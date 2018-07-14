KÄ±rkpÄ±nar'da son 16'ya kalan isimler belli oldu

657'nci Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri ikinci tur karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± tamamlandÄ±, son 16â€™ya kalan isimler belli oldu.

657. Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri, Edirne Sarayiçi Er MeydanÄ±'nda farklÄ± boylardaki güreÅŸçilerin ikinci gün müsabakalarÄ±yla devam etti. Çekilen birinci tur kuralarÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n baÅŸpehlivanÄ± Ä°smail Balaban, ilk turda Ä°smail Erkal ile eÅŸleÅŸti. Ordulu Recep Kara ise Fatih ÇakÄ±roÄŸlu'nun rakibi olurken, Ali Gürbüz'ü rakibi Recep Taslak oldu. KÄ±rkpÄ±nar'Ä±n kürsü yapmÄ±ÅŸ baÅŸpehlivanÄ± Orhan Okulu, ilk turda Kaan Kaya'nÄ±n rakibi oldu. Ä°lk tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda baÅŸpehlivanlardan Ali Gürbüz, müsabakanÄ±n ilk dakikalarÄ±nda rakibi Recep Taslak'Ä± tuÅŸ ederek bir üst tura çÄ±kan ilk pehlivan oldu.

BAÅžPEHLÄ°VAN BALABAN PUANLAMADA KAZANDI

BaÅŸpehlivanlardan Ä°smail Balaban, ilk turda Ä°smail Erkal ile 40 dakikalÄ±k normal sürede yeniÅŸemediÄŸi için puanlamaya kaldÄ±. Bu bölümün 3'ncü dakikasÄ±nda rakibinin arkasÄ±na geçmeyi baÅŸaran 'sarÄ± fÄ±rtÄ±na' lakaplÄ± Ä°smail Balaban, üst tura çÄ±kmaya hak kazandÄ±. BaÅŸpehlivanlardan Osman Aynur rakibi Emre Erkal'Ä±, Ä°smail Koç rakibi Abdullah Güngör'ü, Ali RÄ±za Kaya rakibi Osman Özgün'ü, Mehmet YeÅŸil YeÅŸil rakibi KürÅŸat Åževki Korkmaz'Ä±, Hasan Tuna rakibi Erkan Ertan'Ä± ve Åžaban YÄ±lmaz rakibi Serhat Gökmen'i puanlama bölümünde yenerek üstü tura çÄ±ktÄ±. Ä°lk turu Ramazan Bircan bay geçerek ikinci tura kaldÄ±.

KARDEÅž BALABAN Ä°LK TURDA YENÄ°LDÄ°

BaÅŸpehlivan Ä°smail Balaban'Ä±n ikizi olan ve 2 yÄ±ldÄ±r baÅŸpehlivanlÄ±k kategorisinde görüÅŸen Turan Balaban, normal süresinde yeniÅŸemediÄŸi rakibi Hüseyin GümüÅŸalan'a puanlama bölümünde kaybederek, ilk turda KÄ±rkpÄ±nar'a veda eden isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±.

BÄ°RÄ°NCÄ° TURU GEÇEN PEHLÄ°VANLAR

657'nci Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri'nde ilk tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± sonucu üst tura çÄ±kmaya hak kazanan pehlivanlar ÅŸu ÅŸekilde:

“Hasan Tuna, Ali RÄ±za Kaya, Recep Kara, Hasan Cengiz, Hüseyin GümüÅŸalan, Ali Yanatma, Ä°smail Balaban, Fatih AtlÄ±, Mehmet YeÅŸil YeÅŸil, Åžaban YÄ±lmaz, Orhan Okulu, Salih Erinç, Nedim Gürel, Serhat BalcÄ±, Mustafa Batu, Okan Acar, Hamza KöseoÄŸlu, Mustafa Kemal KaraboÄŸa, Ünal Karaman, Ahmet Selbest, Ali Altun, Ali Gürbüz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Åžahali Kurt, Ä°smail Koç, Süleyman AykÄ±rÄ± ve Onur BalcÄ±"

Birinci turu geçen pehlivanlar ikinci tur kuralarÄ±nÄ± çekti. Geçen yÄ±lÄ±n baÅŸpehlivanÄ± Ä°smail Balaban, erken final olarak deÄŸerlendirilen Mehmet YeÅŸil YeÅŸil ile eÅŸleÅŸti. Favori pehlivanlardan Orhan Okulu, Hasan Cengiz'in rakibi oldu. BaÅŸpehlivan Recep Kara ise Hasan Tuna'ya rakip oldu. Kurallar gereÄŸi son 16'yÄ± belirlemek için Ali Gürbüz, Ä°smail Koç ve Faruk Akkoyun bay olarak üst tura çÄ±ktÄ±.

Oldukça zorlu geçen ikinci tur müsabakalarÄ±nda 30 dakikalÄ±k normal sürede Åžaban YÄ±lmaz, rakibi Ali Altun'u, Serhat BalcÄ±, Ali RÄ±za Kaya'yÄ±, Recep Kara ise güreÅŸi bÄ±rakan ve yaÅŸ haddinden emekliye ayrÄ±lan Hasan Tuna'yÄ± yenerek üst tura çÄ±ktÄ±. CazgÄ±r Åžükrü KayabaÅŸ, pehlivan Hasan Tuna'nÄ±n son güreÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve güreÅŸi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ArdÄ±ndan Recep Kara ve Hasan Tuna el ele tribünleri selamladÄ±.

BALABAN, YÄ°NE PUANLAMADA KAZANDI

KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri ikinci tur karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda normal sürede yeniÅŸemeyen diÄŸer pehlivanlarÄ±n müsabakasÄ± ise puanlama bölümüne kaldÄ±. Erken final olarak nitelendirilen güreÅŸte geçen yÄ±lÄ±n baÅŸpehlivanÄ± Ä°smail Balaban, normal sürede yenemediÄŸi Mehmet YeÅŸil YeÅŸil'i puanlamada yenerek üçüncü tura adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. Puanlama bölümünde Nedim Gürel, güreÅŸi bÄ±rakan Süleyman AykÄ±rÄ±'yÄ± geçti. Pehlivanlardan Hüseyin GümüÅŸalan rakibi Ramazan Bircan'Ä± Hamza KöseoÄŸlu Åžahali Kurt'u, Mustafa Kemal KaraboÄŸa ise Ali Yanatmaya'yÄ± yendi. Ünal Karaman, rakibi Okan Alican'Ä± yenerken, Salih Erinç, Mustafa Batu'yu, Orhan Okulu ise zorlu mücadele de Hasan Cengiz'i yenerek adÄ±nÄ± son 16'ya yazdÄ±rdÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 17:03

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