HDP: 2 yÄ±ldÄ±r siyasi ayaÄŸÄ± bulunamayan darbe giriÅŸimi

HDP, 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±. AÃ§Ä±klamada geÃ§en 2 yÄ±lda siyasi sorumlularÄ±n bulunmamasÄ±na tepki gÃ¶sterildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Türkiye'nin son 60 yÄ±llÄ±k tarihinin aynÄ± zamanda askeri, sivil ve siyasi darbeler ve muhtÄ±ralar tarihi olduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada 15 Temmuz sonrasÄ± ilan edilen OHAL ve 4 KasÄ±m 2016'da HDP’ye dönük gerçekleÅŸtirilen operasyonla demokratik siyaseti tasfiye edilmek istendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin göstere göstere geldiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “15 Temmuz'dan önceki Meclis tutanaklarÄ±na ve açÄ±klamalarÄ±mÄ±za bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, partimiz iÅŸlemekte olan darbe mekaniÄŸine ve yakÄ±n ihtimaline karÅŸÄ± defalarca dikkat çekmiÅŸ, iktidarÄ± uyarmÄ±ÅŸtÄ±r. Özellikle 28 Åžubat 2015'te yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan Dolmabahçe mutabakatÄ±nÄ±n iktidar tarafÄ±ndan bozulmasÄ±nÄ±n ve Kürt sorununa iliÅŸkin çatÄ±ÅŸma ve savaÅŸ konseptinin yeniden devreye alÄ±nmasÄ±nÄ±n darbe mekaniÄŸini tetiklediÄŸini defalarca dile getirmiÅŸtir. Her tür darbeye karÅŸÄ± net duruÅŸumuzu defalarca vurgulamÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± TBMM ve halkÄ±n gösterdiÄŸi ortak duruÅŸun iktidar tarafÄ±ndan demokratik siyaseti güçlendirme ve hak, hukuk ve özgürlükler zeminini geliÅŸtirme yönünde deÄŸerlendirilmediÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, “Ä°ktidar, durumunu hukuksuzluk, baskÄ± ve adaletsizlikle saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma yolunu seçmiÅŸ, yaÅŸananlarÄ± mutlak iktidarÄ±n tesisi için ‘Allah'Ä±n lütfu’ olarak görmüÅŸtür. Ülkeyi 2 yÄ±ldÄ±r OHAL ve KHK rejimi ile yönetmiÅŸ, toplumsal muhalefet ve demokratik siyasete karÅŸÄ± baskÄ± ve hukuksuzluklarÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerine yer verildi.

AçÄ±klamada KHK’lerle gerçekleÅŸtirilen ihraçlar da hatÄ±rlatÄ±ldÄ±:

“Ä°ktidar on binlerce insanÄ± bir hüküm olmaksÄ±zÄ±n iÅŸinden atmÄ±ÅŸ, cezaevlerini doldurmuÅŸtur. SeçilmiÅŸ belediyelere kayyÄ±mlar atayarak Kürt halkÄ±nÄ±n iradesini gasp etmiÅŸ, partimizi demokratik siyasetten tasfiye edebilmek için tutuklama ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sürdürmüÅŸ, o dönemki EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±, milletvekillerimizi, belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ± ve üyelerimizi rehin almÄ±ÅŸtÄ±r. Gazetecileri tutuklamÄ±ÅŸ, birçok TV, radyo, gazete, internet yayÄ±nÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, kadÄ±n kuruluÅŸ ve derneklerini KHK eliyle kapatmÄ±ÅŸtÄ±r. YargÄ±ya talimatlar vermiÅŸ, yargÄ±yÄ± baÄŸÄ±mlÄ± ve taraflÄ± hale getirmiÅŸtir.

Yeni bir totaliter rejimi ilan edecek, mutlak iktidarÄ± kurumsallaÅŸtÄ±racak ortamÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, denge denetleme mekanizmalarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸ; hukukun üstünlüÄŸü yerine üstünlerin hukukunu tesis etmiÅŸ; demokratik hak ve özgürlükleri, kurum ve iÅŸleyiÅŸleri kullanÄ±lamaz hale getiren tek kiÅŸi yönetimini kurmuÅŸtur.”

Asker ve sivil bürokraside, devletin her kurum ve kademesinde darbeci olduklarÄ± iddiasÄ± ile insanlarÄ±n tasfiye edildiÄŸine deÄŸinilen açÄ±klamada, “Ama giriÅŸimin siyasi ayaÄŸÄ± meçhul bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 10 yÄ±l boyunca Cemaat örgütlenmesi ile birlikte devletin birçok kurumunu kadrolaÅŸarak yönetmiÅŸ olanlar, ‘ne istedilerse verdik’ itirafÄ±nda bulunanlar, Gülen'e ‘hasretle dönmeni bekliyoruz’ diyerek seslenenler siyasi ayaÄŸÄ± bir türlü bulamamÄ±ÅŸlardÄ±r. Darbe giriÅŸimlerinin panzehri demokratik siyaseti ve toplumsal adaleti güçlendirmektir. Darbelerin olmamasÄ± için evrensel demokratik hak ve özgürlükler; hukukun, demokratik cumhuriyetin deÄŸerleri ve haklarÄ±, kurumlarÄ± iÅŸletilmeli ve geliÅŸtirilmelidir. Kürt sorununda demokratik ve barÄ±ÅŸçÄ± bir çözümün gerçekleÅŸtirilmesi de yeni darbe ortamlarÄ±nÄ±n doÄŸmamasÄ±, darbe mekaniÄŸinin iÅŸlememesi için elzem olandÄ±r. Türkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlarÄ±n çözümü demokrasi, barÄ±ÅŸ, eÅŸitlik ve toplumsal adaletin tesis edilmesinden geçer. Darbe giriÅŸiminin 2nci yÄ±lÄ±nda bir kez daha bu gerçekleri hatÄ±rlatarak, demokrasi, barÄ±ÅŸ ve toplumsal adalet mücadelemizi ortaklaÅŸtÄ±rma ve büyütme irademizi vurguluyoruz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 15:59

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