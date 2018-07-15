KÄ±rkpÄ±nar'da altÄ±n kemer sahibini buluyor

657'nci Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸlerinde altÄ±n kemer bugÃ¼n sahibini bulacak.

Edirne'de bu yÄ±l 657'ncisi düzenlenen Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri'nde altÄ±n kemer bugün yapÄ±lacak final günü güreÅŸleriyle sahibini bulacak. Favori baÅŸpehlivanlardan Recep Kara, dünkü üçüncü tur güreÅŸlerinde VAR kararÄ±yla Ali Gürbüz'e elenirken, son ÅŸampiyon Ä°smail Balaban'Ä±n yanÄ± sÄ±ra çeyrek finale kalan favori baÅŸpehlivanlar altÄ±n kemerin yeni sahibi olabilmek için kÄ±yasÄ±ya mücadele verecek.

Edirne Belediyesi tarafÄ±ndan organize edilen ve bu yÄ±l 657'ncisi düzenlenen Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri'nde küçük boylardaki üçüncü gün güreÅŸleri Sarayiçi Er MeydanÄ±'nda baÅŸladÄ±. Pehlivanlar yaklaÅŸÄ±k 25 dereceyi bulan sÄ±cak havada yaÄŸlanarak kol baÄŸlayÄ±p güreÅŸ tuttu. BaÅŸpehlivanlÄ±k kategorisinde 3'ncü tur güreÅŸlerinin ardÄ±ndan Fatih AtlÄ±, Hüseyin GümüÅŸalan, Åžaban YÄ±lmaz, Orhan Okulu, Serhat BalcÄ±, Ä°smail Balaban, Faruk Akkoyun ve Ali Gürbüz çeyrek finale adÄ±nÄ± yazdÄ±ran baÅŸpehlivanlar oldu.

SARI FIRTINA YÄ°NE Ä°DDÄ°ASINI SÜRDÜRDÜ

Geçen yÄ±lÄ±n baÅŸpehlivanÄ± Er MeydanÄ±'nÄ±n 'sarÄ± fÄ±rtÄ±na' lakaplÄ± pehlivanÄ± Ä°smail Balaban, ilk turda Ä°smail Erkal'Ä±, ikinci turda Mehmet YeÅŸil YeÅŸil'i, üçüncü turda ise Osman Aynur'u yenerek adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rarak altÄ±n kemer iddiasÄ±nÄ± sürdürdü. Ä°smail Balaban'Ä±n ikizi Turan Balaban ise ilk turda Hüseyin GümüÅŸalan'a yenilerek KÄ±rkpÄ±nar'a erken veda etti. BaÅŸpehlivanlÄ±k favori güreÅŸçilerinden AntalyalÄ± Orkan Okulu ise ilk turda Kaan Kaya'yÄ±, ikinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda ise Nedim Gürel'i yenerek çeyrek finalistler arasÄ±nda yer aldÄ±.

RECEP KARA, VAR KARARIYLA KIRKPINAR'A VEDA ETTÄ°

BaÅŸpehlivanlÄ±k güreÅŸlerinin üçüncü turunda Ali Gürbüz ile Recep Kara karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Puanlama bölümünde tartÄ±ÅŸmalÄ± bir pozisyonun ardÄ±ndan VAR kararÄ±yla Ali Gürbüz hakem kule heyetince galip ilan edildi. Kara, bu kararla KÄ±rkpÄ±nar'a veda ederken, yanlÄ±ÅŸ karar verildiÄŸini belirterek, KÄ±rkpÄ±nar güreÅŸlerine artÄ±k katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BAÅžPEHLÄ°VANA 46 BÄ°N LÄ°RA ÖDÜL

Edirne Belediyesi’nce 657’nci KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri’nde BaÅŸpehlivanÄ± olan güreÅŸçiye 46 bin lira para ödülü verilecek. KÄ±rkpÄ±nar’da dereceye girecek olan pehlivanlara toplamda 260 bin 400 lira para ödülü daÄŸÄ±tÄ±lacak. BaÅŸpehlivanlÄ±k güreÅŸlerinde ikinci olacak pehlivan 28 bin lira, üçüncü olacak 2 pehlivan da 14’er bin lira para ödülü kazanacak. 657'nci KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri’nde mücadele edecek olan BaÅŸpehlivanlara bin 300 lira, BaÅŸaltÄ± pehlivanlarÄ±na bin lira, Büyük Orta PehlivanlarÄ±na 650 lira, Küçük Orta Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy Pehlivanlara 400 lira, Ayak Boyu, Tozkoparan, TeÅŸvik 2, TeÅŸvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlara 300 lira net yolluk ücreti ödenecek. AyrÄ±ca yükselecekleri her tur için; BaÅŸpehlivanlar 80 lira, BaÅŸaltÄ± PehlivanlarÄ± 60 lira, Büyük Orta PehlivanlarÄ± 45 lira, Küçük Orta Büyük Boy ve Küçük Orta Küçük Boy PehlivanlarÄ±na 40 lira, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boyu, Tozkoparan, TeÅŸvik 2, TeÅŸvik 1, Minik 2 ve Minik 1 PehlivanlarÄ± 35 lira tur ücreti alacak.

TARTIÅžMALI GÜREÅžÄ°N HAKEMLERÄ° GÖREVDEN ALINDI

657'nci Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri'nde dün baÅŸpehlivanlÄ±k kategorisinin 3'ncü turunda baÅŸpehlivanlar Ali Gürbüz ve Recep Kara karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Normal sürede yeniÅŸemeyen pehlivanlar puanlama bölümünde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atak yaparak 'yendiÄŸini düÅŸünerek' büyük sevinç yaÅŸadÄ±. Kule hakem heyeti tarafÄ±ndan müsabakanÄ±n video kayÄ±tlarÄ± incelenerek Video YardÄ±mcÄ± Hakem sistemi (VAR) kullanÄ±larak Ali Gürbüz galip ilan edildi. Karara itiraz eden Recep Kara, hakem kule heyetinin bulunduÄŸu alana giderek resmi itirazda bulundu. Gazetecilere konuÅŸan Recep Kara, haksÄ±z bir karar verildiÄŸini belirterek, bundan sonra KÄ±rkpÄ±nar GüreÅŸleri'ne katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan Türkiye GüreÅŸ Federasyonu, hakemlerin ceza kuruluna sevk edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Federasyon BaÅŸkanÄ± Musa AydÄ±n, 657. Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri’nde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasÄ±ndaki 3. tur müsabakasÄ±nÄ± izleyen iki hakemi görevden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Musa AydÄ±n, Recep Kara ile Ali Gürbüz arasÄ±ndaki 3. tur mücadelesinde son saniyede puanÄ± kimin aldÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma konusu olduÄŸunu, kule hakemlerinin görüntüleri art arda izledikten sonra Ali Gürbüz’ün galip ilan edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. BaÅŸpehlivan Recep Kara’nÄ±n resmi itirazÄ± üzerine hakemler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸkan AydÄ±n, "MüsabakayÄ± yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldÄ±k. Bundan sonra görev yapmayacaklar. Hakemlerden bir komisyon kurulacak. Tekrar oyunu izleyeceÄŸiz. Karar Recep Kara’nÄ±n lehine olduÄŸu takdirde hakemlere ceza vereceÄŸiz. GüreÅŸin tekrarlanmasÄ± söz konusu deÄŸil" dedi.

Görevden alÄ±nan çayÄ±r ve kule hakemlerinin final güreÅŸlerinin yapÄ±lacak bugünkü güreÅŸlerde yer almayacaÄŸÄ± belirtildi. (Edirne/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 12:32

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