Ã–zer Akdemir Evrensel Pazar iÃ§in kaleme aldÄ±: Toz ÅŸeytanÄ±...

Özer AKDEMÄ°R

IÅŸÄ±ktan gözlerini kÄ±sÄ±p yorgunca yürüyordu ki toprak yolun ortasÄ±nda durdu. Ä°leride, gün batÄ±sÄ± yönünde gördüÄŸü ÅŸeye takÄ±ldÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±. Uzun uzun baktÄ±, ne olduÄŸunu anlayamadÄ±.

EtrafÄ± göz alabildiÄŸince buÄŸday tarlalarÄ±yla çevriliydi. OlgunlaÅŸmÄ±ÅŸ baÅŸaklar hafif hafif esen yelle dalgalanÄ±yordu.

Biçerler bazÄ± tarlalara girmiÅŸti. Uzaktan çalÄ±ÅŸÄ±rken çÄ±kardÄ±klarÄ± uÄŸultu duyuluyordu. Bir iki gün içerisinde bu sarÄ± buÄŸday denizi yolunmuÅŸ kÄ±rçÄ±l bir boÅŸluk haline gelir, bozkÄ±r yeli tarlalarda arta kalan buÄŸday saplarÄ±nÄ± kuru diken kafalarÄ± ile birlikte önünü katar, savurup götürürdü.

FotoÄŸraf: Özer Akdemir/EVRENSEL

YanÄ±ndan bir at arabasÄ± geçtiÄŸinde kenara çekildi. BuÄŸday saplarÄ± balyalar haline getirilmiÅŸ, at arabasÄ±nÄ±n üstüne yerden 3-4 metre yükseÄŸe çÄ±kacak ÅŸekilde sÄ±kÄ±ca baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. YüklenmiÅŸ otun iriliÄŸinden araba küçücük kalmÄ±ÅŸtÄ±. YanÄ±ndan geçerken arabanÄ±n ucuna tünemiÅŸ olan köylüsünün selamÄ±nÄ± aldÄ±. Elini ÅŸapkasÄ±nÄ±n siperliÄŸine kadar kaldÄ±ran Tahir emminin yüzü güneÅŸten kavrulmuÅŸtu. BaÅŸÄ±ndaki hasÄ±r ÅŸapkaya raÄŸmen, boncuk boncuk ter damlacÄ±klarÄ± vardÄ± alnÄ±nda. KafasÄ±nÄ± kaldÄ±rmadan ÅŸöyle bir bakmÄ±ÅŸ, aÄŸzÄ±nÄ± bile açmadan eli ve gözleriyle selam verip geçmiÅŸti. Onun da kendisi gibi tek söz etmeye mecali kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±.

FotoÄŸraf: Özer Akdemir/EVRENSEL

At arabasÄ± geçerken taze biçilmiÅŸ buÄŸday kokusu geldi burnuna. Sineklikleri gözünün önünü kapatan beygir, baÅŸÄ± önde bezgin bir alÄ±ÅŸkanlÄ±kla yürüyordu yolda. At arabasÄ±, tekerlerin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± seslerin arasÄ±nda yolu tozutarak uzaklaÅŸÄ±p gitti köye doÄŸru.

Kelinin üzerinden tekrar baktÄ±, at arabasÄ± gelmeden önce gördüÄŸü ÅŸeye. Hâlâ oradaydÄ± ama sanki biraz yaklaÅŸmÄ±ÅŸ gibiydi. Yine ne olduÄŸunu anlamadÄ±. Bir göz yanÄ±lsamasÄ± mÄ±ydÄ±? ÖÄŸle sÄ±caÄŸÄ±nda Ä±ÅŸÄ±k oyunlarÄ±nÄ±n, ÅŸakalarÄ±n envai çeÅŸidini yapardÄ± bozkÄ±r.

Keli yarÄ± beline kadar ayrÄ±k otlarÄ±, sarÄ± çiçekli cÄ±rtlÄ±klar ve gelinciklerle kaplÄ±ydÄ±. Nerden geldiÄŸi belli olmayan mutlu bir ayçiçeÄŸi biraz ötesinde kafasÄ±nÄ± güneÅŸe doÄŸru uzatmÄ±ÅŸtÄ±.

AyaklarÄ±nÄ±n yanÄ±ndan bir çekirge zÄ±pladÄ±. Bir kertenkele kayÄ±p gitti tarlanÄ±n içine doÄŸru. Eline konan uÄŸur böceÄŸini izledi gözleri. UÄŸur böceÄŸinin hareketine uydurdu parmaklarÄ±nÄ±. O minik adÄ±mlarÄ±yla yürüdükçe elini de döndürüp, düÅŸmesine izin vermedi. Çocukluktan bu yana hep yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, üzerine eÄŸilip fÄ±sÄ±ldadÄ± “Uç uç böceÄŸim...” Uçtu uÄŸur böceÄŸi.

Gözünü yine gün batÄ±sÄ±na çevirdiÄŸinde gördüÄŸü ÅŸeyin bir toz ÅŸeytanÄ± olduÄŸunu anladÄ± nihayet. Talaz ya da dalaz da derlerdi köyünde toz ÅŸeytanÄ±na. SarÄ± sÄ±cakta dalgalanan tarlalarÄ±n ötesinde, ovadan göÄŸe doÄŸru aÄŸÄ±yordu toz ÅŸeytanÄ±. Bazen gözünden kayboluyor gibi oluyor, sonra yeniden görünüyordu. Toz ÅŸeytanÄ±, boz bir yÄ±lan gibi kÄ±vrÄ±la kÄ±vrÄ±la dönüyordu.

Toz ÅŸeytanÄ±nÄ±n ileride, ÅŸosenin yanÄ±ndaki iÄŸde ve söÄŸüt aÄŸaçlarÄ±na doÄŸru gittiÄŸini gördüÄŸünde “Ä°ÅŸte ÅŸimdi bitti” diye geçti aklÄ±ndan. Åžoseyi nasÄ±l geçecekti ki? O da topraÄŸa muhtaçtÄ±. Toprak olmadan bir anda yiter giderdi.

Öyle olmadÄ± ama. Toz ÅŸeytanÄ± tam aÄŸaçlarÄ±n dengine geldiÄŸinde yön deÄŸiÅŸtirdi. Sanki ÅŸoseyi görüp kendini can havliyle yana atmÄ±ÅŸtÄ±. Güneye yöneldi. Barak köyünün hayal meyal görünen evlerine doÄŸru gitmeye baÅŸladÄ± önce, sonra kendi köyüne çevirdi yüzünü.

BulunduÄŸu yer ile toz ÅŸeytanÄ± arasÄ±nda Gökçehöyük Deresi vardÄ±. Dere demek de pek doÄŸru sayÄ±lmazdÄ± bu bozkÄ±rÄ±n ortasÄ±ndaki çukurluk, yeÅŸil çizgiye. Belki çok eskilerde suyu da çok-tu derenin. Åžimdi ise etrafÄ±nda bir avuç yeÅŸil otun, keskin kokulu yarpuzlarÄ±n, su pürenleri ve geveze kurbaÄŸalarÄ±n olduÄŸu bir pÄ±narÄ±n incecik kaynayan suyu kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Yine de Ankara ÅŸosesine doÄŸru ip gibi akan suyu ile etraftaki otun böceÄŸin tek yaÅŸam kaynaÄŸÄ±ydÄ± dere.

Toz ÅŸeytanÄ± köye doÄŸru yönelip, kendisinden tarafa gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda kelinin üzerinde dikilmekten yorulmuÅŸ, olduÄŸu yere çömelmiÅŸti. Dizleri yorgunluktan bükülmeye baÅŸlamasa dakikalardÄ±r sarÄ±ÅŸÄ±n bozkÄ±rÄ±n ortasÄ±nda mavi gökyüzüne doÄŸru döne kÄ±vrÄ±la ilerleyen toz ÅŸeytanÄ±nÄ± izlediÄŸini unutacaktÄ±.

ÇömeldiÄŸi yerden baktÄ± köye. Köy öÄŸle güneÅŸinde, sarÄ±, boz, turuncu, mor, renkten renge girerek, suyun altÄ±nda yÄ±kanÄ±yormuÅŸçasÄ±na Ä±pÄ±ldÄ±yordu. SÄ±cak dalga dalga iniyordu köyün üzerine.

Gittikçe yaklaÅŸan toz ÅŸeytanÄ±nÄ± izlerken, dikkatini epey uzakta, ÅŸosenin de çok ötesinde Çatal DaÄŸ’Ä±n üzerindeki rüzgar direkleri çekti. Buradan bir on kadarÄ±nÄ± sayÄ±yordu ama çok daha fazla olduÄŸunu biliyordu.

Eskiden bu mevsimde güneÅŸ batÄ±p akÅŸam oldu mu, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n ve ayÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda evinin damÄ±na çÄ±kÄ±p HacÄ± AsÄ±m Çölü tarafÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nda sadece gece çalÄ±ÅŸan biçerlerin Ä±ÅŸÄ±klarÄ± gözüne çarpardÄ±. Bazen de için için yanan bir ateÅŸin parÄ±ltÄ±sÄ± ÅŸavkÄ±r, gece böceklerinin ve ÅŸoseden geçen arabalarÄ±n sesleri güneyli rüzgarlarla birlikte kulaÄŸÄ±na kadar gelirdi.

Birkaç yÄ±ldÄ±r, akÅŸamleyin ovaya baktÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸka bir ÅŸey daha görüyordu; aynÄ± anda yanÄ±p sönen kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±klar. Her on on beÅŸ saniyede bir yanan Ä±ÅŸÄ±klar Çatal DaÄŸÄ±’na dikilen rüzgar direklerinin Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ydÄ±.

O, bu kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan ve direklerden nefret ediyordu. Bu kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±klar geceyi, gecenin huzur veren sessizliÄŸini, sihrini bozuyordu. Belki on, belki on beÅŸ kilometre uzakta olmalarÄ±na raÄŸmen, köyün ucundaki evinden gördüÄŸü bu direkleri küçükken masallarda dinlediÄŸi bir dudaÄŸÄ± yerde bir dudaÄŸÄ± gökte devlere benzetiyordu.

Bu yaÅŸÄ±na kadar hiç rastlamadÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n oluÅŸunu bu dev direklere baÄŸlÄ±yordu. Göçmen kuÅŸlarÄ±n yolu üzerindeki bu direklerin etrafÄ±nda onlarca ölü kuÅŸ gördüÄŸünü söylüyordu yakÄ±n köylerden tanÄ±dÄ±klarÄ±. Seslerinden uyuyamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± bir baÅŸkasÄ±. “Ä°licek’e kadar geliyor sesleri” demiÅŸti traktörüne mazot almak için gittiÄŸi benzinlikteki pompacÄ±. BuÄŸdayÄ±nÄ± götürdüÄŸü HacÄ±bektaÅŸ yolundaki ofise gelen köylülerin de hepsi ÅŸikayetçiydi. Hem sesinden, hem buÄŸday tarlalarÄ±nÄ±n ortasÄ±ndan direklerin geçirilmesi için açÄ±lan kocaman yollardan...

Direkleri izlerken toz ÅŸeytanÄ±nÄ±n nereye kaybolduÄŸunu göremedi. Yoktu iÅŸte! Bir anda imi timi belirsiz olmuÅŸtu. Bütün ovayÄ±, Barak köyü tarafÄ±nÄ±, ÅŸosenin öte yanÄ±nÄ±, Gökçehöyük Deresi’nin yeÅŸil çizgisini, köyüne giden yolun etrafÄ±nÄ± taradÄ± gözleriyle. Yoktu toz ÅŸeytanÄ±, yok olmuÅŸtu!

KalktÄ± çömeldiÄŸi yerden. Toz ÅŸeytanÄ±nÄ± gözden kaybetmesinin nedenini de rüzgar direklerine yordu, bu sebepten de kÄ±zdÄ± onlara. SarÄ± sÄ±caÄŸÄ±n altÄ±nda, elini arkasÄ±ndan baÄŸlayÄ±p söylenerek köye doÄŸru yürüdü.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 08:52

www.evrensel.net