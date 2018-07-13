AraÃ§ klimasÄ± kullanÄ±rken dikkat edilmesi gereken 5 Ã¶nemli nokta

Uzmanlara gÃ¶re, Ã§oÄŸu araÃ§ sahibi klimayÄ± doÄŸru kullanmÄ±yor. Ä°ÅŸte, arabada klimayÄ± doÄŸru kullanmanÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±...

Yaz mevsiminde otomobil kullanÄ±rken Ä±sÄ±nan havanÄ±n etkilerini küçümsememek gerekiyor. SEAT uzmanlarÄ±na göre, 35 derecelik bir kabin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sürücünün tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kÄ±yasla yüzde 20 oranÄ±nda yavaÅŸlatÄ±yor; bu da kanda yüzde 0,5 oranÄ±nda alkol varken otomobil kullanmakla aynÄ± etkiyi yaratÄ±yor. Bundan dolayÄ± sürücü kabininin serin ve havadar olmasÄ± önemli.

Araç sahipleri, klimalarÄ± kullanÄ±rken hata yapabiliyor. Ä°ÅŸte, en sÄ±k yapÄ±lan hatalar ve klimanÄ±n nasÄ±l daha verimli bir ÅŸekilde kullanÄ±labileceÄŸine iliÅŸkin ipuçlarÄ±:

- Otomobile bindiÄŸiniz anda klimayÄ± en yüksek güçte çalÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n: Yaz aylarÄ±nda açÄ±kta park edilmiÅŸ bir otomobilin kabin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 60 dereceye kadar çÄ±kabiliyor. Birkaç kolay adÄ±mda bu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat içerisinde 25 dereceye kadar düÅŸürmek mümkün. En sÄ±k yapÄ±lan hatalardan biri, klimayÄ± en yüksek güçte çalÄ±ÅŸtÄ±rmak. KlimayÄ± açmadan önce bir dakika için kapÄ±larÄ± ve camlarÄ± açarak içerdeki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± doÄŸal yolla düÅŸürebilirsiniz. HavalandÄ±rdÄ±ktan sonra otomobilinize binebilir, kapÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kapatÄ±p klimanÄ±zÄ± açabilirsiniz. - Hava devirdaimi modunu açÄ±k bÄ±rakmayÄ±n: En sÄ±k yapÄ±lan hatalardan biri de bu. Çünkü bu mod açÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±nda “camlar buÄŸulanÄ±yor.” Uzmanlar bunun yerine, otomatik modu etkinleÅŸtirerek “hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n daha kontrollü ve verimli bir ÅŸekilde saÄŸlanabileceÄŸini” vurguluyor. - Sabah hava serin olsa da klimayÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n: Yaz aylarÄ±nda bazÄ± sabahlar serin olabiliyor. Yine de “Ä±sÄ±yÄ± yüksek bir dereceye ayarlayacak da olsanÄ±z klimayÄ± açarak” dÄ±ÅŸarÄ±daki hava yavaÅŸ yavaÅŸ Ä±sÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda camlarÄ±n buÄŸulanmasÄ±nÄ± önleyebilirsiniz. - HavalandÄ±rma menfezlerini doÄŸru yöne doÄŸrultmak: YazÄ±n yolcularÄ±n en çok kullandÄ±ÄŸÄ± iki cümle, “KlimayÄ± biraz daha açar mÄ±sÄ±n? Hiç soÄŸuk gelmiyor.” oluyor. Uzmanlara göre, çoÄŸu zaman sorun sÄ±caklÄ±ktan deÄŸil, otomobilin içindeki hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yönünden kaynaklanÄ±yor. Hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n otomobil içinde eÅŸit bir ÅŸekilde daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için menfezler doÄŸrudan insanlarÄ±n yüzüne deÄŸil, yukarÄ± doÄŸrultulmalÄ±. Bu sayede hava otomobilin içinde dolaÅŸÄ±m saÄŸlÄ±yor ve her bir yolcuya eÅŸit oranda temas ediyor. - Düzenli bakÄ±m yaptÄ±rÄ±n: NasÄ±l ki motor yaÄŸÄ±na, tekerleklere ve fren hidrolik yaÄŸÄ±na bakÄ±m yapÄ±lmasÄ± gerekiyorsa, otomobillerde bulunan klima sistemlerinin de belirli bir bakÄ±ma ihtiyacÄ± oluyor. DüÅŸük hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve kötü hava kalitesini önlemek için her 15.000 kilometrede bir polen filtresinin deÄŸiÅŸtirilmesi öneriliyor. (HABER MERKEZÄ°)

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