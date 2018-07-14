BaÅŸpehlivanlarÄ±n ilk turu tamamlandÄ±

657'nci Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸleri'nde Ã§ayÄ±ra Ã§Ä±kan baÅŸpehlivanlar ilk turu tamamladÄ±, Ã¼st tura geÃ§enler belirlendi.

YaÄŸlandÄ±ktan sonra seyircilere cazgÄ±rlar tarafÄ±ndan tanÄ±tÄ±lan baÅŸpehlivanlar kol baÄŸladÄ±ktan sonra Er MeydanÄ±'na daÄŸÄ±ldÄ±. PehlivanlarÄ±n peÅŸrevleri seyirciden büyük alkÄ±ÅŸ topladÄ±. Çekilen kuralarÄ±n ardÄ±ndan geçen yÄ±lÄ±n baÅŸpehlivanÄ± Ä°smail Balaban, ilk turda Ä°smail Erkal ile eÅŸleÅŸti. Ordulu Recep Kara ise Fatih ÇakÄ±roÄŸlu'nun rakibi olurken, Ali Gürbüz'ü rakibi Recep Taslak oldu. KÄ±rkpÄ±nar'Ä±n kürsü yapmÄ±ÅŸ baÅŸpehlivanÄ± Orhan Okulu, ilk turda Kaan Kaya'nÄ±n rakibi oldu. Ä°lk tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda baÅŸpehlivanlardan Ali Gürbüz, müsabakanÄ±n ilk dakikalarÄ±nda rakibi Recep Taslak'Ä± tuÅŸ ederek bir üst tura çÄ±kan ilk pehlivan oldu.

BAÅžPEHLÄ°VAN BALABAN PUANLAMADA KAZANDI

BaÅŸpehlivanlardan Ä°smail Balaban, ilk turda Ä°smail Erkal ile 40 dakikalÄ±k normal sürede yeniÅŸemediÄŸi için puanlamaya kaldÄ±. Bu bölümün 3'ncü dakikasÄ±nda rakibinin arkasÄ±na geçmeyi baÅŸaran 'sarÄ± fÄ±rtÄ±na' lakaplÄ± Ä°smail Balaban, üst tura çÄ±kmaya hak kazandÄ±. BaÅŸpehlivanlardan Osman Aynur rakibi Emre Erkal'Ä±, Ä°smail Koç rakibi Abdullah Güngör'ü, Ali RÄ±za Kaya rakibi Osman Özgün'ü, Mehmet YeÅŸil YeÅŸil rakibi KürÅŸat Åževki Korkmaz'Ä±, Hasan Tuna rakibi Erkan Ertan'Ä± ve Åžaban YÄ±lmaz rakibi Serhat Gökmen'i puanlama bölümünde yenerek üstü tura çÄ±ktÄ±. Ä°lk turu Ramazan Bircan bay geçerek ikinci tura kaldÄ±.

KARDEÅž BALABAN Ä°LK TURDA YENÄ°LDÄ°

BaÅŸpehlivan Ä°smail Balaban'Ä±n ikizi olan ve 2 yÄ±ldÄ±r baÅŸpehlivanlÄ±k kategorisinde görüÅŸen Turan Balaban, normal süresinde yeniÅŸemediÄŸi rakibi Hüseyin GümüÅŸalan'a puanlama bölümünde kaybederek, ilk turda KÄ±rkpÄ±nar'a veda eden isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±.

TURU GEÇEN PEHLÄ°VANLAR

657'nci Tarihi KÄ±rkpÄ±nar YaÄŸlÄ± GüreÅŸleri'nde ilk tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± sonucu üst tura çÄ±kmaya hak kazanan pehlivanlar ÅŸu ÅŸekilde:

“Hasan Tuna, Ali RÄ±za Kaya, Recep Kara, Hasan Cengiz, Hüseyin GümüÅŸalan, Ali Yanatma, Ä°smail Balaban, Fatih AtlÄ±, Mehmet YeÅŸil YeÅŸil, Åžaban YÄ±lmaz, Orhan Okulu, Salih Erinç, Nedim Gürel, Serhat BalcÄ±, Mustafa Batu, Okan Acar, Hamza KöseoÄŸlu, Mustafa Kemal KaraboÄŸa, Ünal Karaman, Ahmet Selbest, Ali Altun, Ali Gürbüz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Åžahali Kurt, Ä°smail Koç, Süleyman AykÄ±rÄ± ve Onur BalcÄ±"

ÇEÅžMEDE SERÄ°NLEDÄ°LER

GüreÅŸlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sarayiçi Er MeydanÄ±'nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 32 dereceye kadar yükseldi. Pehlivanlar sÄ±cak havadan bunalÄ±rken, vücutlarÄ±na zeytinyaÄŸÄ± dökerek güreÅŸtikten sonra ardÄ±ndan soluÄŸu soÄŸuk suyun aktÄ±ÄŸÄ± Er MeydanÄ± çeÅŸmelerine koÅŸtu. KafalarÄ±nÄ± sularÄ±n altÄ±nda sokarak serinlemeye çalÄ±ÅŸan pehlivanlar sÄ±cak havanÄ±n güreÅŸi ve kendilerini daha güç hale getirdiÄŸini söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 15:05

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