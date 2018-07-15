YÃ¼cel Sarpdere'nin bu hafta kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Evrensel Pazar yazÄ±sÄ±: Kutsal anayasa

Yücel SARPDERE

Karl Marx, burjuva anayasalar için ÅŸöyle diyordu;

“AnayasanÄ±n her paragrafÄ±, gerçekten de, kendi karÅŸÄ±-savÄ±nÄ±, kendi lordlar kamarasÄ±nÄ±, kendi avam kamarasÄ±nÄ± içerir: metinde özgürlük, sayfa kenarÄ±nda bu özgürlüÄŸün kaldÄ±rÄ±lmasÄ±…”

Gerçekten de, halk hareketlerinin yüksekliÄŸine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸim gösterse de burjuva anayasalarÄ±n…

Büyük bir laf cambazlÄ±ÄŸÄ±ndan…

Çetrefilli dilden…

Göz boyamadan…

Sihirbaz hokus pokusundan baÅŸka bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± tarih boyunca hep görülmüÅŸtür.

Üstte “Tüm yurttaÅŸlar eÅŸittir” denilse de alt maddelerde, “ama” denilerek eÅŸitlik ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±r.

Üstte, “EÄŸitim herkesin hakkÄ±dÄ±r” denilse de, alt maddelerde, “ama”, denir,” eh biraz para da lazÄ±mdÄ±r tabii”

SaÄŸlÄ±k herkesin temel hakkÄ±dÄ±r denir, üst baÅŸlÄ±kta.

Ama denilerek, eklenir alt maddelerde,

“Tabii paran varsa!”

Özgürlük, adalet, falan filan hep böyle devam eder uzun metin boyunca…

Üstte laf salatalÄ±ÄŸÄ± kalabalÄ±ÄŸÄ±nda…

Alt maddelerde onu yok eden “ama”larla.

***

Bizim memlekete gelince.

Hak arayan, adalet isteyen insanlar söz konusu olunca anayasa birden kutsallaÅŸÄ±r, “yüce anayasayÄ±” tangur tungur etmeye teÅŸebbüsten içeri atÄ±lÄ±r.

Askeri ve hükümetsel darbeleri yapanlar, anayasanÄ±n anasÄ±nÄ±, babasÄ±nÄ±, sülalesini aÄŸlatÄ±r!

Bu yüzden bizde anayasalarÄ±n ömrü darbelerin ömrü kadardÄ±r!

YakÄ±n zamanda “kutsal anayasamÄ±z” kaçÄ±ncÄ±ya yine deÄŸiÅŸti,

“Dar gelen taraflarÄ±” geniÅŸletildi…

“Bol gelen yanlarÄ±” kesilip atÄ±ldÄ±.

BaÅŸÄ±na da baÅŸkanlÄ±k tacÄ± takÄ±ldÄ±.

Ve her ÅŸey, ama her ÅŸey bir baÅŸkana baÄŸlandÄ±.

DiÄŸer ÅŸeyleri bir yana bÄ±rakÄ±n…

Yani, askeriyeyi, savunmayÄ±, ihaleleri, ÅŸunu bunu…

Ä°mara, mimara…

Kimin gazeteci olup olmadÄ±ÄŸÄ±na…

Tiyatrolara, tiyatroculara kadar ne var ne yok her ÅŸeye o karar veriyor.

DahasÄ± da var:

MADDE 11 – 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayÄ±lÄ± Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve DiÄŸer Fizyoterapi Müesseseleri HakkÄ±nda Kanunun;3’üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bir nizamname yapÄ±lÄ±r” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle düzenlenir” ÅŸeklinde,”

Malum,“elektrikle tedavi” iÅŸine siyasi ÅŸubeler bakÄ±yordu.

Fizyoterapistlere baÅŸkan bakacak.

Misal yakÄ±n zamanlarda baÅŸkanÄ±n sözcüsü Mahir Bey ÅŸöyle açÄ±klamalar yapabilir: “SaÄŸ çapraz ön baÄŸlarÄ±nda kopma, diz yan baÄŸlarÄ±nda esneme, beyin tarafÄ±nda pÄ±htÄ± atmadan kaynaklÄ± bunama olduÄŸundan kutsal anayasamÄ±z yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸ olup, baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n emriyle kÄ±sa zaman sonra fizyoterapistler eÅŸliÄŸinde düz koÅŸulara baÅŸlayacaktÄ±r!”

Karl Marx Louis Bonaparte’Ä±n 18 Brumaire’inde ÅŸöyle diyordu.

“2 AralÄ±k 1851’de, bir kafa vurmakla deÄŸil, sadece bir ÅŸapkanÄ±n deÄŸmesiyle yÄ±kÄ±lan 1848 AnayasasÄ± iÅŸte bu idi. Bu ÅŸapkanÄ±n Napoléon’un üç köÅŸeli ÅŸapkasÄ± olduÄŸu da doÄŸrudur.”

Bizde üç köÅŸeli ÅŸapkaya bile gerek yok.

“Kutsal anayasa” püfff dedi mi sönüyor.

Oynak bir haspa gibi, dönüyor da dönüyor!

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