Milli EÄŸitim AÅž

Mersin'de 2. sÄ±nÄ±f tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi, kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± eÄŸitimdeki taleplerine iliÅŸkin yazdÄ±.

Mersin Üniversitesi

TÄ±p Fakültesi 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi

Yeni sistemin ilk kabinesinde göze çarpan isim ÅŸüphesiz Milli EÄŸitim BakanÄ± oldu. YazÄ±larÄ± ve söylemleri ile önceki Milli EÄŸitim BakanlarÄ±ndan farklÄ± olduÄŸunu söyleyebiliriz. Peki bunun eÄŸitimin sistemine yansÄ±malarÄ± paralel olacak mÄ±? Gerçekten parasÄ±z, bilimsel, ilerici bir eÄŸitim sistemine kavuÅŸacak mÄ±yÄ±z?

Türkiye’deki siyasal konjonktürde bunun mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± söylemek aklÄ±mÄ±zla alay etmek olur. Yeni MEB bakanÄ±nÄ±n muhalif kesimde heyecan yarattÄ±ÄŸÄ± ortada, peki bu heyecan ne zamana kadar sürer? Åžunu söylemek gerekirse yeni kabinede bulunma sebebi ilerici ve bilimsel bir eÄŸitim görüÅŸüne sahip olduÄŸundan ziyade eÄŸitimin özelleÅŸtirilmesi kapsamÄ±nda bunu sürdürmek ve mümkün olduÄŸunca tamamlamak. Bu konuda deneyimli olduÄŸu ÅŸüphesiz, zira özel okul sahibi bir bakanÄ±mÄ±z var artÄ±k. Bunu destekleyecek bir yazÄ± önceki gün yandaÅŸ bir yazar tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YazÄ±yÄ± özetlemek gerekirse: ‘Yeni bakanÄ±n söylemlerine kapÄ±lmayÄ±n yarÄ±n eÄŸitim özelleÅŸtiÄŸinde (Daha ne kadar özelleÅŸebilirse tabii) parasÄ±z eÄŸitim istiyoruz diye bas bas baÄŸÄ±rmayÄ±n!” Bu ÅŸunu gösteriyor ki ilerleyen günlerde bizi eÄŸitimde daha çok sÄ±nÄ±flaÅŸmÄ±ÅŸ bir sistem bekliyor. Devlet okullarÄ±nÄ±n içinin daha çok boÅŸaltÄ±lÄ±p öÄŸrencilerin özel okullardan baÅŸka seçenek bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimde daha sömürücü bir politikanÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± bir sistem. Üniversiteler bölündükçe, bugün ODTÜ’de, BoÄŸaziçi’de ayyuka çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gibi öÄŸrencileri baskÄ± altÄ±nda bÄ±rakÄ±p üniversitelere liyakat dÄ±ÅŸÄ± yandaÅŸ ve ehliyetsiz rektörler atayan, devlet okullarÄ±nÄ± nitelikli-niteliksiz diye ayÄ±rÄ±p vasÄ±fsÄ±z insan yetiÅŸtiren imam hatiplerin önünü açan öÄŸrencilere sÄ±nÄ±fsal bir eÄŸitimi reva gören bir politik zihniyet oldukça eÄŸitimin baÅŸÄ±na kimin geldiÄŸinin bir önemi olmayacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 21:34

www.evrensel.net