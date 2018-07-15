FÄ±rat Turgut, 301 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±â€™nÄ±n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin yazdÄ±.

FÄ±rat TURGUT

Yürümek için güç aldÄ±ÄŸÄ± bastonunu yere vurduÄŸu zaman çÄ±kan sesler arasÄ±ndaki uzunca zaman, adamÄ±n ne kadar yaÅŸlÄ± olduÄŸunu anlatmaya yetiyor. Ä°nsan görmeden anlÄ±yor ki iki “tak” arasÄ±ndaki zamanda yaÅŸlÄ± adam vücudunu ömrünün sonuna gelmiÅŸ bir kaplumbaÄŸa misali birkaç santimetre daha ileri atmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. HÄ±zÄ±, ortalama bir insanÄ±n hÄ±zÄ±nÄ±n 4’te 1’i kadar... YavaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla zamanÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± çevresindeki insanlar ise yaÅŸlÄ± adamÄ±n durumundan hiç ÅŸikayetçi deÄŸiller. Zira herkes, normal ÅŸartlarda evinde oturmasÄ± ya da yatmasÄ± gereken bu adamÄ±n bastonundan çÄ±kan sesin sadece bir “tak”tan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor. Zira herkes biliyor ki bastondan çÄ±kan bu sesin altÄ±nda kocaman bir adalet talebi yatÄ±yor.

301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±’na iliÅŸkin davanÄ±n müdavimlerinden biri Bayram Åžahin. Ailelerin adalet nöbeti tuttuklarÄ± duruÅŸma salonunun yanÄ±na astÄ±klarÄ± 301 iÅŸçinin fotoÄŸraflarÄ±ndan birini gösteriyor uzaktan. AÄŸzÄ±nda diÅŸ kalmamÄ±ÅŸ bu adamÄ±n söyledikleri zor da olsa anlaÅŸÄ±lÄ±yor: “Aha oradaki benim çocuÄŸum. Ali Åžahin’in babasÄ±yÄ±m ben.”

FotoÄŸraf: Evrensel

Nöbet tuttuklarÄ± süre boyunca gençler ve orta yaÅŸlÄ±lar yapacak bir ÅŸey bulu-yor. Kimisi içinde bulunduklarÄ± durumu yaymaya çalÄ±ÅŸÄ±yor sosyal medyadan, kimisi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor. Sohbet eden anneler çocuklarÄ±nÄ±n ne kadar güzel olduklarÄ±nÄ± anlatÄ±yor kimse görmemiÅŸ gibi, ne kadar iyi olduklarÄ±nÄ± anlatÄ±yor kimse tanÄ±mÄ±yormuÅŸ gibi... YaÅŸlÄ± adam ise yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± bastonuyla sadece bekliyor.

Daha iki gün var davadan karar çÄ±kmasÄ±na... ÖÄŸle vakti yemek daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, yaÅŸlÄ± adam herkesten geç bitiriyor yemeÄŸini. Sonra akÅŸama kadar bekliyor. AkÅŸam yemek daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, yine aynÄ±... Gün boyunca yerinden birkaç kez kalkÄ±yor tuvalete gitmek için. O da büyük bir zamanÄ±nÄ± alÄ±yor zaten. YarÄ±na dinç olmak için uyumasÄ± gerekiyor. Çevredeki insanlarÄ±n getirdiÄŸi minderlerden birini duruÅŸma salonunun bahçesine bir yere seriyor. Bastonunu da yanÄ±na alÄ±yor. Belki oÄŸlunu düÅŸünerek derin bir uykuya dalÄ±yor.

Sabah erkenden kalkÄ±yor, ailelerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kahvaltÄ± için bir masaya oturuyor. Çevresine muhtaç bir ÅŸekilde yaÅŸayan bu adamÄ±n güçsüzlükten uzanamadÄ±ÄŸÄ± ekmeÄŸi, baÅŸkalarÄ± onun önüne getiriyor. Doyup doymadÄ±ÄŸÄ± da bilinmez bir ÅŸekilde kalkÄ±yor masadan ve yine bekliyor. Arada madenci çocuklarÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan sözleri bir çocuk için çok zekice bulduÄŸundan gülümsüyor, çocuklarÄ±n baÅŸlarÄ±nÄ± okÅŸuyor. Çay getiriyorlar içiyor, yemek getiriyorlar yiyor. Sonra yine bekliyor... Ä°kinci geceyi de aynÄ± ÅŸekilde geçirdikten sonra sabah aÄŸÄ±r aÄŸÄ±r adÄ±mlarla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±yor. Polisler tarafÄ±ndan kurulan arama noktalarÄ±nÄ± geçtikten sonra duruÅŸma salonuna giriyor ve boÅŸ bir koltuÄŸa kuruluyor.

SanÄ±k sandalyesine getirilen jilet gibi giyinmiÅŸ patron tam olarak filmlerdeki kötü fabrikatörleri andÄ±rÄ±yor. YargÄ±ç kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸlÄ± adamÄ±n sesi çÄ±kmÄ±yor. Ä°stese de çÄ±kmÄ±yor. Gözlerinden akan yaÅŸlarÄ±n bir kÄ±smÄ± yüzündeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸekiller nedeniyle kulaklarÄ±na varÄ±yor. Sesi çÄ±kanlara destek vermek istiyor yaÅŸlÄ± adam ama onun sesi çÄ±kmÄ±yor. Tüm gücünü topluyor adam, elindeki bastonu ortasÄ±ndan tutuyor ve yukarÄ± kaldÄ±rÄ±yor. Tüm gücüyle indiriyor yere. Bir kez daha, bir kez daha...

Baston bir süre fayda etmiyor dizlerinin baÄŸÄ± çözülen yaÅŸlÄ± adamÄ±n ayaÄŸa kalkmasÄ±na. Yine çevredekiler yetiÅŸiyor yaÅŸlÄ± adama. Bir elinde baston diÄŸer yanÄ±nda madenci yakÄ±nlarÄ±ndan biri… Anca götürebiliyor aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ bedenini. DÄ±ÅŸarÄ±da avukatlar, aileler açÄ±klama yaparken o da bastonunu yere vurarak ifade ediyor kendini.

Bir süre sonra duruÅŸma salonunun önü boÅŸalÄ±yor. YaÅŸlÄ± adam da diÄŸer aile-lerle birlikte uzaklaÅŸÄ±yor oradan. Ertesi gün aileler, iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ailelerle buluÅŸmalarÄ±nÄ±n sonunda HSK önüne gideceklerini açÄ±klÄ±yor. AçÄ±klamada yaÅŸlÄ± adam da var. Elinde baston, yine “tak” sesi... AnlaÅŸÄ±lÄ±yor ki aÄŸzÄ±nda diÅŸ kalmamÄ±ÅŸ bu adam yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± müddetçe bastonunu yere vurmaya devam edecek. AnlaÅŸÄ±lÄ±yor ki her ne kadar bir kaplumbaÄŸa kadar yavaÅŸ olsa da bu adam adalet aramaktan vazgeçmeyecek...

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