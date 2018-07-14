Pir Sultan Abdal, kÃ¶yÃ¼nde anÄ±ldÄ±

Pir Sultan Abdal KÃ¼ltÃ¼r Etkinlikleri'nin 29'uncusu Sivas YÄ±ldÄ±zeli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Banaz kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼zenlendi.

Halk ozanÄ± Pir Sultan Abdal, doÄŸum yeri olan Sivas'Ä±n YÄ±ldÄ±zeli ilçesine baÄŸlÄ± Banaz köyünde etkinliklerle anÄ±ldÄ±. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve EÄŸitim VakfÄ± öncülüÄŸünde çeÅŸitli derneklerin katÄ±lÄ±mÄ± ile Banaz Köyü Topuzlu Baba Åženlik AlanÄ±'nda düzenlenen etkinlikler, 2 Temmuz 1993'te Sivas OlaylarÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Banaz köyü ekibinin semah gösterisinin ardÄ±ndan konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±, yerel sanatçÄ±lar konser verdi. Anma etkinliklerine kent dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen çok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.

EtkinliÄŸin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Gani Kaplan, bu yÄ±l anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenlediklerini söyledi. Kaplan, “Pir Sultan Abdal anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenliyoruz. Oysa ki biz Pir Sultan'Ä± Sivas'la barÄ±ÅŸtÄ±rmak için 4'üncüsünde oraya gitmiÅŸtik ve maalesef 33 aydÄ±nÄ±mÄ±zÄ±, gencimizi orada katlettiler. Bu 25'inci yÄ±lÄ±. Bir ÅŸehit ailesi benden bir istekte bulundu. Dedi ki 'Sivas MadÄ±mak acÄ±sÄ± Kerbela acÄ±sÄ±ndan daha aÄŸÄ±rdÄ±r' dedi. Çünkü Åžah Hüseyin oraya giderken en azÄ±ndan savaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bilerek gitti. Bizim gençlerimiz oraya sadece barÄ±ÅŸÄ± götürdüler, kalemlerini götürdüler, kitaplarÄ±nÄ± götürdüler ama insanlÄ±k tarihinde Alevi tarihinde iki yangÄ±n vardÄ±r ki bunun sönmesi mümkün deÄŸil. Kerbela yangÄ±nÄ±nÄ±n sönmesi mümkün deÄŸildir ve 2 Temmuz yangÄ±nÄ±nÄ±n sönmesi mümkün deÄŸildir” ifadelerini kullandÄ±.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve EÄŸitim VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Muharrem YÄ±lmaz ise “Pir Sultan Abdal'Ä±n 500 yÄ±l önce bu topraklarda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu mücadeleyi görünce o deyiÅŸlerini, sözlerini, oradaki duruÅŸuna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda nasÄ±l bir mücadele yapmÄ±ÅŸ hayatÄ±nda, yaÅŸamÄ±n onun için çok önemi olmayan, dik duruÅŸu ile nasÄ±l da mücadele etmiÅŸ ve biz bugün 500 yÄ±l sonra da olsa Pir Sultan Abdal'Ä±mÄ±zÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, nefes aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her gün mutlaka anacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Etkinliklerde sanatçÄ±lar Arif SaÄŸ, Tolga SaÄŸ, Cengiz Özkan ve yerel sanatçÄ±lar konser verdi. Etkinlikte semah gösterileri de sunuldu. Pir Sultan Abdal'Ä±n heykelinin bulunduÄŸu alanÄ± ziyaret eden vatandaÅŸlar, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± da çektirdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 16:09

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