AdÄ±gÃ¼zel: CHP'nin 50 bin sandÄ±ktan veri alamadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± asÄ±lsÄ±z

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Onursal AdÄ±gÃ¼zel, 24 Haziran seÃ§imlerinde CHP'nin 50 bin sandÄ±ktan veri alamadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± yalanladÄ±.

CHP Bilgi ve Ä°letiÅŸim Teknolojilerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Onursal AdÄ±güzel, 24 Haziran seçimlerinde sandÄ±k güvenliÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. CHP'nin 50 bin sandÄ±ktan veri alamadÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialarÄ±n tamamen asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirten AdÄ±güzel, “CHP'nin diÄŸer parti ve kurumlardan gelen Ä±slak imzalÄ± tutanaklarla birlikte yurtiçi 180 bin 524 sandÄ±ktan; cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi için 176 bin 680, milletvekilliÄŸi seçimi içinse 176 bin 992 Ä±slak imzalÄ± tutanaÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸ, bu tutanaklarÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± YSK’dan gelen resmi veriler ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak gerekli tespitleri yapmÄ±ÅŸ, itirazlarda bulunmuÅŸtur” dedi.

Bu kapsamda; CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi için ulaÅŸÄ±labilen 176 bin 680 tutanaÄŸÄ±n 166 bin 20’sinin CHP il/ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan ve okul sorumlularÄ±ndan secim.chp.org.tr ve CHPNet mobil uygulamasÄ± üzerinden alÄ±nan sandÄ±k sonuç giriÅŸleri olduÄŸunu anlatan AdÄ±güzel, 10 bin 660’sÄ±nÄ±n da HDP, Ä°yi Parti, Saadet Partisi ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen sonuçlar olduÄŸunu söyledi. MilletvekilliÄŸi seçimleri içinse, 176 bin 992 tutanaÄŸÄ±n 171 bin 46’sÄ±nÄ±n CHP, il ve ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan ve okul sorumlularÄ±ndan secim.chp.org.tr ve CHPNet mobil uygulamasÄ± üzerinden, 5 bin 946’sÄ±nÄ±n da HDP, Ä°yi Parti, Saadet Partisi ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen sonuçlar olduÄŸunu aktardÄ±.

'AA Ä°LE CHP ARASINDA VERÄ° ANLAÅžMASI YOK'

BaÅŸta Urfa olmak üzere, bazÄ± illerde Ä±slak imzalÄ± tutanaÄŸa eriÅŸilememesinin büyük ölçüde sandÄ±k görevlisi ve müÅŸahitlerin darp edilmesi, güvenlik güçleri tarafÄ±ndan engellenmeleri veya sandÄ±k bölgelerine alÄ±nmamalarÄ±ndan kaynaklÄ± eylemler olduÄŸunu belirten AdÄ±güzel, “Elde edilen sonuçlarÄ±n YSK’dan veya AA’dan gelen veriler olduÄŸuna yönelik iddialarÄ±n da asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu bir kez daha tekrarlama gereÄŸi hissediyoruz. CHP'nin AA ile herhangi bir veri anlaÅŸmasÄ± yoktur. YSK verileri, yalnÄ±zca CHP il ve ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ± ve okul sorumlularÄ± tarafÄ±ndan CHP Genel Merkezi’ne iletilen Ä±slak imzalÄ± tutanaklarÄ±n resmi sonuçlar ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± için kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda, 24 Haziran gecesi yapÄ±lan takipler ve itirazlar sonucunda KahramanmaraÅŸ, Burdur, Osmaniye ve Çanakkale illerinde CHP milletvekili çÄ±karmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

AdÄ±güzel, analiz ve araÅŸtÄ±rmalar için sandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±na ulaÅŸmak isteyen kurum/kuruluÅŸ veya kiÅŸilerin CHP Bilgi ve Ä°letiÅŸim Teknolojileri Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile iletiÅŸime geçtikleri takdirde, bu verileri kendileri ile paylaÅŸabileceklerini duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 15:40

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