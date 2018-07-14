Barilla'da grev sÃ¼rÃ¼yor: HakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar buradayÄ±z

10 gündür grevde olan Barilla iÅŸçilerini, Kocaeli’de kurulu bulunan ve TekgÄ±da-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu Frito Lay iÅŸçileri, SaÄŸlÄ±k Emekçileri SendikasÄ± (SES) Bolu Åžube üyeleri ile MYK Üyesi Fikret ÇaÄŸlayan ile Emek Partisi üyeleri ziyaret etti.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan TekgÄ±da-Ä°ÅŸ Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Bostan, “Daha fazla ekmek için mücadele ediyoruz, iÅŸverenler bunu görmezden geliyor fakat biz kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸiz ve hakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar buradayÄ±z”diye konuÅŸtu. SES MYK Üyesi Fikret ÇaÄŸlayan’da kÄ±sa bir konuÅŸma yaparak destek ve dayanÄ±ÅŸma içinde olacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Daha sonra söz alan Emek Partisi Bolu Ä°l BaÅŸkanÄ± Ahmet Özkan da ÅŸöyle konuÅŸtu: “Temel gÄ±da ve tüketim maddelerine yapÄ±lan zamlar iÅŸçilerin yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± kötüleÅŸtirmeye devam ediyor. Ülkemizde açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± ortadayken asgari ücretin biraz üzerinde bir ücretle geçinilmesi dayatÄ±lan Barilla iÅŸçisi, bu durumu reddetmiÅŸ ve grev kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu karar son derece meÅŸru ve haklÄ±dÄ±r. AçlÄ±k ve yoksulluÄŸa teslim olmamak için greve çÄ±kan Barilla iÅŸçisini destekliyor ve dayanÄ±ÅŸma içinde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildiriyoruz. AyrÄ±ca Bolu iÅŸçi ve emekçilerini Barilla grevi ile dayanÄ±ÅŸmaya ve birlik olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Barilla iÅŸçisinin kazanÄ±mÄ±nÄ±n tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±zÄ±n kazanÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Partimiz ve gençlik örgütümüz Barilla grevinin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± için tüm imkanlarÄ±nÄ± seferber edecektir. Maddi ve manevi dayanÄ±ÅŸmayÄ± güçlendirecektir. Barilla grevinin Bolu kamuoyunda duyurulmasÄ± ve desteklenmesi için elindeki tüm olanaklarÄ± kullanacaktÄ±r.” (Bolu/EVRENSEL)

Barilla iÅŸÃ§ileri: Grev sayesinde birbirimizi tanÄ±dÄ±k

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 15:43

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