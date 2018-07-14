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FotoÄŸraf: AA
Ã‡orluâ€™daki tren kazasÄ±nda devrilen vagonlar Ä°zmit'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek
14 Temmuz 2018 16:12
TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde meydana gelen tren kazasÄ±nda devrilen vagonlar parÃ§alanmak Ã¼zere Ä°zmit'e nakledilecek.
TekirdaÄŸ Çorlu’da yaÅŸanan tren kazasÄ±nda kullanÄ±lmaz hale gelen vagonlar bulunduklarÄ± yerden iÅŸ makineleri ve vinçlerle yük vagonlarÄ±na yüklendi.
Yüklenen vagonlar, Çorlu GarÄ±'na getirildi. VagonlarÄ±n buradan Ä°zmit Makine Kimya Endüstrisi'ne götürüleceÄŸi ve parçalanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.
Enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± dün baÅŸladÄ±. Bölgede yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarla 3 vagonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± tamamlandÄ±. Geri kalan 2 vagonun ise kÄ±sa sürede kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 16:18
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