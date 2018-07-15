Mustafa YalÃ§Ä±ner, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ni yazdÄ±: TarafsÄ±z Olmak ya da Patronlar Kabinesi...

Mustafa YALÇINER

“TarafsÄ±zlÄ±k” yemini sonrasÄ± basÄ±nla ilk yüz yüze geldiÄŸinde “bana baÅŸkan diyebilirsiniz” diyen AKP lideri ErdoÄŸan, kabinesini, resmi adÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi olan tekçi sisteminin hakkÄ±nÄ± vererek atadÄ±. Ama ne kabine!..

Daha baÅŸlarken mazbatasÄ±ndaki “13.” sÄ±fatÄ±nÄ± bile düzelttirip “birinci”liÄŸinin altÄ±nÄ± çizmiÅŸti. “Cumhuriyet’in ilk baÅŸkanÄ±”ydÄ±! DiÄŸerleri cumhurreisliÄŸinden ileri gidememiÅŸti.

Henüz tüm yetkileri “baÅŸkanÄ±m” demeyen M. Kemal kadar elinde toplamamÄ±ÅŸ, herkes onun kadar aÄŸzÄ±na bakar olmamÄ±ÅŸtÄ±; ama onunla da hesaplaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, yemin etmiÅŸ, onu silip geçecekti. Onun devlet iÅŸlerini gördüÄŸü Ankara PalasÄ±yla Çankaya’daki içki sofralarÄ± varsa, kendisinin de SarayÄ±, sevdiÄŸi adÄ±yla “Külliye”si vardÄ±.

Bir gecede yüzlerce maddelik “1 nolu” BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesiyle düzenlenip hÄ±zla hayata geçirilen bunca tekçiliÄŸe iyi yardÄ±mcÄ±lar ya da seçkin “BaÅŸkanÄ±n AdamlarÄ±” gerekirdi. Onlar da hemen ilk gece ilan edildi.

“Adamlar”Ä±n büyük çoÄŸunluÄŸunun iki belirgin özelliÄŸi var. Ä°lk olarak, baÅŸkana kiÅŸisel olarak yakÄ±nlar, ya hÄ±sÄ±mlar ya da bir kÄ±smÄ± Belediye günlerinden bu yana uzun süredir baÅŸkanla yakÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Damat Beyi anmak bile gereksiz, “kasa” ona emanet ediliyor, kabinenin yÄ±ldÄ±zÄ± o. YalnÄ±z bakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde enerji ÅŸirketleri 51 milyar DolarlÄ±k dÄ±ÅŸ borç yapmÄ±ÅŸlar ve ÅŸimdi çok sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klar! Ve örneÄŸin onun yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±na gelen Fatih Dönmez –ta ’94’ten beri Ä°stanbul Belediyesi’nden tanÄ±ÅŸÄ±yorlar. Tabii 2007’den bu yana Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± SESRIC’te kÄ±demli araÅŸtÄ±rmacÄ± olan ÇalÄ±ÅŸma ve Aile BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk. Sümeyye HanÄ±m’la tanÄ±ÅŸ ve çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±. KADEM Ankara TemsilciliÄŸi ve Denetleme Kurulu ÜyeliÄŸiyle KadÄ±n BirliÄŸi Platformu ÜyeliÄŸi yapmÄ±ÅŸ. Bir baÅŸka yakÄ±n, Mustafa Varank. Önce BaÅŸbakan, sonraysa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±. TÜRKSAT’Ä±n da YK üyesi.

ArtÄ±k yakÄ±nlardan olan, DÄ±ÅŸiÅŸleri’nden Mevlut, Ä°çiÅŸleri’nden Süleyman, Adalet’ten Abdülhamid ve Genelkurmay’dan Hulusi Beyleri hiç saymÄ±yoruz.

Ä°kinci olarak, “BaÅŸkanÄ±n AdamlarÄ±”, öyle esnaflÄ±k, tüccarlÄ±ktan falan gelmiyorlar, ama hemen istisnasÄ±z tümü –herhalde iÅŸini bilen adam anlamÄ±nda– “iÅŸadamÄ±”, düpedüz patronlar yani. Hem de öyle ufak-tefek deÄŸil, büyük patronlar.

Görelim.

BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na layÄ±k görülen Bay Fuat Oktay üniversite kökenli ve üniversite-sanayi iÅŸbirliÄŸinin bir örneÄŸi. Åžirketlerde kriz yönetimi uzmanÄ±. Åžirketlere danÄ±ÅŸmanlÄ±kla baÅŸlÄ±yor ve bazÄ±larÄ±nda genel müdürlük, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve YK üyeliÄŸi yapÄ±yor. 2008-12 arasÄ±nda THY’de. Genel Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kadar ilerliyor. DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) ve Türk-Ä°ngiliz, Türk-Alman ve Türk- Ä°spanyol Ä°ÅŸ Konseyleri YK üyelikleri yapÄ±yor. 2012’de devlete geçiyor, AFAD BaÅŸkanÄ± oluyor. Sonra BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ±. Suriye’deki iki harekatta da koordinasyonu saÄŸlÄ±yor.

MEB Ziya Selçuk baÅŸarÄ±lÄ± bir patron. EÄŸitim alanÄ±na yatÄ±rÄ±m yapan tekelci bir eÄŸitimci. MAYA okullarÄ±nÄ±n sahibi ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaÅŸkanÄ±. O da, bilimle ticaret iÅŸbirliÄŸi örneklerinden. 2003-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda MEB Talim Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca da, hem aileye yakÄ±n hem de patron bakanlardan ve eÄŸitimden sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n da bir kapitalist patrona emanet edildiÄŸini görüyoruz. 1997’de kurduÄŸu Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'nin sahibi. DEÄ°K EÄŸitim Komitesi Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yapan Koca, Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi'nin (TÄ°M) SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Komitesi BaÅŸkanÄ±. Ve önemli bir baÅŸka özelliÄŸi tarikatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±. NakÅŸibendi, Ä°skenderpaÅŸa Cemaatinden.

Enerji BakanÄ± Fatih Dönmez, konusuna hakim olmalÄ±; 2015’ten beri aynÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±n MüsteÅŸarÄ±ydÄ±. 1994 sonrasÄ± Ä°stanbul Belediyesi’nde Ä°GDAÅž'ta Genel Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve YK üyeliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

2002’den sonra Belediye ÅŸirketlerinin baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸtirakler Genel Koordinatörüydü ve Ä°BB iÅŸtiraklerinin YK’larÄ±nda baÅŸkanlÄ±k ve üyelik yaptÄ±. Türkiye Elektrik Sanayi BirliÄŸi'nin kurucularÄ±ndan. 2008'de EPDK üyesi oldu.

YanÄ±na bir de “AltyapÄ±” sözcüÄŸü eklenen UlaÅŸtÄ±rmanÄ±n BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan 2005-20015 arasÄ± KarayollarÄ± Genel Müdürü. Oradan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve sonra DanÄ±ÅŸtay ÜyeliÄŸine geliyor. DanÄ±ÅŸmanlÄ±k ve hukukla inÅŸaatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iç içeliÄŸinin bir belirtisi olarak, DanÄ±ÅŸtay’dan emekli olur olmaz Kuzey Marmara Otoyolu yapan Konsorsiyumun CEO’su oluyor. Hem Karayolcu hem de Üçüncü Köprünün otoyollarÄ±nÄ± yapar da devlet mi yönetemez denmiÅŸ, UlaÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸÄ±na getirilmiÅŸ.

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, eski TOKÄ°’ci bakanlardan, 17-25 AralÄ±k’la adÄ± anÄ±lan E. Bayraktar’Ä±n ekolünden geliyor. 2006’da TOKÄ° Ä°stanbul Avrupa YakasÄ± Uygulama Åžube MüdürlüÄŸünden baÅŸlayÄ±p yükseliyor. 2009’dan bugüne TOKÄ° BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸtiraki olan Emlak Konut GYO A.Åž. Genel Müdürü. Milyarlarla oynayan ÅŸirketi yÄ±llarca yönetmiÅŸ. Åžirket yöneten devlet de yönetir diye düÅŸünülüp güvenilenlerden.

Kültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Ersoy, 25 yÄ±lÄ±nÄ± turizm sektörüne vermiÅŸ deneyimli ve saÄŸlam patronlardan. TV reklamlarÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ETS Tur’un ve çeÅŸitli otellerin sahibi. Yenilikçi de: Geçen yÄ±l online rezervasyon platformunu kurarak, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndaki 200 bin dolayÄ±ndaki otel-motele müÅŸteri baÄŸlantÄ±sÄ± saÄŸlamaya baÅŸladÄ±. Turizmi ondan baÅŸka kim patlatabilir denip devlet yönetiminde ÅŸirket yönetme tecrübesinden yararlanÄ±lacak.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, eski ANAP BakanÄ± Ekrem Beyin oÄŸlu olmanÄ±n ötesinde özelliklere sahip. GÄ±da, tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k, teknoloji ve otomotiv sektörlerinde ÅŸirketler kurup yönetti. Türkiye’de ilk 500 içinde yer alan bir gÄ±da firmasÄ±nda Genel Müdürlük yaptÄ±. Kanada merkezli uluslararasÄ± gÄ±da tekeli McCain Food’un OrtadoÄŸu danÄ±ÅŸmanÄ±.

Türkcell’in yanÄ± sÄ±ra Albaraka Türk ve BÄ°M A.Åž.'in Yönetim Kurulu üyesi. Bunca ÅŸirket yönetme tecrübesiyle “babasÄ±ndan kötü bakanlÄ±k yapacak deÄŸil ya” diye düÅŸünülmüÅŸ olmalÄ±.

Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet KasapoÄŸlu, 2009’da BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸaviri. Sonra ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik, Milli EÄŸitim ve Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±’nda görevler üstlenerek devlet tecrübesi edindi. En son Spor Toto Genel Müdürüydü.

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan Türkiye SÄ±nai KalkÄ±nma BankasÄ± orijinli. Bir dizi ÅŸirkette Genel Müdürlük ve YK üyeliÄŸi yaptÄ±. AltyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda çok yönlü tedarikçilik yapan Karon Müh. ve Tic. ÅŸirketinin kurucu ortaÄŸÄ± ve Yönetici Müdürü. Daha önce üç dönem DEÄ°K Türk Suriye Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± var. AyrÄ±ca, Türk-Ürdün Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri YK üyeliÄŸi yaptÄ±. Halen TOBB KadÄ±n GiriÅŸimciler Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±.

Tamam, devlet ÅŸirket gibi hür ve hÄ±zlÄ± yönetilecek, biliyoruz. Ama ÅŸirketlerde iÅŸçiler de çalÄ±ÅŸÄ±r. Ve iÅŸ oya geldiÄŸinde milyonlarcasÄ±ndan alÄ±nÄ±rken, bir ustabaÅŸÄ± olsun neden alÄ±nmaz “tarafsÄ±z kabine”ye?!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 22:49

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