Batıkent’te istismar tartışıldı: Devlet çocuğu korumakla sorumlu

Ankara Batıkent’te çocuk istismarına karşı ‘Artan taciz, istismar, şiddet ve tecavüz olayları” başlıklı panel düzenlendi.

Nursel İNALCUK

Doğuhan SARIÇELİK

Ankara

Ankara Batıkent Ergazi Mahallesi Nusret Fişek Parkı’nda “Artan taciz, istismar, şiddet ve tecavüz olayları” başlıklı panel düzenlendi. Panele Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği MYK Üyesi Zeynep Mutlu, Avukat İlke Işık ve Psikolog Aylin Akçay katıldı.

Avukat İlke Işık konuşmasında “Bugün istismarla ilgili herhangi bir olayda hemen yasal düzenlemelerden bahseden Meclis ve iktidar hadım, idam gibi cezalandırma tartışmaları yürütüyor. Bir yasanın devamı niteliğinde çocuklarla ilgili yasaları düzenlemeye çalışıyorlar. Kendisine tecavüz edenlerin bile affedilmesinin tartışıldığı bir dünyadayız” dedi. Işık, çıkarılmak istenen yasalarla tecavüz mağdurlarının tecavüzcüsüyle evlendirilmek istendiğini hatırlattı.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği MYK Üyesi Zeynep Mutlu da sosyolojik açıdan ailelerin çocuklarına nasıl bir eğitim vermesi gerektiğinden bahsettiği konuşmasında öncelikle çocukların cinsel eğitimi ailede almasının, çocuğun vücudunu tanımasının, bir çocuğun ‘hayır’ demesinin önemine dikkat çekti.

Psikolog Aylin Akçay da çocuğun korunmasında sorumluluğu olan devlet ve devletin kurumlarına dikkat çekti. Akçay, “Çocuğun bütün haklarını, yaşam hakkını, gelişim hakkını, korunma hakkını devlet sağlamalıdır. Bu sözleşmeye göre sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada böyledir. Türkiye bu sözleşmeye imza atmış bir ülkedir. Tüm bunlar için çok geniş detaylı bir çocuk koruma sistemine ihtiyaç vardır” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 16:35

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