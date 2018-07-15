Ford Otosanâ€™da parÃ§a eksikliÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¼retim duracak

Kocaeli'de kurulu Ford Otosan'da yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilen ÅŸanzÄ±man eksikliÄŸi nedeniyle 3 gÃ¼n Ã¼retimin duracaÄŸÄ± bildirildi.

Arzu ERKAN

Kocaeli

Ford Otosan Yeniköy fabrikasÄ±nda temmuz ayÄ± içinde 3 gün kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi. DuruÅŸun gerekçesinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilen ÅŸanzÄ±man eksikliÄŸi olduÄŸu ifade edildi. Bu duruma dolar kurundaki yükseliÅŸin neden olduÄŸu yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±rken, iÅŸçiler yaÅŸananlarÄ± endiÅŸeyle takip ediyor. SendikacÄ±larÄ± açÄ±klama yapmamasÄ±na tepki gösteren iÅŸçiler, “Daralma diye diye yine küçülen bizim ekmeÄŸimiz olur. Bu sefer böyle olmamalÄ±. Herkes birlik olmalÄ±” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Yeniköy fabrikasÄ±nda üretilen Courier marka ticari aracÄ±n bu markanÄ±n dünyadaki tek üretim merkezi olduÄŸunu belirten iÅŸçiler, o nedenle 3 günlük duruÅŸun kafalarda soru iÅŸaretleri oluÅŸturduÄŸunu ve önümüzdeki aylarda da bu türden duruÅŸlarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi kaygÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyorlar. Fabrikada 16, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde (önümüzdeki hafta pazartesi (yarÄ±n), cuma ve cumartesi günleri) kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± telefonlarÄ±na gelen kÄ±sa mesajla öÄŸrendiklerini kaydeden bir iÅŸçi “Bize söylenilen ÅŸanzÄ±man eksikliÄŸi nedeniyle bu günlerde üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ±. Ücretlerimizden kesinti mi yapÄ±lacak, yoksa borçlandÄ±rÄ±lacak mÄ±yÄ±z henüz bilmiyoruz. Bu konuda sendikadan da bir açÄ±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Böyle durumlarda sendikacÄ±larÄ± ara ki bulasÄ±n” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°ÅžÇÄ° KAYGILI

Ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n zaten kendilerini kaygÄ±landÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi “Åžimdi deniyor ki ÅŸanzÄ±man eksikliÄŸi nedeniyle duruÅŸ var. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geliyor bu malzeme. Acaba dolardaki yükseliÅŸ mi buna neden oldu? Ä°nsan düÅŸünmeden edemiyor. 2009 yÄ±lÄ±nda yaÅŸananlar eski iÅŸçilerin hâlâ hafÄ±zalarÄ±nda. O zaman da böyle baÅŸladÄ±. Ayda 4 gün çalÄ±ÅŸtÄ±k, 3 gün izin. MaaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 26’sÄ± kesildi. Hepimiz periÅŸan olduk. Evini geçindirmek için pazarda limon satan da vardÄ±, inÅŸaatta yevmiyeye giden de” dedi.

Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu fabrikada sendikacÄ±lardan henüz bir açÄ±klama gelmediÄŸini, pazartesi günü iznin ücretli mi, ücretsiz mi olacaÄŸÄ±nÄ±n belli olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran baÅŸka bir iÅŸçi “En azÄ±ndan bize söylenen pazartesi belli olacak. Hepimiz duruÅŸu SMS’yle öÄŸreniyoruz. SendikacÄ±lar ortada yok. Bir açÄ±klama bekliyoruz. Bu duruÅŸlarÄ±n arkasÄ± gelecek mi? Yoksa geçici bir durum mu? Åžimdi çÄ±karlar yine bizim karÅŸÄ±mÄ±za ‘pazarda daralma’ laflarÄ±yla. SendikacÄ±lar da ‘Aman ha vaziyet kötü, kendinize çeki düzen verin’ derler. Yine olan bize olur. Daralma diye diye yine küçülen bizim ekmeÄŸimiz olur. Bu sefer böyle olmamalÄ±. Herkes birlik olmalÄ±. Bugün Yeniköy’de olur, yarÄ±n Gölcük’te, EskiÅŸehir’de. Hepimiz uyanÄ±k olmalÄ±yÄ±z” diye konuÅŸtu.

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