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda komisyon raporunun hâlâ basÄ±lÄ±p daÄŸÄ±tÄ±lmamasÄ±, Meclise getirilmemesini düÅŸündüÄŸümüzde raporun resmi bir belge olmasÄ±nÄ± istemediklerini söyleyebiliriz” dedi.

‘DARBE Ä°STÄ°HBARATI SONRASI ARAÅžTIRILMALI’

CHP’nin “kontrollü darbe giriÅŸimi” açÄ±klamasÄ±nÄ± da sorduÄŸumuz Emre, o gece darbenin yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi veren O.K’nÄ±n MÄ°T’e gitmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gerekenlerin tam olarak yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. O sÄ±rada askerlerin henüz kÄ±ÅŸladan çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Emre, “SonrasÄ±nda da bunun bir fÄ±rsata çevrildiÄŸini görüyoruz. 2016’dan bu yana adeta rejim deÄŸiÅŸti ve otoriter bir sisteme geçildi. O toz duman ortamda, ÅŸaibeli sonuçlarÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Anayasa referandumuna gittik. Ä°ktidarÄ±n bunu neden ‘Allah’Ä±n lütfu’ olarak nitelendirdiÄŸini daha iyi görüyoruz” diye konuÅŸtu. AyrÄ±ca darbe giriÅŸiminin “AKP’nin eski ortaÄŸÄ± Gülen Cemaati” tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Emre, bu felaketi Türkiye’nin baÅŸÄ±na FETÖ açtÄ±ysa da, Cemaatçilerin devlet kadrolarÄ±na AKP eliyle getirildiÄŸini söyledi. Emre, FETÖ’cülerin hangi siyasetçilerin yardÄ±mÄ±yla bu ÅŸekilde kadrolaÅŸtÄ±klarÄ± üzerine gidilmediÄŸini vurguladÄ±.

15 TEMMUZ ÖZETÄ°: ALLAH’IN LÜTFU

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Türkiye’nin 60 yÄ±llÄ±k darbeler tarihinde her darbeyi tanÄ±mlayan özlü sözler olduÄŸunu söyledi. 12 Mart darbesinin “özgürlüklerin üstüne ÅŸal örtülmesi gerekti”, 12 Eylül darbesinin “AsmayalÄ±m da besleyelim mi?’ sözlerini hatÄ±rlatan Oluç, “15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran söz ise CumhurbaÅŸkanÄ±ndan geldi: ‘Allah’Ä±n lütfudur bu iÅŸ’” dedi.

BaÅŸarÄ±sÄ±z bir darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ya ülkede demokratikleÅŸme doÄŸrultusunda adÄ±mlar atma ya da iktidarÄ±n kendi durumunu hukuksuzluk, baskÄ± ve adaletsizlikle saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma yönteminin uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Oluç, Türkiye’de iktidarÄ±n ikinci yolu seçtiÄŸini söyledi. Bugün gelinen noktada kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, denge denetleme mekanizmalarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±ran; baÄŸÄ±mlÄ± ve taraflÄ± bir yargÄ± ile hukukun üstünlüÄŸü yerine üstünlerin hukukunu tesisi eden tek kiÅŸi yönetimi kurulduÄŸunu belirten Oluç, mutlak iktidarÄ±n toplumsal muhalefet ve demokratik siyasete karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar ve baskÄ±larla elde edildiÄŸini dile getirdi.

NASIL OLUYORSA SÄ°YASÄ° AYAK BULANAMIYOR

Son derece ÅŸaibeli olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir darbe giriÅŸiminin söz konusu olduÄŸunu belirten Oluç, “Ne yargÄ±lamalar evrensel hukuka uygun yapÄ±ldÄ±, ne de ortaya saçÄ±lan çeÅŸitli belge ve deliller iÅŸin siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±na imkan verdi. Asker ve sivil bürokraside, devletin her kurum ve kademesinde darbeci olduklarÄ± iddia edilen insanlar tasfiye edildi. Ama nasÄ±l olduysa iÅŸin siyasi ayaÄŸÄ± meçhulde kaldÄ±. 10 yÄ±l boyunca Cemaat örgütlenmesi ile birlikte devletin birçok kurumunu kadrolaÅŸarak yönetmiÅŸ olanlar, ‘Ne istedilerse verdik’ itirafÄ±nda bulunanlar, Gülen’e ‘Hasretle dönmeni bekliyoruz’ diyerek seslenenler nasÄ±l olduysa siyasi ayaÄŸÄ± bir türlü bulamadÄ±lar” diye konuÅŸtu.

BÄ°R CEMAAT GÄ°TTÄ° DÄ°ÄžERLERÄ° GELDÄ°

Oluç, Gülen Cemaatinden boÅŸalan yerler için iktidarÄ±n kendisine yakÄ±n, biat eden cemaat ve tarikatlara yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir bakanlÄ±ÄŸa o tarikat, baÅŸka bir bakanlÄ±ÄŸa bu tarikat veya koalisyon ortaÄŸÄ± siyasi partilerin getirilerek adeta bir yeniden paylaÅŸÄ±m dönemi olduÄŸunu söyleyen Oluç “Meseleyi liyakat üzerinden deÄŸil de kendisine sadakat ve biat üzerinden tanÄ±mlayan bir iktidarÄ±n olmayan demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ± bu sonucu yarattÄ±” dedi.

CÄ°ZRE’DEKÄ° KOMUTANLAR YARGILANMADI

Sur, Cizre, Nusaybin ve diÄŸer kentlerdeki operasyonlarÄ± yöneten üst düzey askeri komutanlarÄ±n darbecilik suçlamasÄ±yla cezaevinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan Oluç, “Ä°ktidarÄ±n emriyle o iÅŸleri yapmÄ±ÅŸ olanlar aynÄ± zamanda bir darbe mekaniÄŸini de harekete geçirmiÅŸ oldular. Hiçbiri iktidar tarafÄ±ndan yasal korunma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± için iÅŸledikleri insanlÄ±k suçlarÄ±ndan yargÄ±lanmadÄ±” dedi. Oluç, darbe giriÅŸiminin olmamasÄ± için olmasÄ± gerekenin evrensel demokratik hak ve özgürlüklerin, hukukun, demokratik bir cumhuriyetin deÄŸerlerinin ve haklarÄ±nÄ±n, kurumlarÄ±nÄ±n iÅŸletilmesi ve geliÅŸtirilmesi olduÄŸunu dile getirdi.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° TEK ADAM REJÄ°MÄ°NE DAYANAK YAPILDI

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin, ardÄ±nda pek çok aydÄ±nlatÄ±lmayÄ± bekleyen sorularla birlikte ikinci yÄ±lÄ±na girdiÄŸini söyledi. Türkiye siyasal tarihinde darbelerin, baskÄ± rejimlerinin oluÅŸumunda önemli bir yeri olduÄŸunu kaydeden Gürkan, “Yani darbelerden çok çekmiÅŸ bir ülkenin halkÄ± olarak 15 Temmuz darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± refleks gösterilmesi de hÄ±zlÄ± olmuÅŸtur. Ancak AKP, iktidarÄ±nÄ±n siyasi sorumluluÄŸunu üstlenmekten Ä±srarla kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu darbe giriÅŸimini ‘tek adam yönetimi’ olarak tanÄ±mlanan siyasal rejimin inÅŸasÄ± için dayanak yaptÄ±. 24 Haziran seçimlerinden sonra hÄ±zla yöneldikleri baÅŸkanlÄ±k rejiminin kurumlaÅŸmasÄ±, yasal dayanaklarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na, arkasÄ±na halkÄ±n desteÄŸini alabilmek, ‘YenikapÄ±’ ruhu çerçevesinde etrafÄ±nda biriktirdiÄŸi güçle yeni rejimin politik zeminini de oluÅŸturmayÄ± hedeflemektedir” dedi.

HALK DEMOKRASÄ°SÄ° Ä°ÇÄ°N ORTAK MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z

Darbe giriÅŸimini dayanak yaparak uygulanan 2 yÄ±llÄ±k OHAL’in kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve KHK’lerin yerini artÄ±k CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gürkan, ekonomi, iç ve dÄ±ÅŸ politika, dolayÄ±sÄ±yla devlet yönetiminde ve kamu idaresinde tek karar verici merciin artÄ±k Saray ve ErdoÄŸan olacak ÅŸekilde düzenlemelerin hÄ±zla yerine gerilmekte olduÄŸunu söyledi. Gürkan, “Darbe giriÅŸiminin yÄ±l dönümünde, darbelere karÅŸÄ± mücadelenin darbenin tüm sorumluluklarÄ±yla hesaplaÅŸma ve devlet yönetiminin tüm katmanlarÄ±yla demokratikleÅŸtirilmesinden geçtiÄŸinin altÄ±nÄ± bir kez daha çiziyoruz. AyrÄ±ca oluÅŸturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan ‘tek adam’ rejimine karÅŸÄ± halk egemenliÄŸine dayanan bir demokrasinin inÅŸasÄ± için, demokrasi ve halk güçlerinin ortak talepler etrafÄ±nda birleÅŸecek mücadeleden de vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi.

15 TEMMUZ’DA NELER YAÅžANDI?

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe giriÅŸimine tanÄ±klÄ±k etti. 248 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 bin 193 kiÅŸi yaralandÄ±.

15 Temmuz gecesi, saat 03.00 sularÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlanan darbe, iddialara göre istihbarat alÄ±nmasÄ± nedeniyle akÅŸam saatlerine çekildi. BaÅŸkent Ankara’da komuta kademesinin darbeciler tarafÄ±ndan derdest edilmesi sÄ±rasÄ±nda ilk çatÄ±ÅŸmalar meydana geldi. Ä°stanbul BoÄŸaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, askerler tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. AynÄ± zamanda Ankara’da F-16 savaÅŸ uçaklarÄ± alçak uçuÅŸ yapmaya baÅŸladÄ±. BaÅŸta Ä°stanbul ve Ankara olmak üzere birçok metropolde asker kÄ±ÅŸladan sokaÄŸa indi. Hükümet adÄ±na ilk açÄ±klamayÄ± yapan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ordu içerisinde bir kalkÄ±ÅŸma olduÄŸunu söyledi. Ä°lerleyen saatlerde darbeciler, savaÅŸ uçaklarÄ± ve helikopterlerle Ankara Emniyeti, MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Özel Kuvvetler EÄŸitim Merkezi gibi birçok yere saldÄ±rdÄ±.

TRT 1 canlÄ± yayÄ±nÄ± kesildi ve Spiker Tijen KaraÅŸ’a Yurtta Sulh Konseyi adÄ±na bir darbe metni okutuldu. Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Marmaris’te bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±larak, halka meydanlara çÄ±karak darbeye karÅŸÄ± direnme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n emriyle camilerden sela okundu. Milletvekillerinin darbe giriÅŸimini görüÅŸtüÄŸü esnada, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hemen karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Meclis binasÄ± savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan 4 kez bombalandÄ±. Saat 03.00 sularÄ±nda Ä°stanbul’da da darbecilerin kontrolündeki savaÅŸ uçaklarÄ± alçak uçuÅŸ yapmaya baÅŸladÄ±. Yine DoÄŸan Medya Merkezi basÄ±larak CNN Türk’ün yayÄ±nÄ± kesildi, Hürriyet’in basÄ±mÄ±, Digiturk’un yayÄ±nÄ± durduruldu, TÜRKSAT GölbaÅŸÄ± Tesisleri bombalandÄ±.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° BASTIRILDI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yolcu uçaÄŸÄ±yla Ä°stanbul’a giderek Atatürk HavalimanÄ±nda bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. Gece boyu darbeye karÅŸÄ± sokaÄŸa çÄ±kan vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ± sabah saatleri itibariyle daha da arttÄ±. Sabah saat 07.00’ye doÄŸru darbeciler tarafÄ±ndan trafiÄŸe kapatÄ±lan BoÄŸaziçi Köprüsü’ndeki askerler polise teslim oldu. AralarÄ±nda darbeciler tarafÄ±ndan oraya getirilen askeri lise öÄŸrencilerinin bulunduÄŸu askerler, teslim olduktan sonra da siviller tarafÄ±ndan linç edildi. Son olarak Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrolü altÄ±nda bulunduran darbeci askerlere yapÄ±lan operasyonla darbe giriÅŸimi bastÄ±rÄ±ldÄ±. Tüm siyasi partiler darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±.

OHAL’DE 180 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

Darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan ilan edilen OHAL ve üst üste çÄ±karÄ±lan KHK’lerle anayasal haklar askÄ±ya alÄ±ndÄ±. 180 bin kiÅŸi ihraç edildi. On binlerce kiÅŸi soruÅŸturmaya uÄŸradÄ± ve tutuklandÄ±. Gazeteler-televizyonlar kapandÄ±, medya büyük bir baskÄ± ve dönüÅŸüm sürecine girdi. OHAL tam 7 kez uzatÄ±ldÄ±; 36 tane KHK yayÄ±mlandÄ±. OHAL’de iÅŸçilerin grevleri de yasaklandÄ±. Ankara’da bulunan Ä°nsan HaklarÄ± Heykeli bile tam 415 gündür tutuklu! KHK ile yönetilen ülkede 16 Nisan referandumu ile baÅŸka bir boyut kazandÄ±. Ve en son 24 Haziran seçimleri de OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda gerçekleÅŸtirildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 17:50

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