Devlet BahÃ§eli: Af konusu gÃ¼ndemimizde, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z teklifi sunacak

GÃ¼ndeme dair konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, seÃ§imlerden dÄ±ÅŸ politikaya kadar birÃ§ok konuda yorum yaptÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezinde gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuÅŸan Bahçeli "Milletimizin bize verdiÄŸi denge ve denetleme görevini layÄ±kÄ±yla yapmak için her arkadaÅŸÄ±mÄ±z olaÄŸanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif ÅŸekilde katÄ±lmak maksadÄ±yla son hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸlardÄ±r. MHP, üstlendiÄŸi millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir" dedi.

Devlet Bahçeli, açÄ±klamasÄ±nda MHP'nin devletin yeniden yapÄ±lanma sürecinde siyaseten, tarihen ve ahlaken taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸu yerine getireceÄŸini belirterek "HafÄ±zasÄ± silinmiÅŸ olanlarÄ± uyarmak isterim ki piÅŸman olacak söz söylemeyiz. Hamdolsun, söylediklerimizden de piÅŸman olmayÄ±z. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± 'Fazla uzattÄ±m' diyen zavallÄ±lar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeÅŸlerimizi töhmet altÄ±nda bÄ±rakan ve PKK'ya umut aÅŸÄ±layan fikir ve ülkü yoksunlarÄ± adÄ±na piÅŸmanlÄ±k olabilir ama bizde piÅŸmanlÄ±k asla yoktur" ifadelerini kullandÄ±.

'AF GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE'

Af konusunda da konuÅŸan Bahçeli "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z nasÄ±l bir af yasasÄ± çÄ±kmalÄ±dÄ±r konusundaki titiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla bir yasa teklifini sunacaklardÄ±r. Biz de onun takipçisi olacaÄŸÄ±z. 49 milletvekiliyle ne kadarÄ±nÄ± baÅŸarÄ±rÄ±z, onu da zaman içinde göreceÄŸiz" dedi.

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'PÄ°YASADAKÄ° OYNAKLIK VE OYUNLAR'

Ekonomi ile ilgili de yorum yapan Bahçeli "Piyasalardaki oynaklÄ±k ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. KararlarÄ±n seri ve süratli alÄ±nacaÄŸÄ± bir döneme girilmiÅŸtir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde ÅŸeytanlÄ±klar peÅŸindedir ancak baÅŸaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir" tespitinde bulundu. "Türkiye, hem FETÖ belasÄ±nÄ± hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çÄ±karmalÄ±, geleceÄŸimiz emniyete alÄ±nmalÄ±dÄ±r" diyen Bahçeli ABD'ye de seslendi ve "ABD ile iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi arzulanan derecede saÄŸlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Biz lafa deÄŸil icraata bakarÄ±z" diyerek sert bir çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 15:17

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