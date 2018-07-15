Darbe giriÅŸiminden karÅŸÄ± devrime: 15 Temmuz

Cumhuriyet Gazetesi YargÄ± Muhabiri Alican UludaÄŸ, Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§en '15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi'ni yazdÄ±.

Alican ULUDAÄž *

15 Temmuz 2016’da yapÄ±lan darbe giriÅŸiminin üzerinden bugün tam iki yÄ±l geçti. Hiç kuÅŸkusuz, bu giriÅŸimin faili Ordu içindeki FethullahçÄ± askerler ile onlarÄ±n imamlarÄ±ydÄ±... Fethullah Gülen’in “40 yÄ±llÄ±k rüyasÄ±” gerçek olsaydÄ±, ülke bugün bir cemaatin yönetimi altÄ±na girecekti. Ordu içinde darbe karÅŸÄ±tÄ± askerlerin direniÅŸi ve halkÄ±n desteÄŸiyle bu giriÅŸim bastÄ±rÄ±ldÄ±.

15 Temmuz gecesi darbenin merkezlerinden GenelkurmayÄ±n önünde gazeteci olarak kalkÄ±ÅŸmayÄ± takip ederken, “Bu darbe baÅŸarÄ±lÄ± olsa da, baÅŸarÄ±sÄ±z da olsa ülkeyi kötü günler bekliyor” düÅŸüncesi vardÄ±. Evet, darbeci askerler etkisiz hale getirildi. Ancak 15 Temmuz gecesinde birçok nokta karanlÄ±kta kaldÄ±. Bunlara iliÅŸkin sorularÄ±n konuÅŸulmasÄ±na dahi izin verilmeden ülkeye OHAL karanlÄ±ÄŸÄ± çöktü. ErdoÄŸan’Ä±n darbe gecesi söylediÄŸi “Bu hareket, Allah’Ä±n bize büyük bir lütfu oldu” sözünün gereÄŸi yapÄ±ldÄ±. FETÖ ile mücadele etmek için çÄ±karÄ±lan OHAL, FETÖ mücadelesinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±, muhalif kesimler hedef alÄ±ndÄ±. Gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler, milletvekilleri, öÄŸrenciler baÅŸta olmak üzere bir çok kesim cezaevine atÄ±ldÄ±. ArdÄ± arkasÄ±na çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararnamelerle temel hak ve özgürlükler kÄ±sÄ±tlandÄ±. FETÖ’yle ilgisi olmayan ve iktidara muhalif kamu görevlileri ihraç edildi. Tanklar bu kez bizzat iktidar tarafÄ±ndan muhalefetin üzerinden geçti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde derin bir kÄ±rÄ±lmaya neden olan bu giriÅŸimin sonuçlarÄ±, ülkede rejimin niteliÄŸinin deÄŸiÅŸmesiyle sonuçlandÄ±. OHAL, ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yol temizliÄŸi olarak kullanÄ±ldÄ±. Ve sonunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle demokratik partalementer sistem yerine, bütün yetkilerin tek bir kiÅŸide toplandÄ±ÄŸÄ± sisteme geçildi.

AKILLARDA KALAN SORULAR...

Aradan iki yÄ±l geçmesine karÅŸÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin akÄ±lda bir çok soru kaldÄ±. Özellikle MÄ°T’e 14.30’da giden binbaÅŸÄ± O.K’nin bizzat darbeyi ihbar etmesine karÅŸÄ±n bu bilgi, CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakanndan saklandÄ±. O gece darbe giriÅŸimini önceden bilen iki kiÅŸi vardÄ±: Hakan Fidan ve Hulusi Akar. Bu iki isim, halen görevlerinin baÅŸÄ±nda. Hatta Akar, Bakan yapÄ±larak ödüllendirildi. Dönemin BaÅŸbakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n MÄ°T MüsteÅŸarÄ±nÄ±n neden görevden alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya verdiÄŸi “Dere geçirilirken at deÄŸiÅŸtirilmez” sözüyle kastettiÄŸi neydi? Elbette ki ülkedeki rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi... “HoÅŸuma gitmeyen proje 15 Temmuz” derken de aslÄ±nda bunun itirafÄ±ydÄ±? EÄŸer ihbar önceden CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan ile tüm kamuoyuna öÄŸrenildiÄŸi anda ilan edilseydi bugün 250 kiÅŸi hayatta olacaktÄ±. Ancak belli ki bir irade, FETÖ askerlerin yer altÄ±ndan çÄ±kmalarÄ±nÄ± bekledi.

FETÖ Ä°LE MÜCADELEDE NE KADAR SAMÄ°MÄ°LER?

Peki, 15 Temmuz darbe giriÅŸimini, kendi rejiminin kuruluÅŸu için kullanan iktidar, FETÖ ile mücadele konusunda ne kadar samimi? Ä°ki yÄ±lda yaÅŸananlar iktidarÄ±n samimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fazlasÄ±yla gösteriyor. Ki milat olarak kabul edilen 17 AralÄ±k 2013’ten 15 Temmuz darbe giriÅŸimine kadar FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin kaçÄ±ÅŸÄ±na göz yumuldu. Åžu an ise iktidar bir an önce FETÖ yükünden kurtulmanÄ±n derdinde. Bu nedenle darbe davalarÄ±, 2018 yÄ±lÄ± içerisinde sonlandÄ±rÄ±lmak isteniyor. Son BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5 Temmuz’da konuk olduÄŸu A.A Editör’de bunun iÅŸaretini verdi: “Türkiye, sürekli bu konuyla yatÄ±p kalkmamalÄ±.”, “Bunun çok fazla gündemde kalmasÄ± hedefimiz deÄŸil. Bir an önce kararlarÄ±n çÄ±kÄ±p bu dosyanÄ±n kapanmasÄ± ve iÅŸlerin normale dönmesi en büyük arzumuz.”

Yani iktidar, 40 yÄ±llÄ±k FETÖ’nün iki yÄ±lda yapÄ±lan mücadeleyle artÄ±k gündem olmaktan çÄ±karmak istiyor. Peki, neden? Öncelikle, soruÅŸturmalar geniÅŸledikçe, ÅŸüpheli sayÄ±sÄ± artÄ±kça maÄŸduriyetlerin çoÄŸalmasÄ±. Bu maÄŸduriyetlerin muhafazakar camiada yarattÄ±ÄŸÄ± kÄ±rÄ±lma. Ki YÄ±ldÄ±rÄ±m, aynÄ± yayÄ±nda örgütü “Ä°badet, ticaret, ihanet” olarak üç bölüme ayÄ±rÄ±rken “ibadet tarafÄ±ndakilerin bu iÅŸte bir taksiratÄ± yok. BunlarÄ±n ayÄ±klanmasÄ± lazÄ±m. Muhtemeldir birtakÄ±m yanlÄ±ÅŸlar, hatalar olabilir. Bunu telafi etmek için daha fazla gayret göstereceÄŸiz” dedi.

RAFTAN Ä°NMEYEN DOSYALAR...

Ä°kincisi, iktidarÄ±n FETÖ mücadelesi nedeniyle raftan indiremediÄŸi dosyalar. Özellikle 28 Åžubat soruÅŸturmasÄ±nÄ±n sivil ayaÄŸÄ±... ÖrneÄŸin halen davasÄ± süren Ergenekon ve Balyoz davalarÄ±... Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n aynÄ± programda FETÖ davalarÄ±ndan dolaylÄ± olarak bir çok kesimin etkilendiÄŸini belirtirken, “FETÖ’cüler ÅŸöyle bir cambazlÄ±k yapÄ±yor. BaÅŸkalarÄ±nÄ± da iÅŸin içine çekmek için yalan yanlÄ±ÅŸ beyanlar yaparak... Aynen bu iÅŸi Ergenekon Balyoz’da da yaptÄ±lar. EsasÄ±nda o giriÅŸimler yok deÄŸil, var ama FETÖ’cüler orada da iÅŸi abarttÄ±lar, öyle bir algÄ± oluÅŸturdular. Bu mücadelede rehavet yok, devam edecek” demesi boÅŸuna deÄŸil. Elbette FETÖ önemli ölçüde devletten temizlendi, sivil alandaki etkinliÄŸi de ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak bitti mi hayÄ±r?

FETÖ yargÄ±lamalarÄ±nda iki önemli yasak bölge var. Birincisi FETÖ’nün siyasÄ± ayaÄŸÄ±, ikincisi 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin önceden haber alÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ±n neden önlenmediÄŸi? Bunu sormak için MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan’Ä± tanÄ±k olarak çaÄŸÄ±ran dönemin Ankara BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak’Ä±n gönderdiÄŸi yazÄ± sert bir yanÄ±tla geri gönderilince bir daha kimse cesaret edemedi. Yine Hulusi Akar’Ä±n ikinci kez ifadesini tanÄ±k olarak almak isteyen BaÅŸsavcÄ± Vekili Necip Cem Ä°ÅŸçimen, YargÄ±taya düz savcÄ± olarak sürüldü.

ErdoÄŸan’Ä±n, “FETÖ’nün bizim zamanÄ±mÄ±zda büyüdüÄŸü iddiasÄ±nÄ± reddetmem, ihanet ÅŸebekesiymiÅŸ” diyerek itiraf ettiÄŸi siyasi ayaÄŸÄ±n kenarÄ±ndan geçen savcÄ±lar da görevden alÄ±ndÄ±. Siyasi ayaÄŸÄ±ndan hesap sorulmayan bir FETÖ yargÄ±lamalarÄ± yeterli olur mu? HayÄ±r! FETÖ’nün siyasi ayaÄŸÄ±na, yani örgütün büyüyüp ahtapotun kollarÄ± gibi devleti sarmasÄ±nÄ±n sorumlularÄ±ndan halen hesap sorulmadÄ±. Devlet olanaklarÄ±nÄ± bir örgüte tahsis ederek açÄ±kça yardÄ±m eden bu iktidar, “Allah bizi affetsin” diyerek kenara çekilebilir mi? 2004’deki MGK’de alÄ±nan Fethullah Gülen Cemaatiyle mücadele kararÄ±nÄ± “Biz onu uygulamadÄ±k” diyerek itiraf edenlere sÄ±ra gelmeyecek mi? Bir dönem açÄ±kça ortaklÄ±k yapÄ±lan bir örgütün Bakanlar Kurulu içerisinde temsilcileri yok muydu? Bu konjonktürde sorunun yanÄ±tÄ± hayÄ±r. Siyasi ayaÄŸÄ± sorgulamak yasak, çünkü bu konu iktidarÄ± sona erdirecek bir olaydÄ±. Zincirin halkalarÄ± gibi, birbirine baÄŸlÄ±. Ä°çlerinden birine dokunulursa birbirine baÄŸlÄ± tüm halkalar gider ve AKP çöker.

TEMÄ°ZLÄ°K, KENDÄ° Ä°KTÄ°DARLARI Ä°ÇÄ°N

Özetle tekrarlamak gerekirse AKP, FETÖ ile mücadelesini devletin temizlenmesi için deÄŸil kendi iktidarÄ±nÄ± korumak için yürütüyor. Bu nedenle FETÖ ile mücadele defterini yavaÅŸ yavaÅŸ kapatmak isterken, diÄŸer yandan 28 Åžubat gibi soruÅŸturmalarÄ± elinde koz olarak tutuyor. Zaten Ergenekon davasÄ±nÄ±n halen sürüyor olmasÄ±, Balyoz davasÄ±nda Çetin DoÄŸan’Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu bir kÄ±sÄ±m sanÄ±k hakkÄ±nda ceza istenmesi bunun da göstergesi.

Ä°ktidarÄ±n, Cemaatle ortak girdiÄŸi kumpaslarÄ± yargÄ± önüne çÄ±karmakta direnmesi suçluluk psikolojisinin göstergesi. Balyoz davasÄ±na bakan Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ömer Diken’in tahliye edilmesi, Ä°lhan Cihaner’e yönelik Erzincan kumpasÄ±nÄ±n ana aktörlerinden gizli tanÄ±k Efe olarak bilinen Eski SavcÄ± Bayram Bozkurt’un tanÄ±k yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, Cemaatin yönlendirmesiyle Åžemdinli iddianamesini yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden ve örgütten düzenli maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ferhat SarÄ±kaya’nÄ±n sanÄ±k deÄŸil tanÄ±k yapÄ±lmasÄ±... Åžu ana kadar geçmiÅŸ kumpaslarla ilgili açÄ±lan bir dava yok. Süren davalar sadece bizzat iktidarÄ± hedef alan olaylara iliÅŸkin...

Yeni dönemde baÅŸta 28 Åžubat olmak üzere büyük çaplÄ± operasyonlar yapÄ±lacak. Ve yargÄ±nÄ±n sopasÄ±, toplumun üzerinde daha fazla sallanacak.

Sonuç olarak iktidar için tek amaç, ErdoÄŸan liderliÄŸinde karÅŸÄ± devrimi tamamlamaktÄ±. 24 Haziran seçimleriyle bu, büyük ölçüde tamamlandÄ±.

Ä°ki yÄ±lda, FETÖ’nün darbe giriÅŸiminden AKP’nin karÅŸÄ± devrimine geldik.

Bugün kutlanan tam da budur...

*Cumhuriyet Gazetesi YargÄ± Muhabiri

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