TÃ¼rkiyeli ve Suriyeli tarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin birliÄŸi sonuÃ§ verdi

TorbalÄ±'da TÃ¼rkiye ve Suriyeli tarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin bÄ±rakmasÄ± sonuÃ§ verdi. 8 saat Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n getirildiÄŸi ilÃ§ede yevmiyeler de yeniden belirlendi.

Metehan UD

Ä°zmir

TorbalÄ±’da Türkiyeli ve Suriyeli tarÄ±m iÅŸçilerinin talepleri etrafÄ±nda birlik olup iÅŸ bÄ±rakmasÄ± sonuç verdi. 8 saat çalÄ±ÅŸma sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n getirildiÄŸi ilçede, yevmiyeler de yeniden belirlendi. Buna göre erkek iÅŸçiler günlük 72 TL, kadÄ±n iÅŸçiler ise 58.5 TL alacak.

Ä°zmir’in tarÄ±m deposu olarak bilinen ilçelerinin baÅŸÄ±nda gelen TorbalÄ± aynÄ± zaman emek sömürüsünün de merkezi. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, denetimsizliÄŸin ve düÅŸük ücretin yaygÄ±n olduÄŸu ilçede geçtiÄŸimiz haftalarda tarÄ±m iÅŸçileri, asgari ücretin altÄ±nda kalan yevmiyelerinin artmasÄ± talebiyle harekete geçti ve kÄ±sa süreli de olsa tarlaya çÄ±kmadÄ±lar. Yaz hasadÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilçede tarÄ±m iÅŸçilerinin kÄ±smi çabasÄ± sonuç getirdi. Büyük tarla sahipleri, ilçe ziraat odasÄ± temsilcileri, dayÄ±baÅŸlarÄ± ve iÅŸçileri temsilen muhtarlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larda yevmiyeler yeniden belirlendi. Yevmiyeler yükseldi ancak kadÄ±n ve erkek iÅŸçiler arasÄ±ndaki yevmiye farkÄ± kapanmadÄ±. Yeni yevmiyeler erkek iÅŸçiler için 80 lira, kadÄ±n iÅŸçiler için 65 lira olarak belirlendi. DayÄ±baÅŸÄ± kesintisi sonrasÄ± erkek iÅŸçilerin eline günlük 75, kadÄ±n iÅŸçilerin eline 58.5 lira geçecek. AyrÄ±ca çalÄ±ÅŸma saatleri de tutanakla 8 saat olarak belirlendi. Sabah 07.00’de iÅŸ baÅŸÄ± yapan iÅŸçiler 15.00’de iÅŸi bÄ±rakacak. KararlarÄ±n ilçe genelinde uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.

FotoÄŸraf: Murat Can/EVRENSEL

ÖFKE YERÄ°NÄ° BÄ°RLÄ°KTELÄ°ÄžE BIRAKTI

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda ilçedeki Türkiyeli iÅŸçiler, düÅŸen yevmiyelerin sorumlusu olarak Suriyeli iÅŸçileri sorumlu tutuyordu ve tepkilerini mülteci iÅŸçilere yönlendiriyordu. Çözüm olarak Suriyelilerin ilçeden gitmesini isteyen Türkiyeli iÅŸçilerin tepkileri saldÄ±rÄ±lara kadar varmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiyeli ve Suriyeli mevsimlik tarÄ±m iÅŸçilerinin aldÄ±klarÄ± yevmiyelerin asgari ücrette kalmasÄ±ndan kaynaklÄ± geçtiÄŸimiz günlerde grev kararÄ± almasÄ±yla birlikte öfke yerini birliÄŸe bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸçilerin geçmiÅŸ yÄ±llarda saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± birlik bu sefer gerçekleÅŸmiÅŸ ve kazanÄ±mla sonuçlanmÄ±ÅŸ oldu.

Ä°LÇEDE TARIM SANAYÄ° Ä°LE BÜTÜNLEÅžTÄ°

TORBALI’nÄ±n toplam tarÄ±m alanÄ± 255 bin 661 dekar civarÄ±nda ve bunun 40 bin dekarlÄ±k kÄ±smÄ± sadece domates üretimine ayrÄ±lÄ±yor. Bu sene 300-350 bin ton arasÄ±nda sadece domates hasadÄ± bekleniyor. Bu miktar Ä°zmir genelinin üçte birlik üretimine denk geliyor. Ä°lçedeki tarÄ±m, sanayi ile bütünleÅŸmiÅŸ durumda. Domateslerin büyük bir kÄ±smÄ± salçalÄ±k olarak fabrikalara satÄ±lÄ±yor, yurt dÄ±ÅŸÄ±na da kurutulmuÅŸ veya konserve ÅŸeklinde gönderiliyor. AyrÄ±ca yaz hasadÄ±nda bölgede biber, yeÅŸil fasulye, salatalÄ±k üretimi de yoÄŸun bir ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor.

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